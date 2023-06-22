Brainlab與國際內固定學會合作，開發未來沉浸式醫學教學與培訓用產品

Brainlab、國際內固定學會和Level Ex在6月22日於澳洲雪梨舉行的國際內固定學會受託人大會上簽定協議。由左至右：Level Ex執行長Sam Glassenberg、國際內固定學會主席Florian Gebhard教授、國際內固定學會執行長Christoph Lindenmeyer、Brainlab EMEA 主席Nils Ehrke。（資料來源：國際內固定學會和Brainlab）

Brainlab、國際內固定學會和Level Ex在6月22日於澳洲雪梨舉行的國際內固定學會受託人大會上簽定協議。由左至右：Level Ex執行長Sam Glassenberg、國際內固定學會主席Florian Gebhard教授、國際內固定學會執行長Christoph Lindenmeyer、Brainlab EMEA 主席Nils Ehrke。（資料來源：國際內固定學會和Brainlab）

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Brainlab是一家數位醫療科技公司，今天宣布一項擴大合作計畫，並說明他們與國際內固定學會 (AO Foundation) 正在進行的工作內容。這份合作計畫在今年於澳洲雪梨舉行的國際內固定學會受託人年會上簽定，展現了雙方獻身醫學教育的決心，並傳達了一份共同信念——沉浸式教育是改變外科手術和改善患者治療成果的催化劑。

將Brainlab科技融入國際內固定學會課程，可望在安全且生動的環境中增加學員吸收到的知識、加強決策制定和提升技術協調。國際內固定學會將利用Brainlab包括混合實境檢視器 (Mixed Reality Viewer) 在內的科技，應用於顱頜面 (CMF)、脊椎和外傷醫療教學。這個平台透過3D醫學影像為醫生提供沉浸式體驗，讓使用者得以交互應用平面2D圖像和相應的立體3D患者模型。國際內固定學會的招牌活動（即國際內固定學會Davos課程和國際內固定學會地區性活動）將使用這款應用了Brainlab脊椎和顱頜面軟體的先進培訓產品，進行術前計劃和病例檢討。

國際內固定學會、Brainlab及其子公司Level Ex正透過電子遊戲技術加速新技能和新科技的應用。參與各方將使用Level Ex技術，把國際內固定學會臨床指南轉化為具有精確性、符合物理特性的模擬遊戲機制。他們也將配合一套專屬課程合作一部新脊椎手術影片，重點是運用遊戲神經科學灌輸順利進行脊椎手術所需的專業技能。

國際內固定學會承諾與Brainlab合作，進行一項國際內固定學會推薦的脊椎手術導航工作流程。重點將放在訓練如何使脊椎手術的每一步都達到最佳準確性，以提高患者的治療成果。該解決方案借助高成像品質、由人工智慧產生的解剖圖譜支援的精確預先規劃，和患者登記資料。此外，該工作流程側重旨在減少脊椎壓力的導航儀器，進一步提高準確性並解決頸椎的特殊難題。國際內固定學會計劃將此工作流程和相關技術引入國際內固定學會教育學院 (AO Education Institute) 和國際內固定學會技術委員會 (AO Technical Commission) 的部分活動中。

「Brainlab和國際內固定學會有數十年的合作歷史，雙方都有志加速應用新科技和臨床工作流程，改善全球患者的治療成果。」Brainlab創辦人暨執行長Stefan Vilsmeier說，「我們很高興能夠擴大合作，並共享建立沉浸式外科教育延展實境中心的願景。」

「自1990年代以來，國際內固定學會便與Brainlab合作，進行多項以電腦引導應用為重心的計劃。」國際內固定學會主席Florian Gebhard教授說，「教學過去是、現在是、將來仍會是國際內固定學會關切的重點。今天，我們很高興能與我們最有力的夥伴Brainlab合作，開始將『延展實境』結合到我們的教學課程中。我們期盼這項技術能對我們的學員體驗產生重大影響。與此同時，我們也秉持改善患者醫療成果的使命，請相關技術委員會專家團與Brainlab一起評估臨床延展實境應用的選擇。」

關於Brainlab

Brainlab將從診斷到治療的醫療工作流程數位化，為臨床醫師和患者提供更好的治療可能性。跨越120個國家的6,300所醫院都以我們的創新數位生態系統為其現代醫療保健科技的基礎。總部設於慕尼黑的Brainlab捍衛醫療科技前線已有30多年的歷史，在全球25個據點擁有約2,200名員工，其專業知識可覆蓋整個醫療保健產業價值鏈。

如需進一步資料，請前往Brainlab，並在LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram上關注我們。

關於國際內固定學會

國際內固定學會 (AO Foundation) 是一個由醫學主導的非營利組織，也是一個全球外科醫生網絡，以及世界領先的教育、創新和研究組織，專門研究外傷和肌肉骨骼疾病的外科治療法。國際內固定學會的全球網絡內有超過52萬名醫療保健專業者。在將近8千名教學人員的協助下，國際內固定學會每年於世界各地舉辦870多場教育活動，參加者逾8萬2千人。國際內固定學會的成員中有約2萬名的外科醫生，分別在外傷、脊椎、顱頜面、獸醫和重建外科領域工作。如需如需進一步資料，請前往：www.aofoundation.org。

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