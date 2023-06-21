Qraft Technologies和BNP Paribas Global Markets Asia Pacific簽署合作備忘錄(MoU)，共同開發人工智慧驅動型投資解決方案

韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Qraft Technologies (“Qraft”)是總部位於首爾的專門開發人工智慧投資解決方案的一流投資科技公司。公司自豪地宣佈已與BNP Paribas (“BNPP”) Global Markets Asia Pacific簽署合作備忘錄(MoU)，將採用Qraft的人工智慧驅動型投資平臺，為BNPP全球市場部門在亞太地區的客戶開發創新的投資解決方案。QRAFT和BNP Paribas Global Markets Asia Pacific將探索使用人工智慧、機器學習、大數據和/或其他最新技術展開合作的可能性。

在SoftBank的支持下，自2016年以來Qraft一直是人工智慧驅動型投資解決方案的一流提供商，受到亞洲、歐洲和美國主要金融機構的青睞。從人工智慧驅動的證券選擇和資產配置引擎到人工智慧驅動的電子交易執行解決方案，Qraft利用人工智慧的力量在金融市場產生超額回報並管理風險，從而提供競爭優勢。有關Qraft與BNPP合作的更多詳情將在新的解決方案上市時公佈。

Qraft創辦人兼執行長Marcus Kim表示：「Qraft在人工智慧驅動型投資解決方案方面的專業知識，加上BNP Paribas廣泛的市場影響力和客戶群，為雙方強有力的合作夥伴關係奠定了基礎。雙方將攜手展示人工智慧的潛力，支援全球規模的機構成長。我們很高興BNP Paribas Global Markets Asia Pacific的團隊決定利用我們的人工智慧投資能力，並期待為他們的客戶打造強大的工具。」

關於Qraft

Qraft是一家金融科技公司，致力於透過其在人工智慧(AI)和投資方面的創新推動資產管理行業的成長。Qraft提供各種人工智慧驅動型投資解決方案，包括證券選擇引擎、資產配置引擎、機器人諮詢解決方案和人工智慧訂單執行系統。從資料處理到阿爾法研究和投資組合執行，Qraft在開發尖端AI解決方案方面擁有出色的記錄，其解決方案已被全球20多家金融機構採用。2022年，Qraft獲得SoftBank Group的1.46億美元投資，建立策略性合作夥伴關係以促進人工智慧在資產管理行業的應用。