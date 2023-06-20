Avaya攜手Alvaria，利用先進的推播能力賦能主動式客戶體驗轉型

佛羅里達州奧蘭多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Alvaria今天宣布擴大與客戶體驗解決方案的領導廠商Avaya的合作關係，旨在以一流的外展能力進一步強化Avaya的雲端產品組合。雙方已經透過Avaya DevConnect技術合作夥伴計畫建立了長期合作關係。作為合作的一部分，這種強化的合作關係旨在提供主動的客戶推播體驗、保持創新的連續性，同時確保符合法規要求，並在企業層面協調各種參與活動。

Alvaria將其Alvaria Cloud解決方案（包括推播互動、法規和合規管理，以及方便通話時間段功能）整合到Avaya的Elite聯絡中心及其企業雲端解決方案中。這種整合將為Avaya的客戶提供先進的推播能力，支援現代化的、主動的、合規的客戶獲得、催收催繳、增長活動，同時增強客戶忠誠度並留住客戶。

Avaya執行長Alan Masarek表示：「推播能力在成功的客戶服務策略中發揮重要的作用，而Alvaria意識到了它的重要性。透過擴大與Avaya的合作關係，雙方的共同客戶可以最佳化他們的推播活動，同時確保符合法規要求。組織整合Alvaria的推播和合規解決方案後，能夠為客戶提供最佳體驗，並促使他們與Avaya代理呼叫中心產生高效率且有效的互動。」

Alvaria和Avaya之間的合作為客戶帶來多項收益，包括提供先進的推播互動能力，使企業能夠最佳化他們的客戶獲得和保留工作。法規與合規管理解決方案的整合確保客戶遵循產業法規、降低風險並增強客戶信任。此外，引進方便通話時段功能可提高推播活動的效率，增加成功接觸客戶的機會。

Alvaria執行長Jeff Cotten表示：「我個人非常榮幸地宣布Alvaria與Avaya在Avaya Engage活動上的合作。團隊和我都期待著為Avaya的藍籌客戶提供增強的主動式推播客戶體驗策略、簡化其業務營運，並成功應對法規挑戰。」

Alvaria和Avaya致力於提升企業提供卓越客戶體驗的能力，雙方的合作是實現該目標的重要一步。

Alvaria Cloud推播功能將在今年稍晚透過Avaya和Avaya的通路夥伴提供。

關於Alvaria

Alvaria幫助組織有效管理現代化的員工團隊、有效地與其互動，並以合規的方式與客戶和潛在客戶接觸。我們開放的創新多平臺專為兩個核心能力而設計：一個功能豐富、直覺、智慧的員工參與管理平臺，以及一個多通路的主動合規外展平臺。作為全球領軍企業Aspect Software和Noble Systems合併而成的企業，Alvaria自豪地慶祝在重塑客戶和員工體驗方面50年的商業歷程。

ALVARIA。重塑客戶體驗(Reshaping Customer Experience™)。如需瞭解更多資訊，請造訪www.alvaria.com。

關於Avaya

企業提供的體驗是企業發展的基石，而每天，有數百萬次這樣的體驗都是由Avaya傳遞的。憑藉創新與合作，Avaya帶來具有顛覆力量的業務優勢，從而塑造了客戶體驗的未來。我們的通訊解決方案可支援沉浸式、個人化和令人難忘的客戶體驗，協助組織達成策略目標和預期成果。我們齊心協力，力求提供具有重要意義的體驗，以幫助您的業務成長壯大。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.avaya.com。

關於前瞻性資訊的警示性說明

本新聞稿和本公司不時向公眾發佈的其他報告、材料和口頭聲明中討論的某些陳述構成《1995年私人證券訴訟改革法》(PSLRA)所定義的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述通常可以從諸如「預期 」、「估計 」、「期望 」、「可能 」、「打算 」、「相信 」、「計畫 」、「目標 」、「預測 」和類似表達或這些詞語的否定形式來加以識別。此類前瞻性陳述反映了管理層目前的預期、策略目標、業務前景、預期經濟表現和財務狀況以及其他類似事項。前瞻性陳述本質上具有不確定性，受各種假設、風險和不確定因素的影響。這些假設、風險和不確定因素可能導致實際結果與公司管理層的預期或期望大相逕庭。這些因素包括但不限於：公司與供應商、客戶、員工、其他第三方以及監管機構維持良好關係的能力；公司解決方案和服務的市場機會可能不會以公司預期的方式發展，公司可能無法成功開發新的創新解決方案和服務來跟上快速變化的科技、不斷演變的產業標準和客戶偏好；任何成本撙節措施的影響和時機選擇，以及各司法管轄區的相關地方法律要求；公司對財務報告的內部控制以及揭露控制和程序的有效性，以及本公司對財務報告的內部控制措施中可能存在的其他重大缺失，或公司目前不知道或尚未發現的其他潛在缺失；以及訴訟和監管程序的影響。這些陳述不是對未來業績的保證，實際事件或結果可能與這些陳述大相逕庭。實際事件或結果受到重大已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，其中有許多不在公司的控制範圍內。讀者應該理解，我們不可能預測或識別所有此類因素。鑑於這些風險，投資人和分析師不應過分依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述僅反映截至該文件發佈之日的情況。除非法律要求，否則公司不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而對任何前瞻性陳述進行任何更新或修訂的義務或承諾。這些陳述構成了公司根據PSLRA所做的警示性聲明。

所有具有®、TM或SM符號的商標均為Avaya Inc.的註冊商標、商標和服務商標。所有其他商標分別是其各自所有者的財產。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。