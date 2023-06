Tigo Energy accueille GoodWe Technologies comme dernier titulaire d'une licence d’arrêt rapide

CAMPBELL, Californie--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (Nasdaq : TYGO), l'un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes d'énergie solaire et de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui que GoodWe Technologies Co., Ltd., une entreprise spécialisée dans la fabrication d'onduleurs solaires et de solutions énergétiques intelligentes, a acquis la licence de la technologie d’arrêt rapide au niveau du module de Tigo. En vertu de cet accord, les produits GoodWe conformes à la spécification SunSpec sur l'arrêt rapide et qualifiés pour la certification n'enfreindront pas les revendications des brevets sous licence de Tigo. La technologie d'arrêt rapide de Tigo sera déployée dans le dispositif d'arrêt rapide de GoodWe.

Tigo est un chef de file dans le domaine de la technologie d'arrêt rapide et de l'Électronique de puissance au niveau du module (Module Level Power Electronics, MLPE), avec plus d'une centaine de brevets accordés ou en cours d'obtention. La Société concède activement des licences sur sa technologie brevetée à d'autres fabricants d'équipements solaires et a gagné de nombreux litiges en matière de brevets. La technologie d'arrêt rapide de Tigo est conforme à la norme UL 1741 intitulée « Standard for Safety for Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources », à la spécification d'arrêt rapide SunSpec et aux exigences d'arrêt rapide du National Electric Code (NEC) des États-Unis. Des millions de produits MLPE de Tigo sont installés dans le monde entier, fournissant une énergie solaire optimisée, surveillée et sûre pour protéger l'infrastructure critique de l'énergie solaire et fournir un retour sur investissement constant pendant toute la durée de vie des systèmes d'énergie renouvelable.

« Nous accueillons GoodWe dans la famille des entreprises du secteur de l’énergie solaire qui comprennent la valeur de l'innovation et qui s'engagent à fournir en permanence aux installateurs solaires l'équipement et la sécurité sur lesquels ils comptent », a déclaré Zvi Alon, PDG de Tigo Energy, Inc. « Tigo continue d'investir dans la recherche et le développement, de stimuler l'innovation et de fournir des solutions sûres et fiables dans le secteur de l'énergie solaire. Nos brevets sont la manifestation de cet investissement, et nous offrons des conditions de licence raisonnables et non discriminatoires aux entreprises du secteur. »

Pour plus d'informations sur le portefeuille de solutions MLPE de Tigo Flex, visitez le site Web, du produit, et tenez-vous au courant des dernières nouvelles en vous inscrivant à la lettre d'information de Tigo ici.

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, Tigo Energy, Inc. (Nasdaq : TYGO) est un leader mondial dans le développement et la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d'exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et utilitaires. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Électronique de puissance au niveau du module) et son optimiseur solaire à des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour une surveillance et un contrôle avancés de l'énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, permettent un contrôle de l'énergie en temps réel et fournissent un arrêt rapide requis par le code au niveau du module. La société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de stockage de batteries pour le marché résidentiel du solaire plus stockage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.tigoenergy.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.