 Elliptic Labs 与顶级PC 制造商签订概念验证协议, 提供先进的新用户体验

挪威, 奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Elliptic Labs（OSE：ELABS）全球人工智能软件公司，AI Virtual Smart Sensors™领域的全球领导者Elliptic Labs（OSE：ELABS）的产品目前已在 5 亿多台设备上部署，目前，该公司宣布与一家顶级的PC制造商签署了概念验证协议，未来将为其提供先进的用户体验。 这家 PC制造商正在评估 Elliptic Labs 的 AI Virtual Smart Sensor Platform™ 以推动创新，从而在其整个产品组合中实现顺畅的用户体验。

Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen 表示：“与这家顶级 PC 制造商合作，利用我们的 AI Virtual Smart Sensor Platform™ 引入新的高级功能，展示了我们在人工智能、超声波和传感器融合方面的技术领先地位。PC 制造商继续认识到Elliptic Labs 在 100% 纯软件 AI 虚拟智能传感器中的领导作用，通过为他们的设备添加关键和变革性的用户体验来增强他们对终端用户的价值定位。 终端用户日益成熟，顶级 PC 制造商正在寻找使他们的设备更智能、响应更快的功能。 利用 AI 虚拟智能传感平台，这些设备将预测用户的意图和目标，从而带来更方便和高效的用户体验，同时确保隐私、安全并降低功耗。 我们的 AI 虚拟智能传感器使顶级 PC制造商们 能够创造出这样的体验和产品，使他们能将自己的设备更智能、更环保、更便捷。”

AI Virtual Smart Sensor, AI Virtual Human Presence Sensor和AI Virtual Smart Sensor Platform是Elliptic Labs的商标。

其他所有商标或服务商标由其各自的组织负责。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是一家面向智能手机, 笔记本电脑, 物联网和汽车市场的国际企业. 公司成立于2006年, 衍生自挪威奥斯陆大学 (Oslo University) 的一家分支研究机构. 公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法, 提供直观的3D无接触手势交互, 接近感应和存在检测功能. 其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的, 生态友好的纯软件传感器, 并已有上几亿台设备搭载其技术. Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件, 超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司. 2022年3月, 该公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 主板上市.

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国, 中国, 韩国, 中国台北和日本均有分支机构. Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发, 归属公司专有.