ClickHouse Cloud breidt de keuze uit dankzij lancering op Google Cloud Platform

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse Inc., maker van de populaire, kolomgeoriënteerde open-source database ontworpen voor realtime analyses, kondigde vandaag de algemene beschikbaarheid (GA) aan van ClickHouse Cloud op het Google Cloud Platform (GCP). De GA biedt support in Azië, de Europese Unie en de Verenigde Staten, en volgt op het debuut van ClickHouse Cloud op AWS van december 2022.

“Dit maakt deel uit van ons engagement om ontwikkelaars meer vrijheid en flexibiliteit te bieden om aan de slag te gaan en services te ontwikkelen met de cloudprovider van hun keuze,” zegt Aaron Katz, medeoprichter en CEO van ClickHouse, Inc. “In grote mate dankzij efficiëntie en prestaties wenden bedrijven van elke omvang van alle sectoren zich tot ClickHouse om waardevolle inzichten uit hun gegevens te halen en om realtime analyses te bieden aan hun klanten in een grote waaier use cases.”

“Ik ben opgetogen dat Google Cloud in zee gaat met populaire open-source technologieën zoals ClickHouse,” zegt Jeff Dean, Senior Fellow en SVP, Google Research & AI.

“Een via AI aangedreven DevSecOps-platform bij GitLab uitbouwen vereist dat we beantwoorden aan vragen van klanten aan de hand van miljarden datapoints,” zegt Sam Goldstein, directeur Engineering bij GitLab. “ClickHouse werd een doorslaggevend onderdeel van onze gegevensstrategie en stelde ons in staat om realtime, analytische en observability-capaciteiten toe te voegen die afgestemd zijn op de behoeften van onze klanten. Nu ClickHouse Cloud naar Google Cloud uitbreidt, kunnen we bovendien onze iteraties besteden aan klantgerichte verbeteringen en minder tijd aan het beheren van onze eigen high-scale ClickHouse-clusters.”

ClickHouse is een snelle, krachtige database die bijzonder efficiënt gebruik maakt van resources om robuuste, veilige en schaalbare prestaties te leveren die zich aan elke werkbelasting aanpassen. Als nauwkeurig afgestelde database voor realtime analyses, zet het gegevens om in inzichten in milliseconden, ongeacht of het een SaaS-service is om gebruikersgedrag te analyseren ofwel een internet-of-things platform dat sensorgegevens van een warehouse bekijkt om uptime- en downtimetrends te vinden. ClickHouse Cloud ging in december 2022 uit de startblokken om een serverloos, volledig beheerd, gebruiksklaar platform te bieden voor realtime analyse gebouwd op ClickHouse.

Met transparante, pay-as-you-go prijsbepaling kunnen gebruikers van ClickHouse Cloud in enkele klikken op GCP aan de slag gaan. Ondersteund door een robuuste, serverloze architectuur, past ClickHouse Cloud zich dynamisch aan op basis van projectbehoeften en elimineert het bedrijfskosten om ongebruikte capaciteit, te grote voorraden of betalingen voor ongebruikte capaciteit zelf te moeten beheren.

“Vimeo,'s werelds meest innovatieve videoplatform, biedt robuuste observability en videoanalyse die ClickHouse instrumenteel heeft ingekapseld,” zegt Naren Venkataraman, Chief Technology Officer bij Vimeo. “ClickHouse Cloud op Google Cloud Platform is perfect uitgelijnd op Vimeo's gevestigde partnerschap met Google Cloud, om betere prestaties en schaalbaarheid te bieden. Deze integratie stelt Vimeo's team in staat om innovatiecycli te bevorderen en servicekwaliteit voor hun klanten drastisch te verbeteren.”

ClickHouse Cloud’s GA op GCP maakt het voor gebruikers ook eenvoudiger om de kracht van ClickHouse te combineren met Google BigQuery, een serverloze data warehouse in de cloud. Beide naast elkaar uitbouwen kan query's versnellen die klantgerichte applicaties en interne analyses aansturen.

Hierna volgen andere extra voordelen van de lancering van vandaag op GCP:

Eenvoud. Een gebruiker van ClickHouse Cloud kan in slechts enkele klikken aanmelden en een nieuwe service lanceren, en het analyseren van eigen gegevens in minder dan vijf minuten starten. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over de complexe werking van serverconfiguraties en clustertopologie, fragmenten en replica's, het beheren van back-ups en restore, duurzaamheid en foutentolerantie, monitoring of alerts. Verder maakt een SQL Console het eenvoudig om dingen te doen zoals databases en tabellen verkennen, query's uitvoeren en opslaan, grafieken aanmaken samen met teamleden om efficiënter samen te werken.

Het nieuws volgt op een jaar robuuste groei voor ClickHouse Inc., inclusief een financieringsronde van serie B van $250M die een aantal toonaangevende risicokapitaalbedrijven bijeenbracht, waaronder Coatue, Altimeter, Index Ventures, Benchmark, Thrive Capital, Lightspeed en Redpoint.

ClickHouse Cloud biedt een proef van 30 dagen aan, inclusief $300 gratis gebruikskrediet. Om aan de slag te gaan, registreert u hier.

Over ClickHouse

ClickHouse is 's werelds snelste en meest resource-efficiënte online analytische kolomgeoriënteerde databasebeheersysteem. Nu aangeboden als een veilig en schaalbaar serverloos aanbod in de cloud, stelt ClickHouse Cloud iedereen in staat om moeiteloos te profiteren van efficiënte realtime analytische verwerking.

Meer info op clickhouse.com.

