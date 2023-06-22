Lynk 和帛琉國家通訊公司（PNCC）開始向 PNCC 行動使用者提供初始衛星電話服務

維吉尼亞州瀑布教堂市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--Lynk Global, Inc. （Lynk）是全球領先的衛星電話電信提供商，該公司和帛琉最大的行動網路營運商 PNCC 在今天共同宣布啟動初步商業服務，利用 Lynk 的「太空行動通信基地塔」向該島國提供衛星直連手機服務。PNCC 是世界上第一家將 Lynk 衛星電話技術作為商業服務提供給使用者的行動網路營運商。

PNCC 成立於 1982 年，40 多年來一直是帛琉電信的中心力量，承擔著為這個島國開發國家通信系統的艱鉅而重要的使命。PNCC 最初僅為柯羅人口中心的 200 名客戶提供服務，現已發展成為一家連接整個群島客戶的全方位服務電信營運商。

Lynk 執行長 Charles Miller 說道：「PNCC 正在不斷創新，以確保無論發生什麼情況，其手機使用者都能在全國範圍內保持連線。Lynk 期待能夠幫助 PNCC 完成許多人認為不可能的任務。PNCC 和 Lynk 正在將不可能變成可能。Lynk 為帛琉提供的初始衛星電話服務將首先在西南群島作為測試版服務啟動，然後擴展到全國範圍內，包括所有偏遠地區和帛琉海洋經濟區。在遭受自然災害襲擊並摧毀地面網路時，Lynk 還將提供備份服務，以增強這個群島國家的網路彈性。Lynk 是世界上唯一獲得專利、經過驗證、獲得商業許可且現已投入營運的衛星直連手機服務，我們很高興與 PNCC 合作，並向他們的使用者推出這項服務。」

Lynk 與全球行動網路營運商簽訂了 30 多項商業協議，並在七大洲 40 多個國家/地區成功進行了示範。Lynk 預計將於 2023 年開始與全球眾多其他行動網路營運商合作，提供商業服務。

PNCC 執行長 Simon Fraser 說道：「我們與 Lynk 的合作標誌著帛琉連線的新時代。這不僅涉及到先進技術，還將人們聚集在一起，連接我們偏遠的島嶼並增強整個國家的韌性。我們致力於確保帛琉的每一個人無論他們身在何處，都能獲得世界一流的電信服務。」

關於 PNCC

帛琉國家通訊公司（PNCC）是帛琉共和國領先的電信服務提供商。憑藉對促進聯繫的堅定承諾，自 1982 年成立以來，我們一直是社區的基石。我們提供整套服務支援，包括 LTE 行動資料和語音、固網寬頻網路、固定電話、數位電視、 VHF 無線電和自訂 ICT 解決方案，覆蓋了我們充滿活力的島國的每個角落。

PNCC 始終專注於創新和品質，並以透過世界一流的電信服務連接整個帛琉為使命。我們的團隊堅持不懈地努力消除數位鴻溝，將世界帶到帛琉民眾面前，為我們的客戶提供在數位時代蓬勃發展的工具。我們對所服務的社區懷有深深的責任感。PNCC 瞭解帛琉地理、經濟和文化的獨特性，為我們的島嶼量身訂做解決方案，並保持高標準的品質和可靠性。

憑藉對使命堅定不移的奉獻、對我們獨特社區的深刻理解以及對進步和創新的持久承諾，PNCC 站在帛琉數位未來的最前線。我們共同努力建設一個沒有距離障礙、資訊自由流動、每個聲音都能被聽到的世界。在 PNCC，我們不僅連接裝置，還連接生活，塑造我們美麗群島的未來，同時與我們豐富多彩的歷史緊密相連。

關於 Lynk

Lynk 是世界上唯一獲得專利、經過驗證且獲得商業許可的衛星直連標準行動電話系統。我們的服務已在 20 多個國家/地區進行示範並開始部署，我們擁有超過 30 個行動網路營運商商業服務合約，覆蓋超過 50 個國家/地區。Lynk擁有獨一無二的技術，可透過無需改裝的標準行動裝置，成功與太空衛星進行簡訊收發。Lynk 的網路目前提供細胞廣播（緊急）警報和雙向簡訊傳送，與全球所有現有的行動電話兼容。未來，Lynk 將推出語音和行動寬頻服務。透過簡單的漫遊協議與 Lynk 合作，行動網路營運商就能夠在未開發的市場中打開新收入的大門，用無處不在的連接讓使用者安心，並為全球數十億公民提供了一條通往經濟繁榮的途徑。欲瞭解更多資訊，請造訪：www.lynk.world 或關注 @lynktheworld

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