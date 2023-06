Avio S.p.A. acquista due stampanti 3D in metallo da Velo3D a sostegno dello sviluppo dei suoi sistemi di propulsione, compresa una stampante 3D Sapphire XC 1MZ

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Velo3D, Inc. (NYSE: VLD), azienda leader nella produzione di stampanti 3D per la manifattura additiva in metallo di componenti mission-critical, oggi ha annunciato che Avio, azienda italiana leader nelle applicazioni spaziali, quotata nel segmento STAR della borsa italiana, ha acquistato una stampante Sapphire XC 1MZ e una stampante Sapphire classica a sostegno dello sviluppo e della produzione dei suoi sistemi di propulsione e per accelerare l'avanzamento del settore spaziale. La soluzione di Velo3D è stata scelta per la sua capacità di produrre componenti di qualità con geometrie ottimizzate per le massime prestazioni e per l'ampio volume di stampa che offre Sapphire XC 1MZ. Entrambe le stampanti sono calibrate per produrre componenti in leghe di nichel, che offrono solidità e resistenza alla corrosione a temperature estreme.

Avio è un innovatore leader nel settore aerospaziale da oltre 120 anni. L'azienda ora mira a rendere lo spazio più accessibile e conveniente. Focalizzandosi particolarmente sui sistemi di propulsione, Avio ha realizzato soluzioni competitive per il lancio di carichi istituzionali, governativi e commerciali in orbita terrestre attraverso la famiglia di razzi Vega. Con l'adozione della soluzione completamente integrata di Velo3D, Avio mira a raggiungere nuovi traguardi nella qualità del design e nei tempi di lancio sul mercato dei suoi prodotti.

Con uno dei volumi di stampa più grandi per stampanti laser 3D a fusione con letto di polvere, la stampante 3D Sapphire XC 1MZ ha un volume di stampa di 600 mm di diametro e 1.000 mm di altezza. La Sapphire classica ha un volume di stampa 315 mm di diametro e di 400 mm di altezza. Entrambe le stampanti consentono ad Avio di superare le limitazioni dei metodi di manifattura tradizionali, comprese le soluzioni di manifattura additiva convenzionali. Ciò è reso possibile grazie a una libertà di design geometrico senza precedenti e precisione senza pari. La soluzione di Velo3D consente ad Avio di ottimizzare i propri design e produrre componenti di qualità e altamente performanti con geometrie complesse finora irrealizzabili. Ne risultano prestazioni migliorate, peso ridotto, migliore affidabilità e, in ultimo, un settore spaziale più efficiente e più accessibile.

"Avio è una delle aziende aerospaziali leader in Europa e siamo entusiasti di collaborare con loro nel perseguimento di sistemi di propulsione rivoluzionari”, ha affermato Benny Buller, fondatore e CEO di Velo3D. “Lavorano con alcune delle aziende e agenzie più innovative in Europa e nel mondo per fornire loro la tecnologia di cui hanno bisogno per raggiungere lo spazio. La Sapphire XC 1MZ aiuterà Avio ad accelerare ulteriormente lo sviluppo dei propri sistemi di propulsione e contribuirà alla continua trasformazione del settore spaziale".

La cooperazione tra Avio e Velo3D arriva in un momento cruciale per il settore aerospaziale, che sta assistendo a una rapida crescita e ad avanzamenti rivoluzionari. Con l'avvento della stampa 3D, il settore ha conquistato uno slancio senza precedenti consentendo tempi di immissione sul mercato più rapidi, filiere di distribuzione decentrate, consolidamento dei componenti e migliori capacità prestazionali. Velo3D è uno dei fornitori di stampa 3D leader che abilitano le aziende del NewSpace, tra i cui clienti si annoverano SpaceX, Launcher (una società di Vast) e decine di altri innovatori.

