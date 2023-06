A GAC MOTOR revela o altamente aguardado EMKOO na América do Sul

GUANGZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--A GAC MOTOR continua a expandir sua gama de veículos de alta qualidade na América do Sul, à medida que a marca lança o EMKOO, o mais novo modelo de SUV, no mercado.

Posicionado como um "SUV pioneiro em tecnologia" com design atraente e a mais recente tecnologia automotiva, espera-se que o modelo se torne um forte concorrente no segmento de SUVs subcompactos do mercado.

A GAC MOTOR apresentou o EMKOO para a Bolívia e o Panamá neste mês de junho. Outros países da região, incluindo o Chile, terão seu lançamento nos próximos dois meses.

Um modelo para o futuro

Apresentando uma aparência futurista, o EMKOO adota uma grade em forma de V acentuada por seus módulos de matriz de luz alimentados por LED, ecoados por lanternas traseiras em forma de espada a laser e escapamento em forma de turbo na parte traseira. As linhas elegantes do modelo são possibilitadas por maçanetas de porta ocultas que se destacam quando ativadas, capturando um visual moderno e distintivo que continua nos espaçosos interiores por meio das saídas de ventilação rolantes e da luz ambiente.

No interior, o EMKOO está repleto das mais recentes tecnologias e recursos de conectividade da GAC MOTOR, incluindo um sistema de telefone sem uso das mãos, acessível por meio de uma tela sensível ao toque de 10,1 polegadas. Outros destaques deste novo modelo de SUV incluem carregamento de telefone sem fio, recursos avançados de sistema de assistência ao motorista e eficiência térmica do motor líder mundial para uma experiência de condução confortável, segura e econômica.

Em preparação para o lançamento da EMKOO no Panamá, a GAC MOTOR se uniu ao artista Diego Fabrega, um dos principais pintores a óleo do país, para criar um revestimento exclusivo de vinil para o "Mystery Tour" do modelo ao redor da capital.

Ao longo de abril e maio, a GAC MOTOR enviou uma mensagem ousada sobre o EMKOO para as ruas da Cidade do Panamá, capturando os olhos do público com a impressão colorida de grafite, provocando a multidão local para o próximo lançamento deste ousado e imponente modelo SUV.

Uma ampla cobertura da imprensa vem se desenvolvendo on-line em antecipação ao lançamento do EMKOO, incluindo prévias de influenciadores e repostagens da campanha teaser nas redes sociais.

A América do Sul é uma região importante para a estratégia de construção de marca da GAC MOTOR. A GAC MOTOR vem oferecendo consistentemente produtos de alta qualidade que alcançaram aclamação internacional na região. No Panamá, as vendas atingiram um recorde alto no setor em março, possibilitadas por uma forte reputação de marca e um extenso portfólio de produtos. Com o lançamento do EMKOO, a GAC MOTOR continuará a se reforçar como uma marca que oferece qualidade premium e design inovador por meio da mobilidade na América do Sul.