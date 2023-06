Bloomreach et Shopware s’allient pour offrir aux entreprises la possibilité de concevoir des expériences d’achat entièrement personnalisées, de bout en bout

MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Bloomreach, le leader mondial du Commerce Experience Cloud, et Shopware, une plateforme holistique de commerce numérique omnicanal destinée aux entreprises de commerce électronique, ont conjointement annoncé aujourd’hui leur partenariat ambitieux. Cette collaboration vise à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance dans le domaine de l’expérience de commerce électronique. Grâce à ce partenariat, les entreprises basées sur la plateforme de commerce Shopware pourront optimiser leur expérience numérique à chaque point de contact, en tirant profit des précieuses données fournies par Bloomreach, ainsi que des solutions avancées basées sur l’intelligence artificielle. En intégrant ces fonctionnalités améliorées, les entreprises du monde entier pourront désormais se distinguer en offrant une personnalisation accrue à chaque client, renforçant ainsi les parcours clients et, en fin de compte, stimulant leur chiffre d’affaires.

Stefan Hamann, Co-PDG de Shopware, a exprimé sa satisfaction en ces termes : « Nous sommes ravis de partager la nouvelle de notre partenariat avec Bloomreach, une référence reconnue dans le domaine de l’expérience commerciale. Cette alliance stratégique nous permet d’offrir à nos clients des expériences exceptionnelles, s’étendant sur divers canaux numériques. Dans un contexte en constante évolution, marqué par une croissance rapide et des attentes personnalisées, nous sommes désormais en mesure de garantir une adaptabilité sans faille et des interactions sur mesure. »

Shopware se positionne comme une plateforme de commerce ouverte de premier plan, privilégiée par les commerçants des moyennes et petites entreprises de la région EMEA, elle offre des solutions complètes pour les entreprises B2C et B2B. Grâce à cette collaboration stratégique avec Bloomreach, Shopware s’apprête à étendre davantage son rayonnement à l’échelle mondiale, offrant ainsi à un plus grand nombre d’entreprises la possibilité d’utiliser la synergie des plateformes Bloomreach et Shopware pour stimuler leur croissance dans le domaine du commerce.

Bloomreach offre aux entreprises la possibilité de proposer des expériences sur mesure sur l’ensemble de leurs canaux numériques, en combinant la puissance des données unifiées sur les clients et les produits avec la rapidité et l’étendue de l’optimisation de l’intelligence artificielle. Pour les entreprises de commerce électronique qui reposent sur la plateforme Shopware, l’intégration des solutions d’automatisation du marketing, de découverte de produits et de gestion de contenu de Bloomreach constitue une opportunité précieuse. En effet, cela leur permettra d’améliorer considérablement les parcours clients en créant des expériences de commerce électronique hautement personnalisées et cohérentes de bout en bout. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’ensemble de ses produits, ainsi qu’au programme AI Copilot de Shopware, les entreprises pourront intensifier leurs efforts de personnalisation de manière rapide et efficace.

« C’est avec un immense plaisir que nous dévoilons notre partenariat officiel avec Shopware, dans le but de fournir une assistance accrue aux entreprises désireuses de métamorphoser leur expérience dans le domaine du commerce électronique, grâce à l’incorporation d’une personnalisation par le biais de l’intelligence artificielle », a déclaré Anand Subbiah, vice-président des alliances techniques et de la plateforme de l’écosystème chez Bloomreach. « Bloomreach s’avère être un partenaire naturel pour accompagner Shopware dans sa croissance à l’échelle mondiale, et ainsi, garantir l’essor, l’adaptabilité et la personnalisation des marques à travers le globe. »

Découvrez plus en détail l'intégration de Bloomreach et Shopware ici.

À propos de Bloomreach

Bloomreach se positionne en tant que pionnier du Commerce Experience Cloud, offrant ainsi aux marques la capacité de créer des parcours clients si personnalisés qu’ils deviennent presque magiques. La gamme complète de produits proposée par Bloomreach favorise une personnalisation authentique ainsi que la croissance du commerce numérique. Parmi ces produits, on retrouve : Discovery, qui met à disposition une recherche et un merchandising propulsés par l’intelligence artificielle ; Content, qui propose un système de gestion de contenu « headless » ; et Engagement, qui fournit un CDP de premier ordre ainsi que des solutions d’automatisation du marketing. En combinant la puissance des données unifiées sur les clients et les produits avec la rapidité et l’ampleur de l’optimisation par l’IA, ces solutions permettent de créer des expériences de commerce numérique à fort potentiel de génération de revenus, convertissant efficacement sur tous les canaux et à travers tous les parcours. Forte de son expertise, Bloomreach accompagne déjà plus de 850 marques internationales, parmi lesquelles figurent des noms prestigieux tels que Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München et Marks & Spencer. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site Bloomreach.com.

À propos de Shopware

Fondée en 2000 à Schöppingen, Shopware propose une plateforme de commerce numérique omnicanale holistique spécialement conçue pour répondre aux besoins des commerçants sophistiqués du marché intermédiaire et des petites entreprises. Dotée d’une grande flexibilité et d’options diverses pour les cas d’utilisation B2C, D2C, B2B et basés sur les services. Shopware occupe une position solide en tant que l’un des leaders du marché dans son segment, en particulier dans la région DACH, tout en enregistrant une croissance significative en Amérique du Nord. La solution Shopware adopte une approche « headless » et « API-first », reposant sur une architecture open-source, offrant ainsi aux commerçants la possibilité de personnaliser et d’adapter leur offre de produits, créant ainsi une expérience client exceptionnelle. De plus, Shopware bénéficie d’un réseau mondial de 1 600 partenaires commerciaux, technologiques et de solutions, garantissant ainsi un écosystème stable et solide. Les marchands utilisant la plateforme Shopware réalisent actuellement un volume global de marchandises (GMV) combiné dépassant les 20 milliards de dollars. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site shopware.com/en/.

