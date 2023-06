CARFAX Canada s'associe au WWF-Canada pour aider à la conservation de la nature

Le renard roux est présent dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. De la toundra aux forêts, des prairies aux zones urbaines, le soutien de CARFAX Canada envers le WWF-Canada aidera à protéger les écosystèmes et les habitats divers qui forment la demeure du renard roux. © Howard Buffett / WWF-États-Unis

LONDON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--CARFAX Canada, le principal fournisseur d'historique et d'évaluation de véhicules au pays, est fier d'annoncer un nouveau partenariat marketing avec le Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada). Dans le cadre de ce partenariat, CARFAX Canada et le WWF-Canada travaillent ensemble pour freiner et inverser la perte d’espèces.

Les espèces sont en déclin partout au Canada, car les habitats dans lesquels elles trouvent de la nourriture, mettent bas et élèvent leurs petits, se reposent pendant la migration et hibernent, sont dégradés ou détruits. Avec ce partenariat, CARFAX Canada est heureuse de soutenir le travail crucial effectué par le WWF-Canada pour restaurer au moins un million d'hectares d'habitats dégradés, et protéger et gérer au moins 100 millions d'hectares d'écosystèmes écologiquement riches au cours des 10 prochaines années.

« La protection des espèces du Canada est une cause qui nous tient à cœur, d'autant plus que notre propre mascotte bien-aimée de CARFAX est un renard roux », partage Andrew Bryden, vice-président du marketing chez CARFAX Canada.

Pour lancer le partenariat, un renard roux a été symboliquement adopté auprès du WWF-Canada au nom de chacun des 200 employés de CARFAX Canada, pour soutenir les efforts visant à créer des habitats sains pour le renard roux et d'autres espèces à travers le Canada.

« Chez CARFAX Canada, nous adoptons le mouvement de l'industrie automobile qui consiste à devenir plus soucieux de l'environnement », poursuit Bryden. « C'est pourquoi nous sommes heureux de travailler avec le WWF-Canada pour aider à protéger les espèces canadiennes et leurs habitats. »

En plus de l'adoption symbolique d’espèce, CARFAX Canada s'est engagé à faire don d'une partie des revenus de chaque Rapport d'Historique de Véhicule de CARFAX Canada au WWF-Canada pour aider à rendre historique la perte de biodiversité et de nature!

« J'adore le fait que chez CARFAX Canada, nous puissions aider des millions de Canadiens à acheter, vendre et entretenir des véhicules tout en redonnant pour protéger notre ressource la plus précieuse : notre beau pays et la faune avec laquelle nous le partageons », partage Lisa Clark, Directrice de l'expérience en milieu de travail chez CARFAX Canada.

Apprenez-en plus sur le partenariat de marketing entre CARFAX Canada et le WWF-Canada sur Instagram à @carfaxca.

À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada, qui fait partie de S&P Global (NYSE: SPGI), est la source essentielle d'information sur l'automobile au Canada, fournissant l'historique et l'évaluation des véhicules. S'appuyant sur des milliards de dossiers de données provenant de milliers de sources, ses produits permettent aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules d'occasion de prendre des décisions éclairées. CARFAX Canada se consacre à la transparence et est digne de confiance pour fournir des informations sur l'historique et l'évaluation des véhicules aux concessionnaires, aux fabricants de véhicules, aux consommateurs, aux principaux encans, aux gouvernements, aux assureurs et aux services de police. www.carfax.ca

Connectez-vous avec CARFAX Canada sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.