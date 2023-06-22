MOECO與Chevron將在日本北海道進行先進閉環地熱先導測試

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Chevron U.S.A. Inc.的子公司Chevron New Energies Japan GK（以下簡稱“Chevron New Energies Japan”）與Mitsui Oil Exploration Co., Ltd（以下簡稱“MOECO”）今天宣佈簽署正式協議，將進行先進地熱技術的先導測試。根據協定內容，Chevron和MOECO將對正在研發的新興地熱技術，特別是先進閉環(ACL)技術進行先導測試。

2022年9月，Chevron New Energies International Pte, Ltd.與MOECO簽署聯合合作協議(JCA)，從技術和商業可行性的角度進一步探索先進地熱能源開發和其他新能源科技。Chevron New Energies Japan和MOECO進行先導測試的協議是JCA考慮的首個專案。

ACL技術涉及透過傳導進行地下熱交換，借助地下井環路來循環地表的工作流體，從而利用地熱（地下散熱器）發電（透過地面設施）。它不需要像傳統地熱技術那樣直接提取地下熱水（鹵水）或蒸汽。ACL是新興的技術，正在全球獲得發展動力，有潛力在全球多個更接近負載和客戶的地點解鎖地熱能源，並可作為低碳能源解決方案和可靠的基載促進地熱發展。

ACL技術的先導測試預期將在日本北海道的二世谷(Niseko)地區進行，目標是、促使採用ACL技術的地熱發電規模化和商業化及降低風險，並有潛力成為熱源。MOECO和Chevron New Energies Japan將根據這次先導測試的經驗，考慮該技術在日本乃至全球的商業應用，並充分利用兩家公司在亞太地區能源開發領域長達40多年的長期合作關係。

Chevron New Energies International Pte, Ltd.碳補償和新興部門副總裁Barbara Harrison表示：「Chevron相信能源的未來是低碳，並致力於成為提供價格低廉、可靠和更潔淨能源的領導者。Chevron和MOECO相信，地熱可以成為日本低碳和淨零碳旅程的重要推動者。地熱開發需要考慮到最終客戶以及對環境和當地社區的潛在影響。這一里程碑證實了Chevron New Energies Japan和MOECO對測試新興地熱技術的承諾。這些技術有可能釋放日本的地熱潛力，同時減少潛在的社區影響。」

MOECO執行長Hirotaka Hamamoto表示：「我們很高興與Chevron New Energies一起啟動ACL技術的先導測試。ACL技術有潛力開啟日本和世界各地的地熱開發。我們希望與Chevron New Energies合作開闢新的地熱業務。該公司擁有先進的科技和豐富的經驗來處理這一具有挑戰性的專案。MOECO是Mitsui & Co.集團公司的成員，旨在透過推廣地熱發電等再生能源專案，為能源的穩定供應、改善生活水準和社會的永續發展貢獻力量。」

關於Chevron

Chevron (NYSE: CVX)是一家走在世界前端的綜合能源公司。我們視平價、可靠和更潔淨的能源為促進人類進步的關鍵。Chevron生產原油和天然氣；製造運輸燃料、潤滑油、石化產品和添加劑；並開發可提升我們的業務和產業的科技。我們專注於發展我們的傳統石油和天然氣業務，降低營運中的碳強度，並於可再生燃料、氫燃料、碳捕獲、碳抵換和其他領域發展低碳業務。如欲瞭解有關Chevron的進一步資訊，請造訪：www.Chevron.com。

關於MOECO

2019年，MOECO歡慶其里程碑式的50週年紀念。從泰國近海天然氣專案的開發開始，MOECO一直致力於全球能源資源的探勘、開發和生產。如今，世界進入新的時代，社會對能源的需求正在迅速變化。MOECO積極應對由此帶來的各種挑戰。作為Mitsui & Co.能源業務價值鏈的核心集團公司之一，我們重申對於提供能源資源的承諾，透過包括持續發展地熱業務在內的全球擴張行動，努力因應變遷中社會的需求。如需瞭解有關MOECO的更多資訊，請造訪：www.moeco.com。

