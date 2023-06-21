COP28阿联酋候任主席在非洲能源论坛期间访问了屡获殊荣的肯尼亚金融科技领导者M-KOPA

肯尼亚内罗毕--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在访问非洲领先的金融科技平台M-KOPA期间，COP28候任主席兼阿联酋工业和先进技术部长Sultan Ahmed Al Jaber博士强调指出，中小企业在技术革新方面扮演重要角色。这些技术能为弱势和偏远社区创造持久的积极变化，同时也有助于实现我们的气候目标并保持全球升温在1.5摄氏度之内。

作为非洲发展最快的公司之一，M-KOPA也是阿联酋创新奖项——扎耶德可持续发展奖的106个历史获奖者之一。该奖项认可在健康、食品、能源、水和气候行动领域做出的开创性贡献。

在参观M-KOPA的设施并听取其董事总经理David Damberger的简报后，帮助设立该奖项并担任总干事的Al Jaber博士表示：“获奖者们持续解决我们今天面临的一些最紧迫的可持续发展挑战。他们提供优质的医疗保健、营养食品、基本能源，以及安全水源——总之，为我们所有人创造了一个更美好的世界。”

Al Jaber博士正在肯尼亚参加非洲能源论坛，为阿联酋主办、今年底在迪拜举行的COP28做准备。该会议标志着全球合作应对气候变化的新步伐。此次峰会恰逢具有里程碑意义的2015年《巴黎协定》和2030年气候行动目标之间的关键中间点，而首次全球减排盘点也为协调全球努力提供了宝贵的机会。

这一刻也让人们关注M-KOPA和扎耶德可持续发展奖其他历史获奖者的工作。他们一直在应对世界各地脆弱国家的气候相关挑战。根据阿联酋自身的优先事项，他们一直在采取重要步骤来改革土地使用、改造食品系统并确保能源转型的务实性。

自2010年创立以来，M-KOPA已经减少了超过200万吨的二氧化碳排放，连接了40万个首次使用互联网的用户，并在撒哈拉以南的非洲地区为超过300万客户提供服务。为了实现这一目标，该公司建立了全球最先进的联网金融平台，向经济困难人群提供了10亿美元的信贷。该公司还提供了大量的培训和就业机会，为其销售代理创造了超过1.8亿美元的额外收入。

M-KOPA的灵活信贷模型允许个人通过支付小额定金立即获得日常必需品，包括电动摩托车、太阳能发电系统、智能手机，然后升级至贷款和健康保险等数字金融服务。最近，该公司成功地完成了超过2亿美元的与可持续性相关的债务融资，通过进一步开发太阳能产品，推动面向女性的普惠金融并减少东非市场的温室气体排放，为应对气候变化做出了有意义的贡献。

M-KOPA董事总经理David Damberger表示：“很荣幸能在今天接待Sultan Al Jaber博士，并展示我们通过可持续解决方案取得的显著影响。”

他补充道：“获得扎耶德可持续性奖项，标志着我们旅程中的一个关键时刻，我们对此深表感激。在M-KOPA，我们一直致力于通过灵活的信贷模型和清洁能源解决方案，为未能充分享受银行服务的消费者提供支持，同时应对气候变化。我们衷心希望我们的成功能激励非洲其他的小企业和创业者申请奖项，因为该奖项具备推动变革的力量。此外，该奖项是阿联酋对非洲小企业的支持以及其人道主义遗产的见证，并将继续赋能和提升全世界的社区。”

在访问期间，Al Jaber博士还会见了扎耶德可持续性奖“全球高中类别”的往届获奖者、Mazi Mobility的现任首席执行官Jesse Forrester，后者向COP28候任主席介绍了他的电动出行公司。该公司运营着一支电动摩托车和电动三轮车组成的车队。

Al Jaber博士表示：“全球高中类别的设立是为了激发青少年发挥他们的潜力，鼓励他们在可持续性领域追求职业生涯。看到我们的往届获奖者通过他们的努力实现这个目标，充分证明了该奖项的变革性影响。亲眼看到Jesse的成就真的令人鼓舞，也为其他希望改变世界的年轻创业者提供了示范。

“气候变化在健康、食品、能源和水等问题上都构成了挑战，只有通过采取‘全面应对’的方法，我们才能期望实现公正的转型，确保没有人被落下。中小企业代表了全球80%的GDP，但大多数企业甚至还没有开始他们的零排放之旅。对于那些努力在能源转型中创造价值并证明气候行动可以带来可持续发展的人们，可扎耶德可持续发展奖必定会为他们赋能。随着COP28的临近，我决心让像Jesse这样的年轻企业家表达自己的声音和观点，并确保我们提供切实可行的解决方案，改变数百万像他一样的人的生活。”

成立15年来，扎耶德可持续性奖通过赋能106位历史获奖者创造变革，已经改变了全球超过3.78亿人的生活。健康、食品、能源、水和气候行动类别的每位获奖者都会收到60万美元的奖金，用于扩大其可持续性解决方案的范围和规模。全球高中类别奖项的六名获奖者可获得每人高达10万美元的奖金。为了赋能创业者建立他们的解决方案，该奖项截至目前已经颁发了360万美元的奖金。

关于扎耶德可持续性奖

扎耶德可持续性奖是为了致敬阿联酋已故国父Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan的遗产。该奖项的目标是通过认可和奖励在健康、食品、能源、水、气候行动和全球高中领域中提供创新可持续解决方案的组织和高中，推动可持续发展和人道行动。在超过15年的时间里，该奖项已经通过106位获奖者积极影响了151个国家超过3.78亿人的生活。

*来源：AETOSWire

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