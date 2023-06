Il presidente designato degli Emirati Arabi Uniti per la COP28 visita il pluripremiato leader keniota delle fintech M-KOPA in occasione dell'Africa Energy Forum

COP28 UAE President-Designate visits award-winning Kenyan fintech leader M-KOPA on the sidelines of Africa Energy Forum (Photo: AETOSWire)

NAIROBI, Kenya--(BUSINESS WIRE)--Durante una visita a M-KOPA, una delle principali piattaforme fintech africane, il Presidente designato della COP28 e Ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti, il Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ha sottolineato l'importanza delle piccole e medie imprese nella creazione di tecnologie in grado di creare un cambiamento positivo e duraturo nelle comunità vulnerabili e remote, contribuendo al contempo a soddisfare le nostre ambizioni climatiche e a mantenere sotto controllo l'obiettivo relativo all'aumento della temperatura entro 1,5 °C.

M-KOPA, una delle aziende in più rapida crescita in Africa, è una delle 106 vincitrici dello Zayed Sustainability Prize, il premio pionieristico degli Emirati Arabi Uniti che riconosce i contributi innovativi nei settori della salute, dell'alimentazione, dell'energia, dell'acqua e dell'azione per il clima.

Durante una visita alle strutture di M-KOPA e un briefing da parte dell'amministratore delegato, David Damberger, il Dr. Al Jaber, che ha contribuito a fondare il Premio e ne è il direttore generale, ha dichiarato: "I vincitori del premio continuano ad affrontare alcune delle sfide odierne più urgenti in materia di sviluppo sostenibile. Forniscono assistenza sanitaria di qualità, cibo nutriente, energia essenziale e accesso all'acqua potabile: in breve, un mondo migliore per tutti noi".

Al Jaber si trova in Kenya per l'Africa Energy Forum e per preparare gli Emirati Arabi Uniti ad ospitare la COP28, che si terrà a Dubai alla fine dell'anno e segnerà il prossimo passo della cooperazione globale nella lotta al cambiamento climatico. Il vertice giunge a metà strada tra l'importante Accordo di Parigi del 2015 e l'obiettivo dell'Agenda 2030 per l'azione sul clima, con il primo bilancio globale dei tagli alle emissioni che rappresenta una preziosa opportunità per allineare gli sforzi globali.

Questo momento accende anche i riflettori sul lavoro di M-KOPA e degli altri vincitori dello Zayed Sustainability Prize, che hanno affrontato le sfide legate al clima nei Paesi vulnerabili di tutto il mondo. In linea con le priorità degli Emirati Arabi Uniti, hanno compiuto passi importanti per riformare l'uso della terra, trasformare i sistemi alimentari e garantire una transizione energetica pragmatica.

Dalla sua fondazione nel 2010, M-KOPA ha ridotto più di 2 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica, ha collegato 400.000 utenti di Internet per la prima volta e ha servito oltre 3 milioni di clienti in tutta l'Africa subsahariana. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda ha costruito una delle piattaforme di finanziamento connesse più avanzate al mondo, erogando 1 miliardo di dollari di credito alle persone finanziariamente escluse. L'azienda ha inoltre fornito formazione e occupazione, generando oltre 180 milioni di dollari di reddito aggiuntivo per i suoi agenti di vendita.

Il modello di credito flessibile di M-KOPA consente alle persone di versare un piccolo deposito e di accedere immediatamente a beni di prima necessità, tra cui motociclette elettriche, impianti solari e smartphone, per poi passare a servizi finanziari digitali come prestiti e assicurazioni sanitarie. Più di recente, l'azienda ha chiuso con successo un finanziamento di oltre 200 milioni di dollari in debito legato alla sostenibilità per promuovere l'inclusione finanziaria delle donne e ridurre le emissioni di gas serra nei suoi mercati dell'Africa orientale, sviluppando ulteriormente l'offerta di prodotti solari e dando un contributo significativo alla lotta contro il cambiamento climatico.

