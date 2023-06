DoubleVerify et Scibids dévoilent une solution inédite combinant attention et IA : DV Algorithmic Optimizer

PARIS--(BUSINESS WIRE)--DoubleVerify (“DV”), la plateforme technologique experte en analyse et mesure de la qualité et de l’efficacité des campagnes médias digitales, annonce le lancement du DV Algorithmic Optimizer, une offre innovante et exclusive de mesure et d'optimisation des campagnes digitales, avec Scibids, le leader mondial de l'intelligence artificielle (IA) pour le marketing digital. L’association des signaux de l’Authentic Attention © de DoubleVerify avec l’IA de Scibids, permettent aux annonceurs d'identifier les inventaires les plus performants. Maximisant ainsi les résultats économétriques des campagnes et donc le retour sur investissement publicitaire, et ce à grande échelle.

DV Algorithmic Optimizer est une offre inédite qui combine les données produites par DV autour de la qualité des médias et de l’attention; avec l’IA reconnue et éprouvée de Scibids. DV Algorithmic Optimizer génère des algorithmes d’achat personnalisés en fonction des objectifs de performance des annonceurs et de leurs contraintes de diffusion. Cette solution permet pour la première fois aux annonceurs de combiner une mesure granulaire et une optimisation à grande échelle. Dans le cadre de ce lancement, DV et ses clients seront les premiers à utiliser l'IA pour optimiser leur investissement média basé sur l'attention.

Les premières campagnes menées avec des annonceurs Fortune 500 ont démontré l'efficacité du DV Algorithmic Optimizer. L'offre combinée s'est traduite par une augmentation de 63 % des niveaux d'attention et de 95 % des impressions gagnées sur une dizaine de campagnes programmatiques.

« Diageo continue d'être à la pointe de l'industrie en matière de mesure et d'optimisation des campagnes marketing en co-développant des IA, combinant l’expertise et la créativité de nos équipes avec les précisions et l’efficacité de la technologie », a déclaré Joshua Nafman, Vice-Président des datas chez Diageo. « Nous sommes ravis de nous associer à DoubleVerify et Scibids sur des optimisations en temps réel mutualisant des données commerciales, relatives aux consommateurs, à l'attention, à la confidentialité et au développement durable, afin d'aider notre entreprise à maximiser l'efficacité du marketing ».

Les annonceurs utilisateurs de la solution DV Algorithmic Optimizer bénéficieront d’avantages significatifs :

Maximiser les résultats commerciaux et le retour sur investissement sur tout l’investissement média en programmatique, en ajoutant un indice d'attention à l’optimisation dynamique multidimensionnelle offerte par l’IA.

sur tout l’investissement média en programmatique, en ajoutant un indice d'attention à l’optimisation dynamique multidimensionnelle offerte par l’IA. Assurer une optimisation continue intégrant les données de qualité des médias et d'attention de DV, avec l'IA d’optimisation, de Scibids.

intégrant les données de qualité des médias et d'attention de DV, avec l'IA d’optimisation, de Scibids. Simplifier les tâches manuelles et optimiser l'efficacité opérationnelle en adoptant un outil de custom bidding automatisé sur les principales DSP, dont DV360, MediaMath, The Trade Desk ou Xandr entre autres.

« DV Algorithmic Optimizer est une avancée significative pour les annonceurs souhaitant maximiser l'impact de leurs campagnes en se concentrant sur l'attention », a déclaré Daniel Slotwiner, SVP de l'attention chez DoubleVerify. « En associant la mesure des performances de DoubleVerify à l'IA de Scibids, nous fournissons aux annonceurs un outil essentiel dont elles ont besoin pour orienter leur investissement vers les inventaires les plus performants, maximisant l'efficacité tout en préservant la portée des campagnes. »

Scibids développe une IA qui automatise et optimise l'investissement des campagnes publicitaires digitales. L’IA de Scibids génère quotidiennement des algorithmes d'enchères personnalisés alignés sur les KPI et les résultats souhaités par le client en s'appuyant sur les données issues des DSP, les données propriétaires et les données de mesure fournies par les annonceurs ou leurs agences.

« Le marketing digital est l'environnement idéal pour le déploiement du machine learning et de l’IA, on y trouve des une profusion de données disponibles en temps réel, et de robustes infrastructures d’achat très personnalisables», a déclaré Rémi Lemonnier, CEO et cofondateur de Scibids « La combinaison des capacités de Scibids en matière d'IA et de l'expertise de DV en matière de mesure de l'attention apporte de nouvelles données précieuses pour les annonceurs. Notre partenariat avec DoubleVerify propose aux annonceurs une solution de pointe qui aligne précisément la diffusion des campagnes sur les objectifs commerciaux des annonceurs. »

En 2023, près de 80 annonceurs ont activé DV Authentic AttentionⓇ, une solution de mesure de la performance accréditée par le MRC, respectueuse de la vie privée et fonctionnant indépendamment des cookies tiers - résultat dépassant déjà le nombre total d’activations enregistrées en 2022. Renforçant encore sa position de leader, DV a récemment introduit Universal Attention Segments, un outil qui permet aux marques d'optimiser la performance de la campagne pre-bid en identifiant les inventaires bénéficiant d’un fort taux d’attention. La plateforme a également annoncé un partenariat avec TVision pour apporter la mesure de l'attention à la CTV, offrant ainsi la solution la plus complète aux annonceurs cherchant à maximiser leurs performances sur la CTV.

Scibids compte parmi ses clients les principales agences média, ainsi que de grandes marques mondiales, comme Spotify, Allianz ou Dell.

Pour en savoir plus sur l'attention et le partenariat avec Scibids, DoubleVerify invite tous les participants aux Cannes Lions 2023 à se rejoindre sur le DV Yacht, ASYA, entre le 19 et le 22 juin. En particulier le mardi 20 juin, DV organisera une table ronde intitulée "From Buzz to Bottom Line : How Leading Brands are Making Attention Pay" qui explorera le sujet de l’attention dans la publicité et son potentiel à révolutionner le paysage publicitaire digital.

À propos de DoubleVerify

DoubleVerify (DV) est une plateforme technologique experte en analyse et mesure de la qualité et de l’efficacité des campagnes médias digitales. Notre mission est de rendre l'écosystème de la publicité numérique plus fort, plus sûr et plus sécurisé, préservant ainsi l'échange de valeur équitable entre les acheteurs et les vendeurs de médias digitaux. Des centaines d'entreprises du classement « Fortune 500 » font appel à nos données et nos analyses impartiales pour améliorer la qualité et l'efficacité de leurs campagnes. Pour en savoir plus, consultez le site www.doubleverify.com.

À propos de Scibids

Scibids développe une Intelligence Artificielle destinée aux annonceurs et leur agences, permettant de maximiser l’impact des campagnes digitales, grâce à une compréhension fine des enjeux de marques, et la génération de modèles sophistiqués d’achat programmatique. La plateforme Scibids combine les données issues des DSPs, des outils de mesure pour générer ces algorithmes d'enchères personnalisés. Scibids est une entreprise française à vocation globale. Pour en savoir plus rendez-vous sur www.scibids.com