Brainlab和AO基金会联手推动沉浸式医学教育和培训的未来发展

Brainlab、AO基金会和Level Ex于6月22日在澳大利亚悉尼举行的AO受托人会议上签署协议。从左至右：Level Ex首席执行官Sam Glassenberg；AO基金会主席Florian Gebhard教授博士；AO基金会首席执行官Christoph Lindenmeyer；Brainlab EMEA总裁Nils Ehrke。（资料来源：AO基金会和Brainlab。）

Brainlab、AO基金会和Level Ex于6月22日在澳大利亚悉尼举行的AO受托人会议上签署协议。从左至右：Level Ex首席执行官Sam Glassenberg；AO基金会主席Florian Gebhard教授博士；AO基金会首席执行官Christoph Lindenmeyer；Brainlab EMEA总裁Nils Ehrke。（资料来源：AO基金会和Brainlab。）

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字医疗技术公司Brainlab今天宣布扩大与AO Foundation合作，并概述了双方正在携手开展的各项举措。在今年于澳大利亚悉尼举行的年度AO受托人会议上签署的这项合作协议展示了双方致力于推进医学教育的努力，并传递了一个共同的信念，即沉浸式教育是改变外科实践和改善患者预后的驱动力。

将Brainlab技术纳入AO课程可在安全可靠、引人入胜的环境中，提升知识获取效果，增强决策制定能力，并改善对各项技能的协调。AO将会利用包括混合现实查看器（Mixed Reality Viewer）在内的Brainlab技术，提升颅颌面（CMF）、脊柱和创伤教育体验。该平台通过提供医学图像的3D可视化效果，允许用户与2D图像和相应的3D患者模型交互，为医生提供身临其境般的体验。AO举办的精品活动（如AO达沃斯课程和AO地区活动）将会配备这种高级培训体验，其中包括Brainlab Spine和CMF Elements软件，以用于术前规划和病例审查。

AO、Brainlab及其子公司Level Ex正在努力加快采用带有视频游戏技术的新型技能和方法。通过使用Level Ex技术，合作各方将会把AO临床指南转化为游戏机制，提供精密准确、基于物理的模拟体验。他们还会合作开发一款新的脊柱手术视频游戏，其中设有专门的课程，重点通过神经科学游戏来教授成功完成脊柱手术所需的专业技能。

AO致力于与Brainlab合作，推出由AO推荐的导航型脊柱手术工作流程。其重点是培训如何在脊柱手术的每一步都达到最佳准确性，以改善患者的预后。该解决方案依赖于高成像品质，以及由人工智能驱动的解剖映射和患者登记功能，以实现精准的术前规划。此外，此类工作流程将会侧重于导航仪器，这种仪器可降低脊柱压力，从而进一步提高准确性，并解决颈椎存在的具体问题。AO计划将这一工作流程和相关技术引入AO教育学院（AO Education Institute）以及AO技术委员会（AO Technical Commission）的某些活动中。

Brainlab创始人兼首席执行官Stefan Vilsmeier表示：“Brainlab和AO已经合作了几十个年头，双方都在致力于加快采用新型技术和临床工作流程，以改善全球各地患者的预后。我们很高兴能够与其扩大合作。我们的共同的愿景是为沉浸式外科教育创建一个扩展现实中心。”

AO主席Florian Gebhard教授博士说道：“自20世纪90年代以来，AO和Brainlab就一直共同致力于各种以计算机引导应用程序为重点的项目。教学一直是，现在是，将来也将是AO重点关注的领域。今天，我们很高兴能够与我们实力强大的合作伙伴Brainlab一起开始将‘扩展现实’融入我们的教学产品中。我们预计使用这项技术会对我们提供的学习体验产生巨大影响。与此同时，我们各自的技术委员会专家组将根据我们改善患者护理成果的使命，与Brainlab一起评估临床扩展现实应用程序的各种潜力。”

关于Brainlab

从诊断到治疗，在Brainlab，我们可对医疗工作流程的各种步骤实现数字化，为临床医生和患者提供更优质的治疗选择。我们创新的数字生态系统为120个国家的6300家医院的现代医疗保健技术提供了坚实的基础。Brainlab的总部位于慕尼黑，公司在全球25个地点拥有约2200名专业知识涵盖整个医疗保健价值链的优秀员工，并在30多年来一直处于健康技术的最前沿。

若要了解更多信息，请访问Brainlab并关注LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram。

关于AO基金会

AO是一家医学指导非营利组织，是一个由全球外科医生组成的专业网络，也是世界领先的教育、创新和研究组织，专门从事创伤和肌肉骨骼疾病的外科治疗。AO拥有由超过52万名医疗保健专业人员组成的全球网络。AO每年在世界各地举办870多场教育活动，有近8000名教职员工提供支持，并有82000多名参与者踊跃参加。AO具有大约20000名外科医生会员，其专业涵盖创伤、脊柱、颅颌面、兽医和重建外科等各个领域。若要了解更多信息，请访问：www.aofoundation.org。

若要了解更多信息，请访问：AO的网站并关注LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram。

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