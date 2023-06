Moderne Avionik-Displays von ScioTeq für den Airbus A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) ausgewählt

KORTRIJK, Belgien--(BUSINESS WIRE)--ScioTeq, ein führender Anbieter von einsatzkritischen Visualisierungs- und Computerlösungen für die Avionik, wurde von Airbus Defence and Space ausgewählt und soll seinen hochmodernen zertifizierten Display Computer PU-5200, die für die Avionik bestimmten Video-Touchscreen-Displays RDU-3068 und die Plattformsoftware MOSArt® für das Flugzeug Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) bereitstellen. Die neuen Display Computer und Displays mit offener Architektur werden die Computer und Displays der vorherigen Generation von ScioTeq im Flugzeug ersetzen.

Der Airbus A330 MRTT, ein vielseitiges, militärisch eingesetztes Flugzeug, wird für die Luftbetankung, den Transport und medizinische Evakuierungseinsätze verwendet. Das äußerst leistungsfähige Flugzeug benötigt für seine Einsätze fortschrittliche Technologie. Die von ScioTeq angebotenen Display Computer und Displays bieten die notwendige Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität, um diese anspruchsvollen Operationen zu unterstützen.

Der Display Computer PU-5200 und die Displays RDU-3068 werden für die Luftbetankung und damit eine der schwierigsten Operationen des Airbus A330 MRTT eingesetzt.

„Sehr gerne bieten wir unsere Display Computer und Displays sowie unsere Framework-Software MOSArt® an, um das Programm Airbus A330 MRTT zu unterstützen“, sagte Kristof Vierin, VP Avionics Sales & Marketing bei ScioTeq. „Unsere Technologie umfasst einsatzkritische Unterstützung für militärische Operationen und wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Airbus, um den MRTT mit dieser fortschrittlichen Kapazität auszustatten.“

Der Display Computer der nächsten Generation von ScioTeq nutzt die neuste Generation der auf dem ARM-Core basierenden Prozessoren mit ihren leistungsstarken Multicore-Rechen- und Wiedergabefunktionen für komplexe Operationen. Der Computer ist auf die strengen Anforderungen militärischer Operationen wie etwa Stoß- und Vibrationsfestigkeit, hohe Verlässlichkeit und geringen Stromverbrauch ausgerichtet. Die hochmodernen Videodisplays von ScioTeq stellen überdies klare und präzise visuelle Informationen zur Unterstützung einsatzkritischer Aufgaben zur Verfügung. Die Displays sind mit einem zusätzlichen Polarisator versehen und mit den von den Bedienern der Tankausleger verwendeten 3D-Brillen kompatibel.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ScioTeq bei diesem Projekt. Ihr Engagement für Spitzenleistungen und die Erfolge hinsichtlich der Lieferung hochwertiger Produkte sind perfekt auf unsere Vision und Ziele abgestimmt“, sagte Gonzalo Monte, Head of Mission Systems, Training and Simulation Procurement. „Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um unsere auf Einsätze abgestimmten Suiten zu stärken und eine hervorragende Wertschöpfung für unsere Kunden zu ermöglichen.“

Neben dem Display Computer und den Displays stellt ScioTeq seine DAL-A-zertifizierte Plattformsoftware MOSArt® zur Verfügung. Die Plattform MOSArt® zielt darauf ab, die Portierung und Integration von Anwendungen durch Avionik-Systemintegratoren zu erleichtern, sodass sie ihre eigene IP ohne externe Abhängigkeiten vollständig steuern können.

Über ScioTeq

ScioTeq verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von innovativen, lebens- und einsatzkritischen Hightech-Computing- und Visualisierungslösungen für die Luftverkehrskontrolle, Avionik und Verteidigung und Sicherheit. Mit Hauptsitz in Belgien und vier weltweit verteilten, weiteren Standorten ist das Unternehmen ein zuverlässiger Partner für moderne Computer- und Visualisierungslösungen. Die in der Luft, am Boden und auf See eingesetzten Produkte von ScioTeq liefern Betreibern auf einigen der modernsten Plattformen der Welt einsatzkritische Informationen in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen.

Über Airbus

Airbus ist ein weltweiter Vorreiter in der Luft- und Raumfahrtindustrie und in den Bereichen Verkehrsflugzeuge, Hubschrauber, Verteidigung und Raumfahrt tätig. Airbus ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen der Luft- und Raumfahrt für Kunden in aller Welt. Mit rund 130.000 Mitarbeitern und als größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen in Europa und als weltweit führendes Unternehmen steht Airbus an der Spitze der Luftfahrtindustrie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.