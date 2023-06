Beoogd voorzitter COP28 VAE bezoekt de bekroonde Keniaanse fintech-leider M-KOPA aan de zijlijn van het Africa Energy Forum

COP28 UAE President-Designate visits award-winning Kenyan fintech leader M-KOPA on the sidelines of Africa Energy Forum (Photo: AETOSWire)

NAIROBI, Kenia--(BUSINESS WIRE)--Tijdens een bezoek aan M-KOPA, een van Afrika's toonaangevende fintech-platforms, benadrukte Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, beoogd voorzitter en minister van Industrie en Geavanceerde Technologie van de VAE, het belang van kleine en middelgrote ondernemingen bij het creëren van technologieën die duurzame positieve verandering creëren in kwetsbare en afgelegen gemeenschappen, terwijl ze helpen onze klimaatambities te verwezenlijken en opwarming van slechts 1,5 C mogelijk te maken.

M-KOPA, een van de snelst groeiende bedrijven in Afrika, is een van de 106 eerdere winnaars van de Zayed Sustainability Prize, de innovatieprijs van de VAE die baanbrekende bijdragen op het gebied van gezondheid, voedsel, energie, water en klimaatactie erkent.

Tijdens een rondleiding door de faciliteiten van M-KOPA en een briefing door de directeur, David Damberger, Dr. Al Jaber, die heeft geholpen bij het vaststellen van de prijs en de algemeen directeur is, zei: "Prijswinnaars blijven enkele van de meest urgente uitdagingen van dit moment op het gebied van duurzame ontwikkeling aanpakken. Ze bieden hoogwaardige gezondheidszorg, voedzaam voedsel, essentiële energie en toegang tot veilig water - kortom, een betere wereld voor ons allemaal.

Dr. Al Jaber is in Kenia voor het Africa Energy Forum om zich voor te bereiden op de COP28 in de VAE, die aan het einde van het jaar in Dubai zal plaatsvinden en de volgende stap markeert in wereldwijde samenwerking bij de bestrijding van klimaatverandering. De top komt op het cruciale moment halverwege tussen het mijlpaalakkoord van Parijs van 2015 en de 2030-doelstelling voor klimaatactie, waarbij de eerste wereldwijde inventarisatie van emissiereducties een waardevolle kans biedt om de wereldwijde inspanningen op elkaar af te stemmen.

Dit moment belicht ook het werk van M-KOPA en andere eerdere winnaars van de Zayed Sustainability Prize, die klimaatgerelateerde uitdagingen in kwetsbare landen over de hele wereld hebben aangepakt. In overeenstemming met de eigen prioriteiten van de VAE hebben ze belangrijke stappen gezet om het landgebruik te hervormen, voedselsystemen te transformeren en een pragmatische energietransitie te garanderen.

Sinds de oprichting in 2010 heeft M-KOPA meer dan 2 miljoen ton koolstofdioxide-uitstoot verminderd, 400.000 nieuwe internetgebruikers verbonden en meer dan 3 miljoen klanten in Sub-Sahara-Afrika bediend. Om dit te bereiken, heeft het bedrijf een van 's werelds meest geavanceerde verbonden financieringsplatforms gebouwd en US $ 1 miljard aan krediet verstrekt aan de financieel uitgeslotenen. Het bedrijf heeft ook uitgebreide training en werkgelegenheid geboden en meer dan US $ 180 miljoen aan extra inkomsten gegenereerd voor zijn verkoopmedewerkers.

Het flexibele kredietmodel van M-KOPA stelt individuen in staat om een kleine aanbetaling te betalen en direct toegang te krijgen tot alledaagse benodigdheden, waaronder elektrische motorfietsen, zonne-energiesystemen, smartphones en vervolgens afstuderen aan digitale financiële diensten zoals leningen en ziektekostenverzekering. Onlangs sloot het bedrijf met succes meer dan $ 200 miljoen aan duurzaamheidsgerelateerde schuldfinanciering af om de financiële inclusie van vrouwen te stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen in de Oost-Afrikaanse markten te verminderen door zijn aanbod van zonne-energieproducten verder te ontwikkelen en een zinvolle bijdrage te leveren aan de bestrijding van klimaatverandering.

