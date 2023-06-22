MOECO与Chevron将在日本北海道开发先进的闭环地热试点项目

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Chevron U.S.A. Inc.的子公司Chevron New Energies Japan GK（以下简称“Chevron New Energies Japan”）与Mitsui Oil Exploration Co., Ltd（以下简称“MOECO”）今天宣布签署正式协议，对先进的地热技术进行试点测试。根据协议内容，Chevron和MOECO将对正在研发的新型地热技术，特别是先进的闭环(ACL)技术进行试点测试。

2022年9月，Chevron New Energies International Pte, Ltd.与MOECO签署了一项联合合作协议(JCA)，从技术和商业可行性的角度进一步探索先进地热能源开发和其他新能源技术。Chevron New Energies Japan和MOECO的试点测试协议是JCA协议下考虑的首个项目。

ACL技术涉及通过传导进行地下热交换，借助地下井环路来循环地表的工作流体，从而利用地热（地下散热器）发电（通过地面设施）。它不需要像传统地热技术那样直接提取地下热水（卤水）或蒸汽。作为一种新颖的技术，ACL技术正在全球范围内获得发展势头，有潜力在全球多个更接近负载和客户的地点解锁地热能源，并作为低碳能源解决方案和可靠的基本负载促进地热发展。

ACL技术的试点试验预计将在日本北海道的二世谷(Niseko)地区进行，目的是降低风险、实现基于ACL技术的地热发电的规模化和商业化，并有潜力成为一种热源。MOECO和Chevron New Energies Japan将根据这次试点的经验考虑该技术在日本乃至全球的商业应用，并充分利用两家公司在亚太地区能源开发领域长达40多年的长期合作关系。

Chevron New Energies International Pte, Ltd.碳补偿和新兴部门副总裁Barbara Harrison表示：“Chevron相信能源的未来是低碳，并致力于成为提供价格低廉、可靠和更清洁的能源的领导者。Chevron和MOECO相信，地热可以成为日本低碳和净零碳旅程的重要推动者。地热开发需要考虑到最终客户以及对环境和当地社区的潜在影响。这一里程碑证实了Chevron New Energies Japan和MOECO对测试新型地热技术的承诺。这些技术有可能释放日本的地热潜力，同时减少潜在的社区影响。”

MOECO首席执行官Hirotaka Hamamoto表示：“我们很高兴与Chevron New Energies一起启动ACL技术的试点试验。ACL技术有潜力推动日本和世界各地的地热开发。我们希望与Chevron New Energies合作开辟新的地热业务。该公司拥有先进的技术和丰富的经验来应对这一具有挑战性的项目。MOECO是Mitsui & Co.集团公司的成员，旨在通过推广地热发电等可再生能源项目，为能源的稳定供应、提高生活水平和社会可持续发展做出贡献。”

关于Chevron

Chevron (NYSE: CVX)是一家全球领先的综合能源公司。我们相信，平价、可靠和更清洁的能源对于实现人类进步至关重要。Chevron生产原油和天然气；制造运输燃料、润滑油、石化产品和添加剂；并开发可提升业务和产业的技术。我们致力于发展传统石油和天然气业务，降低营运中的碳排放强度，并在可再生燃料、氢燃料、碳捕获、碳补偿及其他新兴技术方面发展新的低碳业务。如需了解有关Chevron的更多信息，请访问www.Chevron.com。

关于MOECO

2019年，MOECO迎来了其里程碑式的50周年纪念。从泰国近海天然气项目的开发开始，MOECO一直致力于全球能源资源的勘探、开发和生产。如今，世界进入了一个新时代，社会对能源的需求正在迅速变化。MOECO积极应对由此带来的各种挑战。作为Mitsui & Co.能源业务价值链的核心集团公司之一，我们重申我们的承诺，通过实施持续发展地热业务等全球扩张来提供能源资源，以努力满足日新月异的社会的需求。如需了解有关MOECO的更多信息，请访问：www.moeco.com。

与《1995年私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款界定的前瞻性信息有关的警示性陈述

本新闻稿包含有关Chevron运营和能源转型计划的前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对石油、化学品和其他能源相关行业的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“指标”、“进展”、“承诺”、“驱动”、“旨在”、“预测”、“预计”、“认为”、“接近”、“寻求”、“预定”、“估计”、“定位”、“追求”、“能够”、“可能”、“或许”、“应该”、“将”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指引”、“专注”、“有望”、“目标”、“目的”、“策略”、“机会”、“准备好”、“潜力”、“雄心”、“希望”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，而且受到某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围且难以预测。因此，实际结果和成果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为此等陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。除非法律要求，否则无论是由于新信息的出现、未来事件或其他原因，Chevron均没有义务公开更新任何前瞻性陈述。

一些重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述存在较大差异，其中包括：原油和天然气价格以及对公司产品的需求发生变化，以及因市场条件而导致的生产减少；石油输出国组织和其他产油国可能实施的原油生产配额或其他行动；技术进步；公司运营所在国政府政策的变更；公共卫生危机，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相关的政府政策和行动；公司全球供应链中断，包括供应链限制和货物及服务成本上升；公司运营所在各国经济、监管和政治环境的变化；国内外一般经济、市场和政治状况，包括俄乌军事冲突以及全球对该冲突的反应；炼油、营销和化学品利润率的变化；竞争对手或监管机构的行为；勘探支出的时间；原油提升的时机；替代能源或替代产品的竞争力；大型碳捕获和抵消市场的发展；公司供应商、厂商、合作伙伴和股权关联公司的经营业绩和财务状况，特别是在新冠肺炎疫情期间的业绩和状况；公司的合资伙伴无法或未能为其运营和开发活动提供资金；现有和未来的原油和天然气开发项目可能无法实现预期的净产量；计划项目的开发、建设或启动可能发生延误；由于战争、意外事故、政治事件、内乱、恶劣天气、网络威胁、恐怖主义行为，或公司无法控制的其他自然或人为原因，可能导致公司运营受到干扰或中断；根据现行或未来的环境规例及诉讼，采取补救行动或进行评估的潜在责任；在运营、投资或产品方面已经发生的或现行或未来的环境法规和条例，包括限制或减少温室气体排放的国际协定、国家或地区立法和监管措施要求发生的重大变化，以限制或减少温室气体排放量；因未决或未来诉讼而产生的潜在责任；公司未来收购或处置资产或股份，或此类交易延迟或未能根据要求的成交条件完成；资产处置或减值可能产生的收益和损失；政府强制销售、资产剥离、资本重组、税收和税务审计、关税、制裁、财务条款的变化或对公司经营范围的限制；外汇兑美元汇率的波动；高通胀和相关影响；公司流动性和债务市场准入的重大减少；获得执行资本分配策略所需的董事会授权，包括未来的股票回购计划和股息支付；根据规则制定机构颁布的公认会计原则，变更会计规则的影响；公司识别和减轻全球能源行业运营中固有的风险和危害的能力；以及在公司2022年Form 10-K年度报告第20至26页“风险因素”标题下列出的因素，以及在随后提交给美国证券交易委员会的文件中列出的因素。本新闻稿中未讨论的其他不可预测或未知因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。

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