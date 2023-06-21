聯合國氣候變遷大會第28次締約方會議的阿拉伯聯合大公國準主席出席非洲能源論壇，途中參觀曾獲獎肯定的肯亞金融科技先驅M-KOPA

肯亞，奈洛比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在參觀非洲金融科技領先平台M-KOPA時，氣候變遷大會第28次締約方會議 (COP28) 準主席暨阿拉伯聯合大公國工業及先進科技部長Sultan Ahmed Al Jaber博士強調中小型企業發明科技、為弱勢和偏遠社區帶來持久的正面影響，並幫助達成將升溫控制在1.5°C以內的氣候目標，重要性不容忽視。

在非洲以成長快速著稱的M-KOPA公司是扎耶德永續發展獎的106位歷屆獲獎者之一。該獎是阿拉伯聯合大公國設立的開拓性獎項，表揚在衛生、食品、能源、水資源和氣候行動等領域有突破性貢獻的單位。

在參觀M-KOPA的設施並聽取該公司總經理David Damberger的簡報時，曾協助設立該獎項同時擔任其總幹事的Al Jaber博士說：「得獎者持續解決今日幾項最迫切的永續發展挑戰。他們提供高品質的醫療保健、營養食品、重要能源和安全用水。簡而言之，為人類全體創造更美好的世界。」

Al Jaber博士前往肯亞參加非洲能源論壇，為阿拉伯聯合大公國主辦氣候變遷大會第28次締約方會議鋪路。該會將於今年年末在杜拜舉行，為全球合作對抗氣候變遷邁出下一步。這場峰會界於具有里程碑意義的2015年《巴黎協定》與2030年氣候行動目標年之間的關鍵中途點，將進行首次全球減排盤點，提供寶貴機會，協調全球的努力。

Al Jaber博士此行也將鎂光燈轉到M-KOPA和過去幾位扎耶德永續發展獎獲獎者身上。他們致力在全球弱勢國家解決與氣候相關的挑戰，遵循阿拉伯聯合大公國的優先發展事項，採取重要步驟改變土地使用、轉化糧食系統，並確保務實的能源轉型。

自從2010年成立以來，M-KOPA減少的二氧化碳排放已經超過了200萬噸，連結了40萬名首次使用網路者，並為撒哈拉沙漠以南非洲全境超過300萬名客戶提供服務。為了達到這項成績，該公司打造了世界級的先進互聯融資平台，向被排除在金融體系之外的人口提供10億美元的信貸。該公司還提供大量培訓和就業機會，為其銷售代理創造了超過1.8億美元的額外收入。

M-KOPA的彈性信貸模式允許個人只需支付小額訂金，即可取得包括電動機車、太陽能系統、智慧型手機在內的日用必需品，然後升級到貸款和醫療保險等數位金融服務。該公司最近順利完成了2億多美元與永續發展相關的債務融資，透過進一步開發其太陽能產品，推動女性金融普惠，並減少其東非市場的溫室氣體排放，為應對氣候變遷做出有意義的貢獻。

M-KOPA總經理David Damberger說：「我們今天很榮幸，能夠接待Sultan Al Jaber博士閣下，並介紹我們透過永續解決方案發揮的重大影響。」

「得到扎耶德永續發展獎是敝公司成長史上的關鍵點，我們由衷感謝這份榮譽，」他補充道，「M-KOPA受到強烈使命感驅策，透過我們的彈性信貸模式和清潔能源解決方案，在應對氣候變化的同時，增強無法獲得銀行服務的消費者的能力。我們衷心期盼我們的成功能成為非洲其他小型企業和企業家的示範，申請這份能夠促動變革的獎項。除此之外，它還證明阿拉伯聯合大公國對非洲小型企業的支持，以及該國持續提升強化全球社群的人道主義傳統。」

Al Jaber博士在訪問行程中還會見了曾獲全球高級中學領域獎、現任Mazi Mobility執行長的Jesse Forrester。Mazi Mobility經營一支由電動機車和嘟嘟車組成的車隊。Forrester向這位氣候變遷大會第28次締約方會議準主席報告其智慧移動公司的最新動向。

Al Jaber博士說：「設置全球高級中學領域是為了激勵年輕人發掘自己的潛力，並鼓勵他們在永續產業中追求事業成就。看到這份願景在過去四位獲獎者身上開花結果，無異為這份獎項的變革性影響力做了最好的宣傳。親眼見證Jesse的成就令人振奮，這應能為其他有志改造世界的年輕企業家樹立榜樣。」

「氣候變遷為衛生、食品、能源、水資源和其他許多課題都投下了挑戰。只有採取『以上皆是』的策略，我們才能確保這場變革的正義性，沒有將任何人拋在後方。中小企業產出佔全球GDP的80%，但是大多數都還沒有踏上他們的邁向淨零之路。扎耶德永續發展獎決定幫助那些奮力從能源轉型中創造價值、並證明氣候行動可以走向永續發展的人。氣候變遷大會第28次締約方會議召開在即，我立定心意要為像Jesse這樣的年輕企業家助一臂之力，並保證我們創造出的實用解決方案的確能夠改變像他一樣的數百萬人的生活。」

邁入第15 個年頭的扎耶德永續發展獎透過幫助其106位歷屆獲獎者發揮影響力，已經轉變了全球超過3.78億人口的生活。衛生、食品、能源、水資源、氣候行動領域的每一位獲獎者可獲得60萬美元的獎金，以擴展其永續解決方案的廣度和規模。全球高級中學領域的六位獲獎者每人可獲得最高可達10萬美元的獎金。該獎為幫助企業家打造解決方案，迄今已頒發總值360萬美元的獎金。

關於扎耶德永續發展獎

扎耶德永續發展獎是為了向阿拉伯聯合大公國已故國父謝赫-扎耶德-本-蘇爾坦-阿勒納哈揚 (Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan) 的遺緒致敬而設立的獎項。該獎透過表揚獎勵在衛生、食品、能源、水資源、氣候行動和全球高級中學等領域提供創新永續解決方案的組織和高級中學，推動永續發展和人道主義行動。15年來，該獎透過106名獲獎者，為全球151個國家超過3.78億人改善了生活。

*資料來源：AETOSWire

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