ClickHouse Cloud élargit l'éventail avec le lancement sur la plateforme Google Cloud

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse Inc., créateur de la base de données orientée colonnes populaire source ouverte conçue pour l'analytique en temps réel, vient d'annoncer aujourd'hui la disponibilité générale (GA) de ClickHouse Cloud sur la plateforme Google Cloud (GCP). La GA fournit du soutien à travers l'Asie, l'Union européenne et les États-Unis et suit au début en décembre 2022 de ClickHouse Cloud sur AWS.

“Cela fait partie de notre engagement d'offrir aux développeurs un plus de liberté et de flexibilité pour se mettre sur pied et déployer des services avec le fournisseur de services en cloud de leur choix,” dit Aaron Katz, co-fondateur et PDG de ClickHouse, Inc. “En grande mesure en raison de l'efficacité et des performances, les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs tournent vers ClickHouse pour obtenir des informations précieuses de leurs données et fournir l'analytique en temps réel à leurs clients à travers une variété de cas d'utilisation.”

“Je suis enthousiasmé de voir Google Cloud en partenariat avec des technologies source ouverte populaires comme ClickHouse,” a déclaré Jeff Dean, collaborateur émérite et vice-président principal, Google Research and AI.

“La construction d'une plateforme DevSecOps alimentée par l'IA chez GitLab suppose répondre aux questions des clients impliquant des milliards de points de données,” a déclaré Sam Goldstein, Directeur de l'ingénierie chez GitLab. “ClickHouse est devenu un élément clé de notre stratégie de données en nous permettant d'ajouter des capacités d'analytique et observabilité en temps réel à l'échelle des besoins des clients. De plus, l'expansion de ClickHouse Cloud vers Google Cloud nous permet d'utiliser nos itérations pour les améliorations côté client et moins pour gérer nos propres blocs haut de gamme ClickHouse.”

ClickHouse est une base de données rapide et puissante qui utilise de la manière la plus efficace les ressources pour livrer des performances solides, sécurisées et adaptables à toute charge de travail. En tant que base de données ajustée à l'analytique en temps réel, elle transforme les données en aperçus en millièmes de seconde, qu'il s'agit de service SaaS pour l'analyse du comportement des utilisateurs ou d'une plateforme Internet des Objets analysant des données des capteurs d'entrepôt pour les tendances de disponibilité et d'indisponibilité. ClickHouse Cloud s'est lancé en décembre 2022 pour fournir une plateforme sans serveur, complètement gérée, clés en main pour l'analytique en temps réel construite sur ClickHouse.

Avec une tarification transparente, prépayée, les utilisateurs ClickHouse Cloud peuvent commencer à utiliser GCP avec quelques clics. Soutenue par une architecture solide sans serveur, ClickHouse Cloud s'adapte dynamiquement aux besoins du projet et élimine les frais d'exploitation associés à l'auto-gestion, au surdimensionnement ou à la capacité inutilisée.

“Vimeo, la plateforme vidéo la plus innovante au monde, fournit une observabilité robuste et une analytique vidéo pour lesquels ClickHouse a joué un rôle crucial,” déclare Naren Venkataraman, Directeur technique chez Vimeo. “ClickHouse Cloud sur la plateforme Google Cloud s'aligne parfaitement avec le partenariat traditionnel de Vimeo avec Google Cloud, offrant de meilleures performances et adaptabilité. Cette intégration permet à l'équipe de Vimeo d'accélérer les cycles d'innovation et d'améliorer considérablement la qualité des services pour leurs clients.”

La GA de ClickHouse Cloud sur GCP permet également aux utilisateurs de combiner plus facilement la force de ClickHouse avec Google BigQuery, un entrepôt de données en cloud sans serveur. Leur déploiement simultané peut accélérer les interrogations qui alimentent les applications côté client et l'analytique interne.

Voilà ci-dessous les avantages supplémentaires du lancement de GCP d'aujourd'hui :

Simplicité. Un utilisateur ClickHouse Cloud peut se connecter et lancer un nouveau service avec quelques clics et commencer à analyser ses propres données en moins de cinq minutes. Il ne doit pas se soucier de la complexité opérationnelle des configurations du serveur et de la topologie des blocs, des partitions et des copies, de la gestion et du rétablissement des copies de réserve, de la durabilité et de la tolérance aux erreurs, du suivi ou des alertes. De plus, une console SQL facilite certaines actions, comme l'exploration des bases de données et des tableaux, la création et l'exécution des interrogations, la création des graphiques et le partage des interrogations avec les membres de l'équipe pour une collaboration plus efficace.

Vitesse et adaptabilité. ClickHouse Cloud a été conçu pour gérer des ensembles de données à l'échelle du pétaoctet. Le partitionnement manuel ou le déplacement manuel des données ne sont pas nécessaires, car il évolue automatiquement. Son cache multicouche et d'autres optimisations de performances natives du cloud garantissent des performances d'interrogation impressionnantes pour une grande variété de charges de travail.

Sécurité et fiabilité . ClickHouse Cloud intègre les meilleures pratiques de sécurité par défaut. Il est configuré avec l'isolation du réseau et le cryptage du trafic. Les versions de ClickHouse sont en outre renforcées, testées et validées pour ClickHouse Cloud. Le service est automatiquement répliqué sur plusieurs zones de disponibilité et tolère les pannes de n'importe quelle zone de disponibilité (AZ) dans une région.

Efficacité. ClickHouse Cloud s'adapte aux exigences de la charge de travail, en augmentant les ressources consommées en cas de besoin et en les réduisant lorsqu'elles ne le sont pas. ClickHouse Cloud tire également parti du stockage d'objets commun comme stockage principal tout en séparant le calcul. Cela augmente considérablement la flexibilité et l'efficacité des ressources, ce qui se traduit par le meilleur rapport prix/performance dans le secteur.

Écosystème. Des intégrations faciles à utiliser permettent aux utilisateurs d'assimiler des données de manière transparente et interagir avec des systèmes internes et externes. Ils fournissent un ensemble organisé d'intégrations de bases et de partenaires approuvées pour fonctionner de manière transparente avec ClickHouse Cloud, outre les centaines d'intégrations créées par la communauté.

Tarification simple et transparente les utilisateurs ne paient que pour les ressources qu'ils utilisent, sans devoir se surdimensionner pour les charges de travail de pointe.

La nouvelle arrive après une année de croissance robuste pour ClickHouse Inc., y compris un cycle de financement de série B de 250 millions de dollars qui a réuni un certain nombre de sociétés de capital-risque de premier plan telles que Coatue, Altimeter, Index Ventures, Benchmark, Thrive Capital, Lightspeed et Redpoint.

ClickHouse Cloud offre une période d'essai de 30 jours qui comprend 300 $ sous forme de crédit. Pour commencer, inscrivez-vous ici.

À propos de ClickHouse

ClickHouse est le système de gestion de base de données analytique en ligne orienté colonnes le plus rapide et le plus efficace au monde en termes de ressources. Désormais proposé en tant qu’offre cloud sans serveur, sécurisée et évolutive, ClickHouse Cloud permet à tout le monde de profiter sans effort d’un traitement analytique efficace en temps réel.