與《1995年私人證券訴訟改革法》「安全港」條款界定的前瞻性資訊有關的警示性陳述

本新聞稿包含有關雪佛龍營運和能源轉型計畫的前瞻性陳述，這些陳述是根據管理層對石油、化學品和其他能源相關產業的當前預期、估計和預測。諸如「預期」、「期望 」、「打算 」、「計畫 」、「指標 」、「進展 」、「承諾 」、「驅動 」、「旨在 」、「預測 」、「預計 」、「認為 」、「接近 」、「尋求 」、「預定 」、「估計 」、「定位 」、「追求 」、「能夠 」、「可能 」、「或許 」、「應該 」、「將 」、「預算 」、「展望 」、「趨勢 」、「指引 」、「專注 」、「有望 」、「目標 」、「目的 」、「策略 」、「機會 」、「準備好 」、「潛力 」、「雄心 」、「希望 」等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，而且受到某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出公司的控制範圍且難以預測。因此，實際結果和成果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異。讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為此等陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。除非法律要求，否則無論是由於新資訊的出現、未來事件或其他原因，雪佛龍均沒有義務公開更新任何前瞻性陳述。

一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述存在較大差異，其中包括：原油和天然氣價格以及對公司產品的需求發生變化，以及因市場狀況而導致的生產減少；石油輸出國家組織和其他產油國可能實施的原油生產配額或其他行動；科技進步；公司營運所在國政府政策的變更；公共衛生危機，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相關的政府政策和行動；公司的全球供應鏈中斷，包括供應鏈限制和貨物及服務成本上升；公司營運所在各國經濟、監管和政治環境的變化；國內外一般經濟、市場和政治狀況，包括俄羅斯與烏克蘭之間的軍事衝突以及全球對該衝突的反應；煉油、行銷和化學品利潤率的變化；競爭對手或監管機構的行為；探勘支出的時間；原油提升的時機；替代能源或替代產品的競爭力；大型碳捕集和補償市場的發展；公司供應商、廠商、合作夥伴和股權關係企業的經營業績和財務狀況，特別是在新冠肺炎疫情期間的業績和狀況；公司的合資夥伴無法或未能為其營運和開發活動提供資金；現有和未來的原油和天然氣開發專案可能無法達成預期的淨產量；計畫專案的開發、建設或啟動可能發生延誤；由於戰爭、意外事故、政治事件、內亂、惡劣天氣、網路威脅、恐怖主義行為，或公司無法控制的其他自然或人為原因，可能導致公司營運受到干擾或中斷；根據現行或未來的環境規範及訴訟，採取補救行動或進行評估的潛在責任；在營運、投資或產品方面已經發生或現行或未來的環境法規和條例，包括限制或減少溫室氣體排放的國際協定、國家或地區立法和監管措施要求發生的重大變化，以限制或減少溫室氣體排放量；因未決或未來訴訟而產生的潛在責任；公司未來收購或處置資產或股份，或此類交易延遲或未能根據要求的成交條件完成；資產處置或減損可能產生的收益和損失；政府強制銷售、撤資、資本重組、稅務和稅務審計、關稅、制裁、財務條款的變化或對公司經營範圍的限制；外匯兌美元匯率的波動；高通貨膨脹及相關影響；公司流動性和債務市場的可及性大幅下降；獲得執行資本分配策略所需的董事會授權，包括未來的股票購回計畫和股利支付；根據規則制定機構頒佈的公認會計原則，變更會計規則的影響；公司識別和減輕全球能源產業營運中固有風險和危害的能力；以及在公司2022年Form 10-K年度報告第20至26頁「風險因素」標題下列出的因素，以及在隨後遞交給美國證券交易委員會的文件中列出的因素。本新聞稿中未討論的其他不可預測或未知因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。

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