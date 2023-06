Décarbonation de l’industrie en France : TotalEnergies fournira du biométhane certifié durable à Saint-Gobain

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé avec Saint-Gobain France un accord de vente (Biomethane Purchase Agreement) de 100 GWh sur une période de 3 ans à partir de 2024.

Le biométhane sera produit par TotalEnergies sur son site de BioBéarn, entré en service en début d’année et dont la production est certifiée durable par l’ISCC1 selon les meilleurs critères de durabilité de la directive européenne REDII. TotalEnergies est l’un des tout premiers producteurs à obtenir, en France, cette certification.

Par l’acquisition des garanties d’origine, et du fait de leur certification durable, Saint-Gobain pourra ainsi attester, dans le cadre du système d’échange des quotas d’émission de l’Union européenne2, de la décarbonation de ses consommations énergétiques en France. Ce contrat constitue par ailleurs un exemple en matière de vente de biométhane non soutenue par des subventions et donc sur une base purement commerciale.

« Avec ce contrat, TotalEnergies accompagne Saint-Gobain dans sa démarche de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en France, conformément à l’ambition de TotalEnergies d’aider ses clients à décarboner leurs activités. C’est aussi une première étape vers l’émergence en Europe d’un marché commercial du biométhane, permettant ainsi le développement de la production sans recours aux subventions publiques », a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. « Ce contrat s’inscrit par ailleurs dans notre ambition de participer activement au développement du biogaz en France et plus largement dans le monde. »

« La signature de ce contrat donne des perspectives aux acteurs du biométhane pour développer des infrastructures sur le territoire français. Cette première pour Saint-Gobain en France témoigne de la volonté de diversification des approvisionnements en énergies décarbonées, soutenant le développement et la pérennité de nouvelles filières énergétiques locales. Cet approvisionnement en énergie décarbonée participe également de l’engagement pris par Saint-Gobain de réduire de 33 % ses émissions de CO 2 de scopes 1 et 2 d'ici à 2030 par rapport à 2017, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 » a déclaré Thierry Fournier, Directeur Général de Saint-Gobain France.

TotalEnergies et le biogaz

TotalEnergies est l’un des leaders du secteur en Europe, avec 1,1 TWh de capacité de production de biogaz. La Compagnie a pour ambition de devenir un acteur majeur du marché à l’international en s’associant à des partenaires innovants ou de premier plan, comme Clean Energy, Veolia, et Ductor. TotalEnergies est présente sur toute la chaîne de valeur, du développement de projets à la commercialisation de ce gaz renouvelable et de ses produits dérivés (biofertilisants, bioCO2). La Compagnie vise à produire 20 TWh par an d’ici à 2030, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de quatre millions de consommateurs français, et une réduction d’émissions de CO2 de l’ordre de 4 millions de tonnes.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Saint-Gobain

Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique d’innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l’industrie apportent durabilité et performance. L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».

51,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022

168 000 collaborateurs, présence dans 75 pays

Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,

Avertissement

1 Internationnal Sustainability & Carbon Certification

2 EU Emissions Trading System (EU ETS)