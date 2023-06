Allemagne : TotalEnergies et VNG s’associent pour décarboner la raffinerie de Leuna grâce à l’hydrogène vert

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et VNG, société allemande de distribution de gaz naturel, ont signé un accord pour le futur approvisionnement en hydrogène vert de la raffinerie de Leuna, opérée par TotalEnergies. L’hydrogène vert sera produit avec de l’électricité renouvelable par un électrolyseur de 30 MW situé à Bad Lauchstädt, construit et opéré par VNG et son partenaire Uniper.

Cet accord contribue à la décarbonation de la raffinerie de Leuna et permettra une réduction pouvant aller jusqu’à 80 000 tonnes des émissions annuelles de CO 2 du site d’ici 2030.

De plus, raccordée par pipeline à l’Energy Park1 de Bad Lauchstädt, la raffinerie aura accès aux futures infrastructures européennes dédiées à l’hydrogène ainsi qu’aux marchés internationaux de l’hydrogène vert.

« Ce projet est en ligne avec l’ambition de TotalEnergies de décarboner tout l’hydrogène que consomment ses raffineries en Europe à l’horizon 2030. Nous visons avant tout à remplacer l’hydrogène gris par de l’hydrogène bas carbone, ce qui nous permettra de réduire de trois millions de tonnes nos émissions annuelles de CO 2 d’ici à la fin de la décennie », a déclaré Jean-Marc Durand, directeur Raffinage Pétrochimie Europe de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies.

TotalEnergies et la décarbonation des raffineries européennes

TotalEnergies se concentre sur la décarbonation de l’hydrogène utilisé dans ses raffineries européennes. Cette mesure devrait lui permettre de réduire ses émissions de CO 2 de trois millions de tonnes par an d’ici à 2030. En plus de leur partenariat lancé en 2021 à la raffinerie de Normandie, TotalEnergies et Air Liquide ont signé en novembre 2022 un accord de partenariat pour construire un système innovant et circulaire à la bioraffinerie de Grandpuits afin de produire et de tirer parti de l’hydrogène renouvelable. Sur le site de La Mède, le projet Masshylia, qui vise à produire de l’hydrogène en partenariat avec Engie, est en cours.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

A propos de VNG

VNG est un groupe de plus de 20 sociétés actives dans l'industrie européenne de l'énergie, qui emploie plus de 1 500 personnes. Troisième importateur de gaz et opérateur de stockage de gaz en Allemagne et exploitant, par l'intermédiaire de sa filiale ONTRAS Gastransport GmbH, un réseau de gazoducs de 7 700 km, le groupe, dont le siège se trouve à Leipzig, joue un rôle central dans la sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne. VNG fournit du gaz à quelque 400 services publics municipaux et clients industriels, répondant ainsi à environ 20 % de la demande de gaz en Allemagne. En outre, avec la stratégie "VNG 2030+", VNG poursuit une voie ambitieuse pour son engagement dans le domaine des gaz renouvelables et décarbonés. VNG est déjà l'un des principaux producteurs de biogaz en Allemagne et participe activement à de nombreux projets visant à mettre en place une économie de l'hydrogène sans CO 2 S'appuyant sur son expertise en matière de gaz et d'infrastructures critiques, VNG travaille tout au long de la chaîne de valeur du gaz afin de garantir un approvisionnement énergétique durable, neutre sur le plan climatique et sûr pour l'avenir.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

1 Energiepark Bad Lauchstädt (EBL) est un consortium pour développer un centre d'hydrogène vert composé de différents sous-projets tels que la production d'énergie renouvelable (éolienne 50MW), la production, le transport et le stockage d’hydrogène vert.