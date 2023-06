ClickHouse Cloud amplia la scelta con il lancio su Google Cloud Platform

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse Inc., l’azienda che ha creato il diffusissimo database orientato alle colonne open source progettato per analisi in tempo reale, annuncia la disponibilità generale di ClickHouse Cloud su Google Cloud Platform (GCP), offrendo così supporto in Asia, nell’Unione Europea e negli Stati Uniti e sulla scia dell’esordio di ClickHouse Cloud, nel mese di dicembre 2022, su AWS.

“Questo lancio rientra nel nostro impegno di offrire agli sviluppatori maggiore libertà e flessibilità per iniziare e implementare servizi presso il loro cloud provider di elezione”, racconta Aaron Katz, Cofondatore e Ceo di ClickHouse, Inc. “A causa soprattutto dell’efficienza e delle prestazioni ottenibili, aziende grandi e piccole, in tutti i settori, scelgono ClickHouse per ottenere informazioni preziose dai loro dati e fornire analisi in tempo reale ai loro clienti in una varietà di casi d’uso”.

“Sono molto lieto di vedere Google Cloud stringere partnership con popolari tecnologie open source come ClickHouse”, commenta Jeff Dean, Senior Fellow e Vicepresidente senior presso Google Research & AI.

“Creare una piattaforma DevSecOps basata sull’IA in GitLab richiede rispondere alle domande dei clienti riguardanti miliardi di dati puntuali”, spiega Sam Goldstein, Director of Engineering presso GitLab. “ClickHouse è diventato una parte essenziale della nostra strategia relativa ai dati, consentendoci di aggiungere capacità di osservabilità e analisi in tempo reale e scalabili in funzione delle esigenze dei clienti. Inoltre, l’espansione di ClickHouse Cloud su Google Cloud ci permette di utilizzare le nostre iterazioni per miglioramenti che interessano i clienti e meno tempo nella gestione dei nostri cluster ClickHouse su grande scala”.

ClickHouse è un database veloce e potente che utilizza con la massima efficienza possibile risorse per fornire prestazioni affidabili, sicure e scalabili che si adattano a qualsiasi carico di lavoro. Poiché è messo a punto per analisi in tempo reale, trasforma i dati in informazioni preziose nell’arco di millisecondi, che si tratti di un servizio SaaS per l’analisi del comportamento degli utenti o di una piattaforma IoT che analizza i dati generati da sensori nei magazzini per rilevare tendenze relative ai tempi di operatività e a quelli di fermo. ClickHouse Cloud è stato lanciato a dicembre 2022 per offrire una piattaforma chiavi in mano gestita in tutti gli aspetti, serverless, per analisi in tempo reale oltre alle funzionalità di ClickHouse.

Grazie al prezzo trasparente, pay-as-you-go, gli utenti di ClickHouse Cloud possono iniziare su GCP con solo alcuni clic. Appoggiandosi a un’affidabile architettura serverless, ClickHouse Cloud è scalabile dinamicamente in funzione dei requisiti del progetto ed elimina le spese generali operative risultanti dalla necessità di autogestire, effettuare un over-provisioning o pagare per una capacità inutilizzata.

“Vimeo, la piattaforma video più innovativa al mondo, offre affidabili funzioni di osservabilità e analisi video per il cui rafforzamento ClickHouse ha svolto un ruolo determinante”, commenta Naren Venkataraman, Chief Technology Officer presso Vimeo. “ClickHouse Cloud su Google Cloud Platform si allinea perfettamente con la solida partnership che Vimeo ha stretto con Google Cloud, offrendo scalabilità e prestazioni migliorate. Questa integrazione mette in grado Vimeo di velocizzare i cicli di innovazione e migliorare sostanzialmente la qualità del servizio per i clienti”.

La disponibilità generale di ClickHouse Cloud su GCP inoltre consente agli utenti di combinare più facilmente la potenza di ClickHouse con Google BigQuery, un data warehouse cloud serverless. Implementare le due soluzioni in tandem può velocizzare le query sulle quali si basano le analisi interne e le applicazioni orientate ai clienti.

I seguenti sono ulteriori vantaggi dell’odierno lancio di GCP:

Semplicità. Un utente ClickHouse Cloud può accedere e lanciare un nuovo servizio con appena alcuni clic e iniziare ad analizzare i dati in meno di cinque minuti. Non deve preoccuparsi di molteplici aspetti – complessità operativa delle configurazioni dei server e topologia dei cluster, shard e repliche, gestione dei backup e ripristini, durabilità e tolleranza ai guasti, monitoraggio o avvisi. Non solo: una SQL Console facilita molteplici operazioni – esplorazione di database e tabelle, esecuzione e salvataggio di query, creazione di diagrammi e anche condivisione di query con membri del team ai fini di una collaborazione più efficace.

