Tigo Energy dá as boas-vindas à GoodWe Technologies como a mais nova licenciada em desligamento rápido

CAMPBELL, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), líder no fornecimento de soluções inteligentes de armazenamento solar e de energia, anunciou hoje que a GoodWe Technologies Co., Ltd., uma fabricante de inversores solares e provedora de soluções de energia inteligente, licenciou a tecnologia de desligamento rápido em nível de módulo (Module-Level Rapid Shutdown Technology) da Tigo. De acordo com o escopo do contrato, os produtos da GoodWe, em conformidade e qualificados para certificação sob a especificação de desligamento rápido da SunSpec (SunSpec Rapid Shutdown Specification), não infringirão as reivindicações de patentes licenciadas da Tigo. A tecnologia de desligamento rápido da Tigo será implantada no dispositivo de desligamento rápido da GoodWe.

A Tigo é líder em tecnologia de desligamento rápido e eletrônica de potência em nível de módulo (MLPE, Module Level Power Electronics), com mais de cem patentes concedidas ou pendentes. A empresa licencia sua tecnologia patenteada ativamente para outros fabricantes de equipamentos solares e prevaleceu em várias disputas de patentes. A tecnologia de desligamento rápido da Tigo está em conformidade com o UL 1741, o padrão de segurança para inversores, conversores, controladores e equipamentos de sistema de interconexão para uso com recursos de energia distribuídos, a especificação de desligamento rápido SunSpec e os requisitos de desligamento rápido do National Electrical Code (NEC, Código Elétrico Nacional) dos EUA. Milhões de produtos MLPE da Tigo são instalados no mundo inteiro para fornecer energia solar otimizada, monitorada e segura para proteger a infraestrutura crítica de energia solar e proporcionar ROI (retorno sobre investimentos) consistente para a vida útil dos sistemas de energia renovável.

“Damos as boas-vindas à GoodWe na família de empresas do setor de energia solar que entendem o valor da inovação e aquelas que tem o compromisso de fornecer continuamente aos instaladores solares o equipamento e a segurança nos quais confiam”, disse Zvi Alon, presidente do conselho e CEO (diretor executivo) na Tigo Energy, Inc. “A Tigo continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para promover a inovação e oferecer soluções seguras e confiáveis à indústria solar. Nossas patentes são a manifestação deste investimento e oferecemos termos de licenciamento razoáveis e não discriminatórios às empresas do setor.”

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de utilidade pública. A Tigo combina o seu MLPE (Module-Level Power Electronics) Flex e a tecnologia de otimizador solar com recursos inteligentes de software baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e fornecem desligamento rápido exigido por código em nível de módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

