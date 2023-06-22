Yazaki-Torres选用Boomi实现业务系统的现代化升级

菲律宾马尼拉和宾夕法尼亚州切斯特布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)--智能连接和自动化领域的领导者Boomi™今天宣布，Yazaki-Torres Manufacturing选用Boomi平台来实现传统业务系统的现代化升级。Yazaki-Torres通过Boomi与菲律宾内部税收局(BIR)的新电子发票/收据系统(EIS)进行集成，参与到菲律宾政府推进税收和行政系统数字化转型的工作中。

Yazaki-Torres Manufacturing成立于1973年，已经发展成为菲律宾最大的线束制造商和汽车零部件的主要出口商，员工人数超过9000人。鉴于BIR的新EIS系统要求企业在交易完成后的三天内传输加密销售信息，Yazaki-Torres Manufacturing的旧架构在集成发票数据时面临挑战。为了满足新的要求，该公司正在部署本地版的Boomi平台以实现业务数字化，并与BIR EIS系统对接。

Yazaki-Torres高级财务经理Jonathan Polanco表示：“基于易用性、灵活性以及可扩展性，我们选择Boomi平台来整合Yazaki-Torres的发票数据和BIR EIS。”

同时，为Yazaki-Torres提供网络基础设施系统开发服务的附属公司Torres Technology Inc.也正在实施低代码、本地版本的Boomi平台，支持Yazaki-Torres的系统与BIR EIS系统对接。

Torres Technology业务拓展助理副总裁John Torres表示：“菲律宾的连接问题影响了云服务普及的可行性，但当我们了解到Boomi支持云端和本地的集成时，我们确信这会推动Yazaki-Torres的数字化转型。我们之所以将Boomi推荐给Yazaki-Torres，关键原因是Boomi重视每个特定客户的独特需求。此外，Boomi平台具备用户友好的直观界面，用户只需点击几下就能完成任务，简化了过去需要多步骤的复杂过程。”

Boomi亚太及日本区副总裁兼总经理Thomas Lai补充道：“随着菲律宾的政府和私营部门逐渐走向数字化转型，像Yazaki-Torres这样的组织需要灵活和可扩展的集成解决方案，以便驾驭日益复杂的IT环境。Boomi能够连接应用程序、数据、人员和设备，使我们的客户能够快速地以行业领先的成功率实现业务系统的现代化，同时让他们对数据连接到所有内外部系统充满信心。”

作为云原生集成平台即服务(iPaaS)领域的先驱，Boomi在集成平台供应商中拥有顶级规模的客户基础，拥有成员超过10万名且还在日益壮大的社区，以及iPaaS领域规模领先的全球系统集成商(GSI)阵容。公司拥有一个全球性的合作伙伴网络，其中包括Accenture、Deloitte、SAP、Snowflake等知名企业；并与Amazon Web Services、Google和Microsoft等最大的超级规模云服务提供商建立了合作关系。

Boomi作为美国发展速度领先和极具创新性的科技公司之一，入选了Deloitte高科技高成长500强(Deloitte Technology Fast 500™)和《Inc.》5000强企业(Inc. 5000)榜单，并于最近入选了Nucleus Research的“2023年值得关注的热门公司”(Hot Companies to Watch in 2023)榜单。该公司还因卓越的产品赢得了多个奖项，包括赢得了年度公司（连续两年）和产品创新三项国际史蒂夫奖(Stevie® Awards)、Gold Globee®平台即服务(PaaS)类金奖、云服务类别的技术Merit奖、2022年度云计算全球领导者Stratus奖，以及连续两年在《CRN合作伙伴计划指南》中获得久负盛名的五星评级。

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Boomi致力于通过帮助每个人与世界万物建立连接，让世界更美好。作为基于云技术的集成平台即服务(iPaaS)先驱、当今全球软件即服务(SaaS)领域的领先公司，Boomi在集成平台供应商中拥有规模首屈一指的客户群，以及由大约800家合作伙伴组成的全球网络，其中包括Accenture、Capgemini、Deloitte、SAP和Snowflake等。全球各大组织竞相选择Boomi屡获殊荣的平台来发现、管理和编排数据，同时将应用、流程和人员联系起来，以获得更好、更快的结果。如需了解更多信息，请访问http://www.boomi.com。

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