Un nuovo studio scientifico conferma la riduzione dell'80% delle emissioni di metano dal liquame di bovine da latte con l'utilizzo di SOP® Lagoon

PARK CITY, Utah--(BUSINESS WIRE)--Resonant Technology Group ("Resonant") è lieta di annunciare i risultati scientifici del suo prodotto, SOP® Lagoon, che offre una riduzione delle emissioni di gas serra e vantaggi in termini di sostenibilità senza pari all'industria degli allevamenti bovini da carne e da latte. Una ricerca congiunta dell'Università di Milano e di UC Davis ha portato alla pubblicazione di un paper nella rivista peer reviewed Sustainability in cui si segnalano riduzioni significative dei gas a effetto serra (GHG) dalle dai liquami di bovine da latte di - 80% in meno di metano (CH 4 ) e il 75% in meno di anidride carbonica (CO 2 ) - a poche settimane dal primo utilizzo del prodotto Resonant SOP® Lagoon.

L'ampio studio su scala reale, durato 3,5 mesi e condotto in un allevamento da latte commerciale da 520 capi nell'Italia settentrionale, ha rilevato una riduzione dell'80% delle emissioni di metano dagli effluenti, la più significativa di qualsiasi altra soluzione disponibile. I risultati dimostrano che la soluzione di Resonant è l'unico additivo in grado di mitigare così efficacemente le emissioni dallo stoccaggio dei liquami delle bovine da latte, responsabili fino al 57% delle emissioni totali di metano di questi allavamenti. Questo studio mostra un miglioramento rispetto ai risultati ottenuti dagli altri lavori scientifici peer reviewed dei due team separati dell'Università di Milano (Prof. Guarino) e dell'UC Davis (Prof. Mitloehner), confermando che SOP® Lagoon rappresenta una soluzione immediata, attuabile e significativa per ridurre l'impronta di carbonio dell’allevamento da latte.

SOP® Lagoon è stato sviluppato dall'azienda italiana Save Our Planet ("SOP") ed è commercializzato da Resonant. Il prodotto si basa su una scienza proprietaria, protetta da trade secret, utilizzata da migliaia di agricoltori con i prodotti SOP® Inside per animali, colture, terreni e vigneti da 20 anni in Europa e Nord America. SOP® Lagoon è un additivo minerale da 0,07 oz (2 g)/capo che viene distribuito una volta alla settimana nel vascone e può essere utilizzato in aggiunta a una serie di prodotti che hanno dimostrato in lavori scientifici di ridurre ulteriormente le emissioni enteriche e del suolo. L'applicazione del prodotto è semplice e non richiede competenze specifiche. Il documento dell'Università di Milano è il più recente di cinque (5) studi a sostegno dell'efficacia dei prodotti SOP® Inside di Resonant, tra cui uno studio condotto presso UC Davis, sempre dal laboratorio del Prof. Frank Mitloehner, che sostiene il potenziale di SOP® Star Cow nella riduzione delle emissioni enteriche. Il potenziale di riduzione delle emissioni combinate da liquami, enteriche e dal suolo è superiore al 50% del totale delle emissioni di gas serra prodotte dali allevamenti da latte - un livello di riduzione complessiva significativamente superiore a qualsiasi altra soluzione conosciuta e senza effetti collaterali noti.

SOP® Lagoon in numeri

Lo studio dell'Università di Milano conclude che SOP® Lagoon può ridurre significativamente le emissioni di metano e di altro tipo.

Per mettere in prospettiva queste riduzioni:

Un allevamento di 250 vacche da latte richiederebbe 104 grammi di prodotto per capo all'anno, ovvero un totale di 26 kg all'anno con un costo annuale al dettaglio inferiore a 2.000 euro.

La riduzione delle emissioni di metano derivante da questa applicazione sarebbe pari a più di 1.000 tonnellate di CO 2 equivalenti.

equivalenti. L'impatto potenziale su larga scala dell'adozione di SOP® Lagoon da parte dell'industria lattiero-casearia è profondo: se 1 milione di vacche (circa il 10% delle bovine da latte del Nord America) adottasse il prodotto, la riduzione delle emissioni di metano sarebbe pari a oltre 4 milioni di tonnellate di CO 2 equivalenti.

SOP® Lagoon: Risultati concreti e attuabili dal punto di vista ambientale, economico e di vicinato

La maggior parte delle soluzioni che mirano a ridurre le emissioni di metano e di altri gas serra provenienti dagli allevamenti bovini si concentra sulla riduzione di emissioni enteriche che costituiscono circa il 40% delle emissioni totali di un allevamento da latte. Tuttavia, oggi esistono poche soluzioni sul mercato in grado di affrontare, in modo pratico ed economicamente vantaggioso, le emissioni derivanti dagli effluenti delle stalle, che rappresentano fino al 60% delle emissioni di metano di un tipico allevamento bovino.

