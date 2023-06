La technologie Digital Twin est à l'origine d'un projet de conception de produits en collaboration avec SoftServe et Valeo

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, société de conseil en informatique et de développement de logiciels, membre du réseau de partenaires de NVIDIA, annonce que son partenariat avec Valeo, leader mondial de la mobilité, a permis d'accélérer et d'optimiser le processus de conception des produits grâce à la technologie du jumeau numérique.

La rapide évolution de la demande des consommateurs oblige les constructeurs automobiles à réduire le temps de développement des produits. Grâce à des répliques numériques précises de la large gamme de produits d'éclairage automobile de Valeo, la technologie de jumeau numérique de SoftServe jette les bases d'un catalogue numérique de composants d'éclairage personnalisables.

Développée sur NVIDIA Omniverse, une plateforme de développement pour la création et l'exploitation d'applications de Metaverse, la validation de principe et de produit a permis de créer des duplicatas photoréalistes de produits d'éclairage physiques dans un espace virtuel. Cette solution permet aux clients de choisir, de concevoir et de prévisualiser rapidement et efficacement des systèmes d'éclairage.

« Les jumeaux numériques qui ont été créés et fonctionnent dans Omniverse nous permettront de consolider notre collaboration avec nos clients », explique Cédric Merlin, directeur de l'innovation pour les systèmes de visibilité chez Valeo. « Nous entamons une nouvelle phase de notre processus de conception en créant dès les premières étapes un lien entre les capacités techniques et le style ».

Les solutions virtuelles et le prototypage rapide réduisent considérablement les délais de mise sur le marché, ce qui donne plus de temps aux clients automobiles de Valeo pour explorer les différents styles de conception.

« Les puissantes capacités de NVIDIA Omniverse ont permis à nos développeurs de logiciels et aux experts en technologie automobile de Valeo de créer des processus de conception de produits collaboratifs plus rapides et plus efficaces », a déclaré Volodymyr Semenyshyn, président EMEA de SoftServe. « C'est une approche novatrice, et nous considérons que Valeo mènera à bien la transformation numérique de l'industrie automobile dans le cadre de notre partenariat sur de futurs projets ».

La collaboration à distance de SoftServe, l'assurance qualité sur place et l'expertise technologique de NVIDIA ont guidé le développement de la plateforme depuis sa conception initiale accompagnée d'une démo interne jusqu'à sa présentation publique à Las Vegas lors du CES 2023. En septembre, Valeo présentera cette solution avec des fonctionnalités élargies à l'IAA Mobility 2023, à Munich.

SoftServe fait figure d'autorité en matière de conseil Omniverse. En tant que Service Delivery Partner-Professional Services et membre du réseau de partenaires NVIDIA, SoftServe aide ses clients à créer des applications Omniverse pour résoudre des problèmes commerciaux complexes et accélérer la transformation numérique. Pour en savoir plus, veuillez visiter la page sur la collaboration de SoftServe avec NVIDIA.

À propos de SoftServe

SoftServe est une société de conseil en informatique qui transforme et optimise les pratiques commerciales des entreprises et des éditeurs de logiciels. Son approche de bout-en-bout garantit innovation, qualité et rapidité dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l’énergie, de la fabrication et des services financiers.

À propos de Valeo

En tant qu'entreprise technologique et partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, Valeo innove pour rendre la mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente. Valeo possède un leadership technologique et industriel dans les domaines de l'électrification, des systèmes d'aide à la conduite, de l'éclairage applicable partout et pour repenser l'expérience intérieure. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les moteurs de croissance du groupe.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.