David Damberger, amministratore delegato di M-KOPA, ha dichiarato: "È stato un privilegio ricevere oggi Sua Eccellenza Dr. Sultan Al Jaber e mostrare il notevole impatto che abbiamo prodotto grazie alle nostre soluzioni sostenibili."

"Ricevere lo Zayed Sustainability Prize ha segnato un momento cruciale nel nostro percorso e siamo profondamente grati per questo riconoscimento", ha aggiunto. "In M-KOPA, siamo stati guidati da un impegno radicato nel dare potere ai consumatori senza accesso bancario, combattendo al contempo il cambiamento climatico attraverso il nostro modello di credito flessibile e le nostre soluzioni per l'energia pulita. Ci auguriamo sinceramente che il nostro successo serva da ispirazione per altre piccole imprese e imprenditori in tutta l'Africa per candidarsi al Premio, che ha il potere di guidare un cambiamento trasformativo. Inoltre, è una testimonianza del sostegno degli Emirati Arabi Uniti alle piccole imprese africane e della loro eredità umanitaria, che continua a potenziare e a elevare le comunità di tutto il mondo".

Durante la sua visita, il Dr. Al Jaber ha incontrato anche l'ex vincitore della categoria Global High Schools del Premio e attuale AD di Mazi Mobility, Jesse Forrester, che ha aggiornato il Presidente designato della COP sulla sua azienda di mobilità elettrica, che gestisce una flotta di moto e tuk-tuk elettrici.

Il Dr. Al Jaber ha dichiarato: "La categoria Global High Schools è stata lanciata per ispirare i giovani a realizzare il loro potenziale e incoraggiarli a intraprendere carriere nel campo della sostenibilità. Vederlo realizzato da uno dei nostri precedenti vincitori è una dimostrazione dell'impatto trasformativo del Premio. Vedere in prima persona ciò che Jesse ha costruito è davvero stimolante e dovrebbe servire da modello per altri giovani imprenditori che vogliono cambiare il mondo".

"I cambiamenti climatici rappresentano una sfida per la salute, l'alimentazione, l'energia e l'acqua, e solo adottando un approccio "tutto incluso" possiamo sperare di garantire una transizione giusta che non lasci indietro nessuno. Le PMI rappresentano l'80% del PIL mondiale, ma la stragrande maggioranza non ha ancora iniziato il proprio percorso a zero emissioni. Il Premio Zayed per la Sostenibilità è determinato a dare potere a coloro che si impegnano a creare valore nella transizione energetica e a dimostrare che l'azione per il clima può portare a uno sviluppo sostenibile. Mentre ci avviciniamo alla COP28, sono determinato a potenziare le voci e le prospettive dei giovani imprenditori, come Jesse, e ad assicurarci di fornire soluzioni pratiche che possano cambiare la vita di altri milioni di persone come lui."

Giunto alla sua 15a edizione, lo Zayed Sustainability Prize ha trasformato la vita di oltre 378 milioni di persone in tutto il mondo, dando la possibilità a 106 vincitori di fare la differenza. Ogni vincitore delle categorie Salute, Alimentazione, Energia, Acqua e Azione per il clima riceve 600.000 dollari per espandere la portata e la scala delle proprie soluzioni di sostenibilità. I sei vincitori della categoria Scuole superiori globali riceveranno ciascuno fino a 100.000 dollari. Dando la possibilità agli imprenditori di costruire le loro soluzioni, il Premio ha finora assegnato 3,6 milioni di dollari.

Informazioni sullo Zayed Sustainability Prize

Il Premio Zayed per la Sostenibilità è un omaggio all'eredità del defunto padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan. Il Premio mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'azione umanitaria riconoscendo e premiando le organizzazioni e le scuole superiori che offrono soluzioni sostenibili innovative nelle categorie Salute, Alimentazione, Energia, Risorse Idriche, Azione per il Clima e Scuole Superiori Globali. Con i suoi 106 vincitori, il Premio ha avuto un impatto positivo sulla vita di oltre 378 milioni di persone in 151 paesi.

