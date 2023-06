Les écrans avioniques sophistiqués de ScioTeq ont été choisis pour l’avion Airbus A330 MRTT Multi-Role Tanker Transport

COURTRAI, Belgique--(BUSINESS WIRE)--ScioTeq, un fournisseur de premier plan de solutions informatiques et de visualisation avioniques essentielles, a été choisi par Airbus Defence and Space pour son ordinateur d'affichage de pointe certifié PU-5200, ses écrans vidéo tactiles pour l’avionique RDU-3068 et la plateforme logicielle MOSArt®, pour l’avion Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) de nouvelle génération. Les nouveaux écrans et ordinateur d'affichage à architecture ouverte remplaceront la précédente génération d’ordinateurs et d’écrans de ScioTeq dans l’appareil.

L'Airbus A330 MRTT est un avion militaire polyvalent utilisé pour des missions de ravitaillement en vol, de transport et d’évacuation médicale. C’est un appareil très performant qui nécessite une technologie avancée pour accomplir ses missions. L’ordinateur d'affichage et les écrans proposés par ScioTeq offrent les performances, la fiabilité et la flexibilité requises pour appuyer ces opérations exigeantes.

L’ordinateur d'affichage PU-5200 et les écrans RDU-3068 sont utilisés pour l’une des opérations les plus difficiles de l’Airbus A330 MRTT, la mission de ravitaillement en vol.

« Nous sommes ravis d’offrir notre ordinateur d'affichage et nos écrans, ainsi que notre logiciel MOSArt® Framework, pour soutenir le programme Airbus A330 MRTT », a déclaré Kristof Vierin, vice-président du marketing et des ventes avioniques chez ScioTeq. « Notre technologie apporte un soutien essentiel aux opérations militaires et nous sommes fiers de nous associer à Airbus pour offrir ces capacités avancées au MRTT. »

L’ordinateur d'affichage de nouvelle génération de ScioTeq utilise la toute dernière génération de processeurs basés sur des cœurs ARM, fournissant de puissantes capacités de rendu et de traitement informatique multicœur pour les opérations complexes. L’ordinateur est conçu pour satisfaire aux exigences rigoureuses des opérations militaires, notamment une résistance aux chocs et aux vibrations, une grande fiabilité et une faible consommation électrique. De plus, les écrans vidéo de pointe de ScioTeq procurent des informations visuelles claires et précises pour appuyer les tâches critiques. Les écrans sont améliorés avec un polariseur supplémentaire et sont compatibles avec les lunettes 3D utilisées par les opérateurs de perches de ravitaillement.

« Nous sommes ravis de nous associer à ScioTeq pour ce projet. Son engagement envers l'excellence et son historique de fourniture de produits de grande qualité s'alignent parfaitement avec notre vision et nos objectifs », a affirmé Gonzalo Monte, responsable du département Mission Systems, Training and Simulation Procurement. « Cette collaboration représente un grand pas en avant pour le renforcement de nos suites de mission et la fourniture d’une valeur exceptionnelle à nos clients. »

En plus de l’ordinateur d'affichage et des écrans, ScioTeq fournit sa plateforme logicielle MOSArt® certifiée DAL-A. La plateforme MOSArt® est conçue pour faciliter le portage et l’intégration d’applications par les intégrateurs de systèmes avioniques, leur permettant de contrôler entièrement leur propre PI sans dépendance envers des tiers.

ScioTeq a plus de 35 années d'expérience dans la conception et la production de solutions informatiques et de visualisation high-tech innovantes, critiques et essentielles, pour les marchés du contrôle du trafic aérien, de l'aéronautique, ainsi que de la défense et de la sécurité. La société, qui a son siège social en Belgique et dispose de quatre sites supplémentaires à travers le monde, est un partenaire de confiance pour les solutions informatiques et de visualisation de pointe. Utilisés dans les airs, au sol et en mer, les produits de ScioTeq fournissent aux opérateurs des informations stratégiques sur certaines des plateformes les plus avancées sur la planète et dans certains des environnements les plus difficiles.

Airbus est un pionnier mondial de l'industrie aéronautique, exerçant ses activités dans les secteurs des avions commerciaux, des hélicoptères, de la défense et de l’espace. Airbus est un leader dans la conception, la fabrication et la fourniture de produits, services et solutions aéronautiques pour ses clients à l'échelle mondiale. Avec plus de 130 000 employés et en tant que plus grande entreprise aéronautique et spatiale d'Europe et leader mondial, Airbus est à la pointe de l'industrie aéronautique.