David Damberger, Managing Director van M-KOPA, zei: “Het was een voorrecht om Zijne Excellentie Dr. Sultan Al Jaber vandaag te ontvangen en de opmerkelijke impact te laten zien die we hebben gemaakt door onze duurzame oplossingen.”

“Het ontvangen van de Zayed Sustainability Prize, markeerde een cruciaal moment in onze reis, en we zijn immens dankbaar voor de erkenning,” voegde hij eraan toe. “ Bij M-KOPA zijn we gedreven door een diepgewortelde toewijding om consumenten met een zwakke bank te ondersteunen en tegelijkertijd de klimaatverandering te bestrijden door middel van ons flexibele kredietmodel en schone energieoplossingen. We hopen van harte dat ons succes dient als inspiratie voor andere kleine bedrijven en ondernemers in heel Afrika om de prijs aan te vragen, omdat het de kracht heeft om transformatieve verandering teweeg te brengen. Bovendien is het een bewijs van de steun van de VAE aan Afrikaanse kleine bedrijven en zijn humanitaire erfenis, die gemeenschappen wereldwijd blijft versterken en verheffen."

Tijdens zijn bezoek ontmoette Dr. Al Jaber ook de voormalige winnaar in de categorie Wereldwijde middelbare scholen van de prijs en de huidige CEO van Mazi Mobility, Jesse Forrester, die de COP President-Designate op de hoogte bracht van zijn e-mobiliteitsbedrijf, dat een fleet van elektrische motors en tuk-tuks exploiteert.

Dr. Al Jaber zei: "De categorie Wereldwijde middelbare scholen werd gelanceerd om jongeren te inspireren hun potentieel te realiseren en hen aan te moedigen een carrière op het gebied van duurzaamheid na te streven. Om dit tot bloei te zien komen door een van onze vorige winnaars spreekt boekdelen over de transformatieve impact van de Prijs. Uit de eerste hand zien wat Jesse heeft gebouwd is echt inspirerend en het zou als model moeten dienen voor andere jonge ondernemers die de wereld willen veranderen.”

Klimaatverandering vormt onder andere een uitdaging op het gebied van gezondheid, voedsel, energie en water, en alleen door een "al het bovenstaande"-benadering te volgen, kunnen we hopen op een rechtvaardige overgang die niemand achterlaat. Kmb's vertegenwoordigen 80% van het wereldwijde bbp, maar de overgrote meerderheid is nog niet eens begonnen met hun netto-nul-reizen. De Zayed Sustainability Prize is vastbesloten om diegenen die ernaar streven waarde te creëren in de energietransitie te ondersteunen en te laten zien dat klimaatactie kan leiden tot duurzame ontwikkeling. Terwijl we COP28 naderen, ben ik vastbesloten om de stemmen en perspectieven van jonge ondernemers, zoals Jesse, te versterken en ervoor te zorgen dat we praktische oplossingen bieden die het leven van nog eens miljoenen mensen zoals hij kunnen veranderen."

In het 15e jaar heeft de Zayed Sustainability Prize het leven van meer dan 378 miljoen mensen over de hele wereld veranderd door 106 eerdere winnaars in staat te stellen een verschil te maken. Elke winnaar in de categorieën Gezondheid, Voedsel, Energie, Water en Klimaatactie ontvangt US $ 600.000 om de reikwijdte en schaal van hun duurzaamheidsoplossingen uit te breiden. Zes winnaars in de categorie Wereldwijde middelbare scholen ontvangen elk tot $ 100.000. Door ondernemers in staat te stellen hun oplossingen te bouwen, heeft de prijs tot nu toe US $ 3,6 miljoen toegekend.

Over de Zayed Sustainability Prize

De Zayed Sustainability Prize is een eerbetoon aan de erfenis van de medeoprichter van de VAE, wijlen Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. De prijs heeft als doel duurzame ontwikkeling en humanitaire actie te stimuleren door organisaties en middelbare scholen te erkennen en te belonen die innovatieve duurzame oplossingen bieden in de categorieën Gezondheid, Voedsel, Energie, Water, Klimaatactie en Wereldwijde middelbare scholen. Via de 106 winnaars heeft de prijs al meer dan 15 jaar het leven van meer dan 378 miljoen mensen in 151 landen positief beïnvloed.

*Bron: AETOSWire

