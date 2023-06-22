Yazaki-Torres選用Boomi進行業務系統現代化

菲律賓馬尼拉和賓夕法尼亞州賈斯特布魯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-智慧連接和自動化領域的領導者Boomi™今天宣佈，Yazaki-Torres Manufacturing選用Boomi平臺來進行傳統業務系統的現代化。使用Boomi將使Yazaki-Torres能夠與菲律賓國稅局(BIR)的新電子發票/收據系統(EIS)整合，參與菲律賓政府邁向稅務和行政系統數位化的行動。

Yazaki-Torres Manufacturing成立於1973年，已經發展為菲律賓最大的線束製造商和汽車零件的主要出口商，員工人數超過9000人。鑑於BIR的新EIS系統要求企業在交易完成後的三天內傳輸加密銷售資訊，Yazaki-Torres Manufacturing的傳統架構在整合發票資料時面臨挑戰。為了符合新的要求，該公司正在部署地端版的Boomi平臺以邁向數位化，並與BIR EIS系統連線。

Yazaki-Torres資深財務經理Jonathan Polanco表示：「基於易用性、靈活性以及可擴充性，我們選擇Boomi平臺來將Yazaki-Torres的發票資料與BIR EIS整合。」

為Yazaki-Torres提供網路基礎設施系統開發服務的附屬公司Torres Technology Inc.正在導入低程式碼、地端版本的Boomi平臺，使Yazaki-Torres系統能夠與BIR EIS連線。

Torres Technology業務發展助理副總裁John Torres表示：「菲律賓的連通性問題影響了採用雲端服務的可行性，但當我們得知Boomi支援雲端和地端整合時，我們確信這會推動Yazaki-Torres的數位轉型。我們向Yazaki-Torres推薦Boomi的關鍵原因是Boomi強調會迎合每個特定客戶的獨特需求。此外，Boomi平臺具備易於使用的直覺式介面，只需點選幾下就能完成任務，簡化了過去需要多重步驟的複雜過程。」

Boomi亞太及日本區副總裁兼總經理Thomas Lai補充道：「隨著菲律賓的政府和私人部門邁向數位化，像Yazaki-Torres這樣的組織需要靈活和可擴充的整合解決方案，以便駕馭日益複雜的IT環境。Boomi能夠連結應用程式、資料、人員和裝置，使我們的客戶能夠快速地以業界領先的成功率進行業務系統現代化，同時讓他們對資料連結到所有內外部系統有信心。」

作為雲端原生整合平台即服務(iPaaS)領域的先驅，Boomi在整合平臺供應商中擁有規模最大的客戶群，擁有成員超過10萬名且還在日益壯大的社群；以及iPaaS領域規模領先的全球系統整合商(GSI)陣容。公司擁有一個全球性的合作夥伴網路，其中包括Accenture、Deloitte、SAP、Snowflake等知名企業；並與Amazon Web Services、Google和Microsoft等頂尖規模雲端服務提供者建立了合作關係。

Boomi是美國成長最快和極具創新性的科技公司之一，入選Deloitte高科技高成長500大企業(Deloitte Technology Fast 500™)和《Inc.》5000大企業(Inc. 5000)排行榜，並於最近入選Nucleus Research的「2023年值得關注的熱門公司」(Hot Companies to Watch in 2023)排行榜。該公司還因卓越的產品贏得多個獎項，包括贏得年度公司（連續兩年）和產品創新三項國際史蒂夫獎(Stevie® Awards)、Gold Globee®平臺即服務(PaaS)類金牌獎、雲端服務類別的科技Merit獎、2022年度雲端運算全球領導者Stratus獎，並連續兩年在《CRN合作夥伴計畫指南》中獲得久負盛名的五星評等。

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Boomi致力於透過幫助每個人與世界萬物建立連接，讓世界更美好。作為採用雲端技術的整合平台即服務(iPaaS)先驅、當今全球軟體即服務(SaaS)領域的領先公司，Boomi在整合平台供應商中擁有規模首屈一指的客戶群，以及由大約800家合作夥伴組成的全球網路，其中包括Accenture、Capgemini、Deloitte、SAP和Snowflake等。全球各大組織競相選擇Boomi屢獲殊榮的平台來探索、管理和協調資料，同時將應用程式、流程和人員連結起來，以獲得更好、更快的結果。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.boomi.com。

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