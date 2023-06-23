Tigo Energy欢迎GoodWe Technologies成为最新的快速关断技术许可证持有人

加利福尼亚州坎贝尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tigo Energy, Inc.（Nasdaq：TYGO）是业界领先的智能太阳能和储能解决方案提供商。该公司今天宣布，太阳能逆变器制造商和智能能源解决方案提供商GoodWe Technologies Co., Ltd.已获得Tigo模块级快速关断技术（Tigo Module-Level Rapid Shutdown Technology）的授权。根据该协议，GoodWe符合《SunSpec快速关断规范》并有资格获得其认证的产品不会侵犯Tigo许可专利的权利要求。Tigo快速关断技术将会部署在GoodWe快速关断装置中。

Tigo是快速关断技术和模块级电力电子（Module Level Power Electronics，MLPE）领域的领导者，并拥有100多项专利。该公司积极为其他太阳能设备制造商提供专利技术许可，并在多起专利纠纷中胜诉。Tigo快速关断技术符合《UL 1741 分布式能源用逆变器、转换器控制器和系统互联设备的安全标准》、《SunSpec快速关断规范》以及《美国国家电气规范》（NEC）的快速关断要求。全球各地安装有数百万台Tigo MLPE产品。这些产品提供优化、受到监控的安全太阳能，以保护关键的太阳能基础设施，并能够在可再生能源系统的使用寿命内提供一致的投资回报率。

Tigo Energy董事长兼首席执行官Zvi Alon表示：“我们欢迎GoodWe加入太阳能行业的公司系列。这些公司了解创新的价值，并致力于不断地为太阳能安装商提供他们所依赖的设备和安全功能。Tigo不懈地投资研发，推动创新，为太阳能行业提供安全可靠的解决方案。我们的专利就是这种投资的体现。我们为该行业内的公司一视同仁地提供非常合理的许可条款。”

有关Tigo Flex MLPE解决方案组合产品的更多信息，请访问产品网站，并在此处注册Tigo时事通讯以了解最新消息。

关于Tigo Energy

Tigo Energy, Inc.（Nasdaq:TYGO）成立于2007年，是全球领先的智能硬件和软件解决方案开发制造公司。该公司提供的解决方案可提高安全性，增加能源产量，降低住宅、商业和公用事业规模的太阳能系统的运营成本。Tigo将其Flex MLPE（模块级电力电子）和太阳能优化器技术与基于云的智能软件功能相结合，提供高级能源监测和控制功能。Tigo MLPE产品可最大限度地提高性能，实现实时能源监控，并在模块级别提供相关的规范所要求的快速关断功能。该公司还为住宅型太阳能及存储市场开发和制造逆变器和电池存储系统等产品。若要了解更多信息，请访问www.tigoenergy.com。

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