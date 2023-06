ScioTeq Advanced Avionics Displays geselecteerd voor Airbus A330 MRTT Multi-Role Tanker Transportvliegtuig

KORTRIJK, België--(BUSINESS WIRE)--ScioTeq, een toonaangevende leverancier van missiekritische visualisatie- en computeroplossingen voor de luchtvaart, is geselecteerd door Airbus Defence and Space, voor haar geavanceerde gecertificeerde displaycomputer PU-5200, avionica video touchscreen-displays RDU-3068 en de MOSArt® Platform-software, voor de nieuwe generatie Airbus A330 Multi-Role Tanker Transportvliegtuigen (MRTT). De nieuwe Open Architecture Display-computer en displays zullen de vorige generatie computers en displays van ScioTeq in het vliegtuig vervangen.

De Airbus A330 MRTT is een veelzijdig militair vliegtuig dat wordt gebruikt voor bijtanken, transport en medische evacuatie vanuit de lucht. Het is een zeer capabel vliegtuig dat geavanceerde technologie nodig heeft om zijn missies uit te voeren. De beeldschermcomputer en beeldschermen van ScioTeq bieden de nodige prestaties, betrouwbaarheid en flexibiliteit om deze veeleisende operaties te ondersteunen.

De PU-5200 displaycomputer en de RDU-3068 displays worden gebruikt voor een van de moeilijkste operaties van de Airbus A330 MRTT, de bijtankmissie in de lucht.

"We zijn verheugd dat we onze displaycomputer en displays, evenals onze MOSArt® Frameworksoftware, ter ondersteuning van het Airbus A330 MRTT-programma kunnen aanbieden," zegt Kristof Vierin, VP Avionics Sales & Marketing bij ScioTeq. "Onze technologie biedt cruciale ondersteuning voor militaire operaties en we zijn er trots op dat we met Airbus kunnen samenwerken om deze geavanceerde mogelijkheden aan het MRTT te bieden."

De next-gen beeldschermcomputer van ScioTeq maakt gebruik van de nieuwste generatie ARM-core processors, die krachtige multicore reken- en rendercapaciteiten bieden voor complexe operaties. De computer is ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van militaire operaties, waaronder schok- en trillingsbestendigheid, hoge betrouwbaarheid en laag energieverbruik. Daarnaast bieden de ultramoderne videoschermen van ScioTeq duidelijke en nauwkeurige visuele informatie ter ondersteuning van missiekritieke taken. De beeldschermen zijn voorzien van een extra polarisator en zijn compatibel met 3D-brillen die door het bedieningspersoneel van de bijtankarm worden gebruikt.

“We zijn verheugd om voor dit project met ScioTeq samen te werken. Hun streven naar uitmuntendheid en hun staat van dienst in het leveren van producten van hoge kwaliteit sluiten perfect aan bij onze visie en doelstellingen," zegt Gonzalo Monte, hoofd van Mission Systems, Training en Simulation Procurement. "Deze samenwerking is een belangrijke stap in het verbeteren van onze missiesuites en het leveren van uitzonderlijke waarde aan onze klanten.”

Naast de displaycomputer en displays levert ScioTeq zijn DAL-A gecertificeerde MOSArt®-platformsoftware. Het MOSArt®-platform is ontworpen om het porten en integreren van applicaties door Avionics System Integrators te vergemakkelijken, zodat ze hun eigen IP volledig kunnen aansturen zonder externe afhankelijkheden.

Over ScioTeq

ScioTeq heeft meer dan 35 jaar ervaring in het ontwerpen, engineeren en produceren van hoogtechnologische, innovatieve, levens- en missiekritische computing- & visualisatie-oplossingen voor de luchtverkeersleidings-, luchtvaartelektronica- en defensie en veiligheidsmarkten. Met het hoofdkantoor in België en vier bijkomende locaties wereldwijd, zijn ze een betrouwbare partner in geavanceerde computing & visualisatie-oplossingen. De producten van ScioTeq worden gebruikt in de lucht, op de grond en op zee, en leveren missiekritische informatie aan operatoren op enkele van de meest geavanceerde platformen ter wereld en in enkele van de meest uitdagende omgevingen.

Over Airbus

Airbus is een wereldwijde pionier in de lucht- en ruimtevaartindustrie, actief in de commerciële luchtvaart, helikopters, defensie en ruimtevaart. Airbus is toonaangevend in het ontwerpen, produceren en leveren van lucht- en ruimtevaartproducten, -diensten en -oplossingen aan klanten over de hele wereld. Met ongeveer 130.000 werknemers en als grootste lucht- en ruimtevaartbedrijf in Europa en wereldwijd marktleider, is Airbus toonaangevend in de luchtvaartindustrie.