Con la continua maturazione dei mercati regolamentari e volontari dei crediti di carbonio, il prodotto SOP® Lagoon - con risultati comprovati di test sul campo, senza problemi di base e con la possibilità di stipulare contratti a lungo termine condizionati solo all'uso continuo del prodotto - potrebbe diventare uno dei prodotti più interessanti alla base dei crediti di metano per il bestiame, a un valore più che remunerativo per il suo utilizzo.

I prezzi dei crediti e delle compensazioni di carbonio sui mercati volontari e obbligatori variano notevolmente anche in base al tipo di progetto, all'ubicazione, allo standard di certificazione e alle dinamiche di mercato. Ad esempio, secondo la 8 Billion Trees Carbon Credit Pricing Matrix il valore potenziale dei crediti di carbonio volontari basati sul metano per l'allevamento di 250 capi di cui sopra potrebbe variare da 4.000 a oltre 20.000 dollari all'anno, pari a 2-10 volte il costo di SOP® LAGOON. Il valore potenziale di tali compensazioni sul mercato obbligatorio sarebbe notevolmente più alto.

SOP® Lagoon riduce drasticamente (fino al 100%) l'ammoniaca (NH 3 ) così come citato in studi precedenti può essere uno dei suoi attributi più convincenti, poiché questo gas ha un impatto sul benessere e sulla produttività degli animali e sulla salute umana. Gli scienziati e i responsabili delle politiche si stanno concentrando sugli impatti dannosi del rilascio di ammoniaca e stanno valutando la possibilità di aggiungere questo gas all'elenco dei gas serra da monitorare.

Infine, come gli studi precedenti, lo studio dell'Università di Milano ha citato osservazioni ricorrenti da parte di agricoltori e ricercatori, secondo cui il prodotto SOP® Lagoon riduceva o eliminava drasticamente gli odori nocivi provenienti dalle dagli allevamenti bovini entro poche settimane dalla sua applicazione. A titolo di esempio, una grande azienda lattiero-casearia statunitense, la Tillamook County Creamery Association, ha utilizzato SOP® Lagoon a tale scopo e riferisce di aver avuto successo nella mitigazione degli odori.

Conclusione

Il metano è un potente inquinante climatico, responsabile di circa la metà dell'aumento netto della temperatura media globale dall'era preindustriale. Il metano è uno dei tre gas serra più importanti (con le CO 2 e il protossido di azoto) ed è circa 85 volte più potente dell'anidride carbonica, ma rimane nell'atmosfera per un tempo molto più breve (10-12 anni contro i 100 della CO 2 ). Di conseguenza, la riduzione delle emissioni di metano rappresenta il modo più rapido per rallentare il riscaldamento globale.

Per questo motivo, alla fine del 2021, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno presentato un impegno globale sul metano che mira a ridurre del 30% le emissioni di metano causate dall'uomo rispetto ai livelli del 2020 entro il 2030. In caso di successo, si potrebbero ottenere circa 145 milioni di tonnellate di riduzioni annuali, equivalenti a una riduzione del 35% rispetto ai livelli previsti nello stesso arco di tempo, coerentemente con la limitazione del riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C e la prevenzione del superamento di 0,2°C di riscaldamento supplementare entro il 2050.

Per contestualizzare, le bovine da latte sono responsabili da sole dell'8% dell'inquinamento globale da metano. Le grandi aziende lattiero-casearie concordano sul fatto che la stragrande maggioranza - circa l'80% - dell'impronta di carbonio totale di un litro di latte proviene dalle emissioni di Scope 3 generate a livello di azienda agricola e solo il 20% è attribuibile alla lavorazione e alla distribuzione del latte.

Il prodotto SOP® Lagoon di Resonant ha il potenziale per migliorare in modo massiccio l'impronta dell'industria lattiero-casearia e il suo allineamento alle politiche di sostenibilità (compresi gli ESG e gli SDG delle Nazioni Unite) in modo pratico, economico e scalabile, oggi.

Informazioni su SOP

SOP è l'acronimo di Save Our Planet. Fondata nel 2001, SOP è un'azienda tecnologica con sede a Milano, Italia. SOP è guidata dal fondatore Marco Poggianella ed è composta da ingegneri, chimici, agronomi, nutrizionisti animali, biologi e veterinari che continuano a validare e migliorare l'implementazione della tecnologia proprietaria di SOP per l'applicazione a colture, animali, terreni e vigneti. SOP ha ottenuto un rating ESG "AAA" con un allineamento certificato a tutti i 17 SDG.

Informazioni su Resonant Technology

Resonant Technology Group, una società statunitense, è un'affiliata di SOP. Resonant distribuisce i prodotti SOP® Inside che forniscono soluzioni che vanno ben oltre l'azienda agricola. Resonant sta sviluppando modi nuovi e innovativi di applicare la tecnologia SOP® Inside con l'obiettivo di promuovere la mitigazione dei gas serra, consentendo al contempo l'adattamento dell'agricoltura, delle industrie alimentari e delle intere catene di approvvigionamento.

