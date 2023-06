Gli avanzati display avionici di ScioTeq selezionati per l'aereo multiruolo da rifornimento Airbus A330 MRTT

COURTRAI, Belgio--(BUSINESS WIRE)--ScioTeq, leader nelle soluzioni avioniche mission critical di visualizzazione e di elaborazione, è stato scelto da Airbus Defence and Space per la fornitura dell'avanzato computer per display certificato PU-5200, dei display touchscreen di video avionici RDU-3068 e del software per piattaforma MOSArt®, destinati all'aereo di nuova generazione Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT). Il nuovo computer per display con architettura open e i display rimpiazzeranno la precedente generazione dei computer e dei display ScioTeq a bordo del velivolo.

L'Airbus A330 MRTT è un versatile mezzo militare utilizzato per missioni di rifornimento aereo, trasporto e evacuazione medica. Si tratta di un velivolo molto capace che per le sue missioni necessita di una tecnologia avanzata; il computer per display e i display targati ScioTeq offrono le performance, l'affidabilità e la flessibilità richieste per supportare queste operazioni impegnative.

Il computer per display PU-5200 e i display RDU-3068 vengono utilizzati per una delle operazioni più difficili dell'Airbus A330 MRTT, le missioni di rifornimento in volo.

"Siamo entusiasti di proporre il nostro computer per display e i nostri display, congiuntamente al software del framework MOSArt®, a supporto del programma dell'Airbus A330 MRTT", ha dichiarato Kristof Vierin, vicepresidente della divisione avionica commerciale e marketing di ScioTeq. "La nostra tecnologia fornisce supporto critico alle operazioni militari e siamo orgogliosi di collaborare con Airbus per dotare l'aereo MRTT di questa capacità".

Il computer per display di prossima generazione targato ScioTeq utilizza i processori core ARM di ultima generazione, che forniscono potenti capacità di elaborazione e rendering multicore per operazioni complesse. È progettato per soddisfare i severi requisiti delle operazioni militari, tra cui resistenza agli urti e alle vibrazioni, elevata affidabilità e ridotto consumo di energia. I display video stato dell'arte di ScioTeq, inoltre, forniscono informazioni visive chiare e precise a supporto di attività mission-critical. I display sono ottimizzati da un polarizzatore extra e sono compatibili con gli occhiali 3D utilizzati dagli operatori delle attività di rifornimento.

"Siamo lieti di collaborare con ScioTeq a questo progetto; l'impegno per l'eccellenza e la comprovata esperienza nella fornitura di prodotti d'eccellenza di questa azienda sono perfettamente allineati con la nostra visione e i nostri obiettivi", ha commentato Gonzalo Monte, responsabile della divisione Procurement di sistemi per missioni, training e simulazioni. "Questa collaborazione rappresenta un importante passo in avanti per il miglioramento delle nostre suite delle missioni e per la fornitura di un valore eccezionale ai nostri clienti".

Oltre al computer per display e ai display, ScioTeq fornisce anche il software della sua piattaforma MOSArt® con certificazione DAL-A, progettata per semplificare la trasportabilità e l'integrazione delle applicazioni da parte degli integratori di sistemi avionici, che dispongono così del pieno controllo sulle loro proprietà intellettuali (IP) e non devono dipendere da fattori esterni.

Informazioni su ScioTeq

ScioTeq vanta un'esperienza di oltre 35 anni nella progettazione, ingegneria e produzione di soluzioni high-tech e innovative, life-critical e mission-critical di elaborazione e di visualizzazione dedicate ai settori del controllo del traffico aereo, dell'avionica e militare e della sicurezza. Con sede in Belgio, e con altre quattro sedi nel mondo, l'azienda è un partner preferito nelle soluzioni di calcolo e di visualizzazione avanzate. I prodotti ScioTeq trovano applicazione in volo, a terra e in mare, e forniscono informazioni mission-critical agli operatori su alcune delle piattaforme più avanzate del pianeta e in alcuni degli ambienti più difficili.

Informazioni su Airbus

Airbus è un pioniere aerospaziale globale che opera nel settore aereo commerciale, degli elicotteri, della difesa e dello spazio, leader nella progettazione, produzione e fornitura su scala mondiale di prodotti, servizi e soluzioni aerospaziali. Con circa 130.000 dipendenti, e in qualità di maggior azienda aeronautica e spaziale in Europa e di leader a livello mondiale, Airbus occupa una posizione dominante nel comparto dell'aviazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.