Accenture accompagne L’Oréal dans la finalisation d’une première étape de sa stratégie move to cloud

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Accenture (NYSE : ACN) contribue à l’accélération de la transformation des infrastructures IT de L’Oréal qui a pour objectif de migrer 90% de celles-ci dans le Cloud public à horizon 2025 dans une approche multi cloud. Cette étape essentielle permet à L’Oréal de moderniser ses infrastructures, contribuant ainsi à sa stratégie « cloud first » et à son engagement dans la réduction de son empreinte environnementale.

L’entreprise se positionne une fois de plus comme leader de la Beauty Tech offrant à ses consommateurs des expériences de beauté inégalées avec des outils de « diagnostic », des conseils d’utilisation, ou encore des tests virtuels. Ces services en ligne sont rendus possibles grâce à des infrastructures de pointe et une forte montée en puissance de sa stratégie IT.

"Etienne Bertin, Group Chief Information Officer chez L’Oréal déclare : « Nous avons décidé d'accélérer considérablement la migration de nos infrastructures dans le cloud, pour bénéficier de plus de flexibilité, de capacités additionnelles et de nouvelles opportunités d’innovation. C’est également pour nous, essentiel de choisir des infrastructures avec un impact environnemental réduit, de piloter de façon beaucoup plus efficace leur consommation et d’accompagner l’accélération et le développement de nouveaux Business Models mondialement.»

En cohérence avec l’engagement de L’Oréal de veiller à ce que ses activités soient respectueuses des « limites planétaires », cette transformation a permis d’optimiser de manière très significative la consommation énergétique des infrastructures. De plus, le décommissionnement des data centers locaux a été piloté en veillant à revaloriser et recycler le matériel.

Accenture a conseillé L’Oréal dans sa stratégie de transformation des infrastructures IT vers le Cloud, a réalisé la migration et opère les infrastructures migrées.

« En accompagnant L’Oréal dans sa stratégie de migration des infrastructures vers le cloud, nous sommes totalement engagés dans la réussite de la transformation et dans l’optimisation de chacune des étapes » déclare Stéphanie Jandard, directrice executive Consumer Goods & Services Industry d’Accenture France et Benelux « Nous avons mis au profit de L’Oréal notre expérience de migration réunissant des capacités industrialisées, des outils et des méthodes éprouvées pour accélérer cette transition vers le cloud. En tant que leader du secteur des technologies, nous mettons en œuvre les grandes promesses de la technologie au bénéfice de l’engagement de l’Oréal dans la réduction de son empreinte environnementale. Nous sommes engagés à ce que la durabilité soit intégrée dans l'ensemble de nos pratiques ».

