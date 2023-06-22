Lynk和帕劳国家通信公司（PNCC）开始为PNCC移动用户提供初始卫星电话服务

瀑布教堂市，弗吉尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)--Lynk Global, Inc. （Lynk）是世界领先的卫星电话电信提供商，PNCC是帕劳最大的移动网络运营商，这两家公司今天联合宣布启动初步商业服务，利用Lynk的“空天手机信号塔”向这个岛国提供卫星直连手机服务。 PNCC是全球首家通过Lynk卫星电话技术为其用户提供商业服务的移动网络运营商。

PNCC成立于1982年，40多年来一直是帕劳电信的支柱，承担着为这个岛国开发国家通信系统的艰巨而重要的使命。 PNCC最初只能为Koror人口中心的200名客户提供服务，现已发展成为一家连接整个群岛客户的全方位服务电信运营商。

“ PNCC坚持创新，以确保其移动电话用户能在任何情况下获得覆盖全国的连接能力。 Lynk期待帮助PNCC完成许多人认为无法实现的服务。 PNCC和Lynk正在使不可能变成现实。 Lynk为帕劳提供的初始卫星电话服务将首先在西南群岛推出测试版，然后将扩展到全国范围，包括所有偏远地区和帕劳海洋经济区。 在发生自然灾害袭击并摧毁地面网络时，Lynk还将用于提供备份服务，以增强这个群岛国家的网络弹性。”Lynk首席执行官Charles Miller表示，“ Lynk是全球唯一获得专利、经过验证、获得商业许可且现已投入运营的卫星直连电话服务，我们很高兴能与PNCC携手合作，向其用户推出这项服务。”

Lynk与全球移动网络运营商签订了30多项商业协议，并在七大洲的40多个国家/地区进行了成功演示。 Lynk预计在2023年期间开始与全球其他众多网络运营商一起提供商业服务。

PNCC首席执行官Simon Fraser表示“ 我们与Lynk的合作标志着帕劳迎来连接的新时代。这不仅仅涉及先进技术，更是将人们凝聚在一起，连接我们偏远岛屿并增强整个国家的韧性。我们致力于确保每位帕劳居民无论身在何处，都能获得世界一流的电信服务。”

关于PNCC

帕劳国家通信公司（PNCC）是帕劳共和国领先的电信服务提供商。凭借对促进联系的坚定承诺，PNCC自1982年成立以来就一直是社区的基石。我们提供整套服务支持，包括LTE移动数据和语音、固网宽带互联网、固定电话、数字电视、 VHF无线电和定制ICT解决方案，我们的服务覆盖岛国帕劳充满活力的每个角落。

借助世界一流的电信服务实现帕劳完整连接的使命激励着PNCC始终专注创新和品质。我们的团队坚持不懈地努力弥合数字鸿沟，让帕劳人民足不出户即可了解世界，为我们的客户提供在数字时代蓬勃发展的工具。我们对所服务的社区怀有强烈的责任感。 PNCC了解帕劳地理、经济和文化的独特性，为我们的岛屿提供定制解决方案，保持高标准的质量和可靠性。

凭借对使命的坚定奉献精神、对我们独特社区的深刻理解以及对进步和创新的持久承诺，PNCC站在帕劳数字未来的最前沿。我们将共同努力建设没有距离障碍、信息自由流动、每个声音都能被倾听的世界。PNCC不仅连接设备，还连接生活，塑造我们美丽群岛的未来，并让我们始终与帕劳丰富多彩的传统紧密相连。

About Lynk

Lynk是全球唯一拥有专利、经过验证且获得商业许可的卫星直连标准移动电话系统。我们的服务已经过演示，目前正在20多个国家进行部署，我们获得了30多个移动网络运营商的业务服务合同，覆盖50多个国家/地区。Lynk拥有独一无二的技术，目前可以通过无需改装的标准移动设备与太空卫星进行顺畅短信收发。 Lynk的网络目前提供小区广播（紧急）警报和双向短信传递，与全球所有现有移动电话兼容。Lynk以后将推出语音和移动宽带服务。通过简单的漫游协议与Lynk合作，移动网络运营商就能在未开发市场获得新收入机会，通过无处不在的连接让用户安心，并为全球数十亿公民提供实现经济繁荣的途径。欲了解更多信息，请访问www.lynk.world或关注@lynktheworld。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。