Un utente ClickHouse Cloud può accedere e lanciare un nuovo servizio con appena alcuni clic e iniziare ad analizzare i dati in meno di cinque minuti. Non deve preoccuparsi di molteplici aspetti – complessità operativa delle configurazioni dei server e topologia dei cluster, shard e repliche, gestione dei backup e ripristini, durabilità e tolleranza ai guasti, monitoraggio o avvisi. Non solo: una SQL Console facilita molteplici operazioni – esplorazione di database e tabelle, esecuzione e salvataggio di query, creazione di diagrammi e anche condivisione di query con membri del team ai fini di una collaborazione più efficace. Velocità e scalabilità. ClickHouse Cloud è stato progettato per gestire dataset dell’ordine dei petabyte. Non occorre eseguire manualmente né partizionamenti né trasferimenti di dati perché la scalabilità è automatica. La cache multilivello e altre ottimizzazioni delle prestazioni native sul cloud assicurano risultati straordinari dalle query per un’ampia gamma di carichi di lavoro.

ClickHouse Cloud è stato progettato per gestire dataset dell’ordine dei petabyte. Non occorre eseguire manualmente né partizionamenti né trasferimenti di dati perché la scalabilità è automatica. La cache multilivello e altre ottimizzazioni delle prestazioni native sul cloud assicurano risultati straordinari dalle query per un’ampia gamma di carichi di lavoro. Sicurezza e affidabilità . ClickHouse Cloud incorpora per impostazione predefinita best practice per la sicurezza. È configurato con funzioni di crittografia del traffico e di isolamento del network. I build di ClickHouse vengono ulteriormente rafforzati, provati e validati per ClickHouse Cloud. Il servizio viene replicato automaticamente su varie zone di disponibilità e tollera periodi di inattività in qualsiasi di tali zone in una regione geografica.

. ClickHouse Cloud incorpora per impostazione predefinita best practice per la sicurezza. È configurato con funzioni di crittografia del traffico e di isolamento del network. I build di ClickHouse vengono ulteriormente rafforzati, provati e validati per ClickHouse Cloud. Il servizio viene replicato automaticamente su varie zone di disponibilità e tollera periodi di inattività in qualsiasi di tali zone in una regione geografica. Efficienza. ClickHouse Cloud si adatta ai requisiti relativi al carico di lavoro, incrementando le risorse consumate quando necessario e riducendole quando non occorrono. Inoltre utilizza l’archiviazione di oggetti comuni come metodo di archiviazione principale mentre separa le operazioni di calcolo. Ne risulta un aumento notevolissimo dell’efficienza e della flessibilità delle risorse e quindi il miglior rapporto prezzo/prestazioni nel settore.

ClickHouse Cloud si adatta ai requisiti relativi al carico di lavoro, incrementando le risorse consumate quando necessario e riducendole quando non occorrono. Inoltre utilizza l’archiviazione di oggetti comuni come metodo di archiviazione principale mentre separa le operazioni di calcolo. Ne risulta un aumento notevolissimo dell’efficienza e della flessibilità delle risorse e quindi il miglior rapporto prezzo/prestazioni nel settore. Ecosistema. Le integrazioni di facile uso consentono agli utenti di gestire in modo fluido interfaccia e dati con sistemi sia interni che esterni. Forniscono un set selezionato con specifici criteri di integrazioni fondamentali e accessorie verificate per operare senza problemi con ClickHouse Cloud oltre che con centinaia di integrazioni create nella community.

Le integrazioni di facile uso consentono agli utenti di gestire in modo fluido interfaccia e dati con sistemi sia interni che esterni. Forniscono un set selezionato con specifici criteri di integrazioni fondamentali e accessorie verificate per operare senza problemi con ClickHouse Cloud oltre che con centinaia di integrazioni create nella community. Prezzo semplice, trasparente. Gli utenti pagano solo per le risorse impiegate senza necessità di over-provisioning per carichi di lavoro di picco.

Il lancio avviene sulla scia di un anno di solida crescita per ClickHouse Inc., compreso un round di finanziamento da 250 milioni di dollari al quale hanno partecipato varie importanti società di venture capital come Coatue, Altimeter, Index Ventures, Benchmark, Thrive Capital, Lightspeed e Redpoint.

ClickHouse Cloud offre una periodo di prova di 30 giorni che include 300 dollari di crediti per uso gratuito. Per iniziare accedere da qui.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è il sistema di gestione di database orientato alle colonne analitico online più efficiente in termini di risorse e più veloce al mondo. Ora offerto come sistema serverless scalabile e sicuro sul cloud, ClickHouse Cloud consente a chiunque di avvantaggiarsi senza fatica di efficienti funzioni di elaborazione analitica in tempo reale.

Per saperne di più visitare clickhouse.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.