Avaya携手Alvaria，利用先进的外呼能力赋能主动式客户体验转型

佛罗里达州奥兰多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Alvaria今天宣布扩大与客户体验解决方案的领先提供商Avaya的合作关系，旨在以一流的外联能力进一步强化Avaya的云端产品组合。双方已经通过Avaya DevConnect技术合作伙伴计划建立了长期合作关系。作为合作的一部分，这种加强的合作关系旨在提供主动的客户外呼体验、保持创新的连续性，同时确保符合监管要求，并在企业层面协调各种参与活动。

Alvaria将其Alvaria Cloud解决方案（包括外呼交互、监管和合规管理，以及方便通话时间段功能）集成到Avaya的Elite联络中心及其企业云解决方案中。这种集成将为Avaya的客户提供先进的外呼能力，支持现代化的、主动的、合规的客户获取、催收催缴、增长活动，同时增强客户忠诚度并留住客户。

Avaya首席执行官Alan Masarek表示：“外呼能力在成功的客户服务策略中发挥重要的作用，而Alvaria意识到了它的重要性。通过扩大与Avaya的合作关系，双方的共同客户可以优化他们的外呼活动，同时确保符合监管要求。组织集成Alvaria的外呼和合规解决方案后，能够为客户提供最佳的体验，并促使他们与Avaya代理呼叫中心产生高效且有效的互动。”

Alvaria和Avaya之间的合作为客户带来多项收益，包括提供先进的外呼交互能力，使企业能够优化他们的客户获取和保留工作。监管与合规管理解决方案的整合确保客户遵循行业法规、降低风险并增强客户信任。此外，引入方便通话时间段功能可提高外呼活动的效率，增加成功接触客户的机会。

Alvaria首席执行官Jeff Cotten表示：“我个人非常荣幸地宣布Alvaria与Avaya在Avaya Engage活动上的合作。团队和我都期待着为Avaya的蓝筹客户提供增强的主动外呼客户体验策略、简化其业务运营，并成功应对监管挑战。”

Alvaria和Avaya致力于赋能企业提供卓越的客户体验，双方的合作是实现该目标的重要一步。

Alvaria Cloud外呼功能将在今年晚些时候通过Avaya和Avaya的渠道伙伴提供。

关于Alvaria

Alvaria帮助组织高效地管理现代化的员工队伍、有效地与之互动，并以合规的方式与客户和潜在客户接触。我们开放的创新多平台专为两个核心能力而设计：一个功能丰富、直观、智能的员工参与管理平台，以及一个多渠道的主动合规外联平台。作为全球领军企业Aspect Software和Noble Systems合并而成的企业，Alvaria自豪地庆祝在重塑客户和员工体验方面50年的商业历程。

ALVARIA。重塑客户体验(Reshaping Customer Experience™)。如需了解更多信息，请访问www.alvaria.com。

关于Avaya

企业提供的体验是企业发展的基石，而每天，有数百万次这样的体验都是由Avaya传递的。Avaya通过创新与合作带来了具有颠覆力量的业务优势，从而塑造了客户体验的未来。我们的通信解决方案助力打造沉浸式、个性化和令人难忘的客户体验，帮助组织实现战略目标和预期成果。我们齐心协力，力求通过提供具有重要意义的体验来帮助您的业务发展壮大。如需了解更多信息，请访问http://www.avaya.com。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿和公司不时向公众发布的其他报告、材料和口头声明中讨论的某些陈述构成《1995年私人证券诉讼改革法案》(“PSLRA”)所定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常可以通过诸如“预期”、“估计”、“期望”、“可能”、“打算”、“相信”、“计划”、“目标”、“预测”和类似表达或这些词语的否定形式来加以识别。此类前瞻性陈述反映了管理层目前的预期、战略目标、业务前景、预期经济业绩和财务状况以及其他类似事项。前瞻性陈述本质上具有不确定性，受各种假设、风险和不确定因素的影响。这些假设、风险和不确定因素可能导致实际结果与公司管理层的预期或期望大相径庭。这些陈述不是对未来业绩的保证，实际事件或结果可能与这些陈述大相径庭。实际事件或结果受到重大已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，其中有许多不在公司的控制范围内。读者应该理解，我们不可能预测或识别所有此类因素。鉴于这些风险，投资者和分析人士不应过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述仅反映截至其所属文件发布之日的情况。除非法律要求，否则公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而对任何前瞻性陈述进行任何更新或修订的义务或承诺。这些陈述构成了公司根据PSLRA所做的警示性声明。

所有带®、TM或SM符号的商标均为Avaya Inc.的注册商标、商标和服务商标。所有其他商标分别是其各自所有者的财产。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。