A proposito di Velo3D:

Velo3D è un'azienda che si occupa di tecnologia di stampa 3D in metalli. La stampa 3D, anche nota come manifattura additiva (AM), possiede l'esclusiva capacità di migliorare il modo in cui vengono realizzati i componenti metallici di alto valore. Tuttavia, a partire dalla sua invenzione risalente a quasi 30 anni fa, la manifattura additiva di metalli preesistente ha presentato grossi limiti nelle sue capacità. Ciò ha impedito di usare la tecnologia per creare componenti più preziosi e di impatto, limitando il suo uso a impieghi di nicchia specifici ove tali limitazioni erano accettabili.

Velo3D ha superato queste limitazioni in modo da consentire agli ingegneri di progettare e stampare i componenti che desideravano. La soluzione dell'azienda sblocca una vasta libertà di design e consente ai clienti nei settori dell'esplorazione spaziale, aviazione, produzione di energia, energia e semiconduttori di innovare il futuro nel proprio campo. Usando Velo3D, questi clienti sono ora in grado di realizzare componenti mission-critical che finora erano irrealizzabili. La soluzione completamente integrata comprende il software di preparazione alla stampa Flow, la famiglia di stampanti Sapphire e il sistema di controllo qualità Assure, tutti basati sul processo di manifattura Intelligent Fusion di Velo3D. L'azienda ha lanciato il suo prima sistema Sapphire nel 2018 ed è stato partner strategico per innovatori come SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy e Lam Research. Velo3D è stata nominata come una delle aziende più innovative del 2023 da Fast Company. Per maggiori informazioni, visita Velo3D.com o segui l'azienda su LinkedIn o su Twitter.

A proposito di Avio:

Avio è un gruppo internazionale leader impegnato nella costruzione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi a propulsione solida e liquida per viaggi nello spazio. L'esperienza e il know-how accumulati in oltre 50 anni collocano Avio all'avanguardia nel settore dei lanciatori spaziali, dei sistemi a propellente solido, liquido e criogenico e dei sistemi di propulsione tattica. Avio opera in Italia, Francia e Guiana francese con 5 stabilimenti, impiegando circa 1.200 dipendenti altamente qualificati, di cui circa il 30% impegnati nella ricerca e sviluppo. Avio è il capocommessa del programma Vega e un sub-appaltatore del programma Ariane, entrambi finanziati dall'European Space Agency (“ESA”), inserendo l'Italia tra le poche nazioni in grado di produrre un veicolo spaziale completo.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa comprende “dichiarazioni previsionali” secondo quanto previsto dalle disposizioni di "safe harbor" del Private Securities Litigation Reform Act del 1996. I reali risultati dell'azienda potrebbero differire dalle sue aspettative, stime e proiezioni e, di conseguenza, non bisogna fare affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto predizioni di eventi futuri. Parole quali “attende”, “stima”, “progetta”, “preventiva”, “prevede”, “anticipa”, “intende”, “pianifica”, “potrebbe”, “sarà”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “crede”, “predice”, “potenziale”, “continua” ed espressioni simili sono destinate a identificare tali dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali comprendono, senza limitazione, gli obiettivi aziendali del 2023 nonché altre aspettative, speranze, credenze, intenzioni o strategie per il futuro. Tali dichiarazioni previsionali comportano significativi rischi e incertezze che potrebbero far differire materialmente i risultati reali dai risultati attesi. Tenere attentamente in considerazione i rischi e le incertezze descritti nei documenti depositati periodicamente dall'Azienda presso la SEC. Questi documenti identificano e affrontano altri importanti rischi e incertezze che potrebbero causare reali eventi e risultati che differiscono materialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. La maggior parte di questi fattori sono fuori dal controllo dell'Azienda e sono difficili da predire. L'Azienda avverte di non fare eccessivo affidamento su qualsiasi dichiarazione previsionale, proiezioni incluse, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. L'Azienda non si assume e non accetta alcun obbligo a rilasciare pubblicamente eventuali aggiornamenti o revisioni riguardo qualsiasi dichiarazione previsionale che riflettano un qualsivoglia cambiamento nelle sue aspettative o qualsiasi cambiamento in eventi, condizioni o circostanze su cui si basa tale dichiarazione.

