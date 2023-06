Applium en partenariat avec OVHcloud propose une solution garantissant la souveraineté de leurs données aux clients SAP

CLICHY, France--(BUSINESS WIRE)--Les clients SAP sont de plus en plus nombreux à vouloir accéder aux bénéfices du cloud sans pour autant faire de compromis sur la confidentialité et la sécurité de leurs données.

Pour plusieurs de ces clients du secteur privé ou public, héberger ses données chez un opérateur de type hyperscaler n'est pas envisageable. Dès lors, le choix d'un partenaire souverain est la seule solution possible.

Pour répondre à cette typologie de clients, Applium et OVHcloud ont signé un contrat de partenariat permettant aux clients SAP ECC6 et S/4HANA de bénéficier :

des infrastructures dédiées souveraines hébergés dans des datacenters basés en France et pouvant bénéficier de la qualification SecNumCloud ;

des datacenters européens d’OVHcloud certifiés par SAP (certification 'SAP® Certified in Regional Cloud and Infrastructure Operations')

des solutions SAP on OVHcloud ;

de l'expertise et des moyens des équipes du Pôle Infogérance SAP d'Applium.

Applium dispose du statut Advanced Partner d’OVHcloud et propose, depuis plus de 20 ans, une gamme complète de services de migration vers le cloud, de supervision, de Maintien en Condition Opérationnelle et d'administration d'environnements SAP (en 24/7). Le partenariat noué entre Applium et OVHcloud repose sur une volonté commune de proposer des services responsables, tant du point de vue du respect de la donnée client, que pour l’empreinte énergétique des infrastructures déployées. À ce titre OVHcloud fait preuve de transparence sur sa gestion des énergies et sur ses engagements environnementaux pour accompagner son écosystème vers le développement d’un cloud durable.

OVHcloud : détenteur du Visa de sécurité SecNumCloud de l'ANSSI.

Ce visa, décerné par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), garantit aux organisations publiques, parapubliques et aux entreprises stratégiques, comme les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV), qu’elles s’appuient sur un environnement cloud respectueux des données personnelles et présentant le plus haut niveau de sécurité.

La conformité au RGPD est assurée dans le temps et sans ambiguïtés car les données des clients restent en Union Européenne et ne sont soumises à aucune loi extraterritoriale non-européenne.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat qui permet de répondre à de nombreux clients SAP pour lesquels les offres SAP S/4HANA cloud (RISE with SAP) n’apportent pas de solutions répondant aux obligations de confidentialité et de sécurité des données qui s’imposent à eux. » indique Bertrand Dalaison, Président d’Applium.

« Nous saluons l’engagement et le savoir-faire de nos partenaires, tels qu’Applium aujourd’hui, pour accélérer la disponibilité de solutions intégrées SAP sur un cloud de confiance conformément à la demande exprimée par l’écosystème » commente Caroline Comet-Fraigneau, VP France, Benelux, Afrique et Moyen-Orient d’OVHcloud.

En savoir plus sur ce partenariat : https://www.applium.fr/offres/hebergement-sap-on-ovhcloud,239.html

A propos d’Applium

Applium est un cabinet de conseil et intégrateur dédié aux solutions SAP depuis 2002.

Avec un chiffre d'affaires presque doublé en 3 ans, Applium continue son fort développement pour apporter son expertise aux petites et grandes entreprises, dans de nombreux secteurs d’activité.

Applium couvre tout le cycle de vie des solutions SAP : conception, mise en œuvre, maintenance, évolutions, hébergement, infogérance…

Quelques chiffres clés :

Chiffre d’affaires de 16.4 Millions d’euros

130 salariés

En savoir plus : https://www.applium.fr/offres/hebergement-sap-on-ovhcloud,239.html

A propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 37 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

En savoir plus : https://www.ovhcloud.com/fr/