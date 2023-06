Unblu et Objectway s'associent pour renforcer l'expérience client numérique des sociétés de gestion de patrimoine

MILAN & BÂLE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--L'un des 100 principaux fournisseurs mondiaux de logiciels en tant que services et de services destinés aux établissements financiers, Objectway, et l'importante plateforme d'engagement conversationnel Unblu ont annoncé la formation d'un partenariat stratégique pour permettre aux sociétés de gestion de patrimoine et d’investissement de nouer des relations client plus fructueuses, plus rentables et plus performantes.

L'intégration des capacités d'Unblu à Objectway doit renforcer les solutions de gestion omnicanale des cycles de vie client de celle-ci, dans le but de prodiguer des conseils numériques personnalisés, stimuler les conversions et l'onboarding en ligne et exploiter plus efficacement le temps passé en communication avec les clients.

La mutualisation des solutions d'Unblu et d'Objectway fait naître une expérience client de qualité supérieure par le renforcement des outils de collaboration et de communication numériques entre le client et son conseiller, l’amélioration de la satisfaction client et la rationalisation des opérations des établissements financiers, ce qui engendrera in fine un accroissement de la confiance des investisseurs et une augmentation des actifs pris en charge par les gestionnaires de patrimoine et d'investissement.

Les clients bénéficieront également d'un traitement de données plus sécurisé, d'un déploiement flexible du cloud et d'une conformité parfaite aux réglementations, puisqu'Unblu a obtenu le certificat de conformité SOC 2 de type 2 l'an dernier.

Ce partenariat se concentre sur deux situations de base de gestion des interactions avec les clients : la gestion continue des relations et le help desk. Grâce à l'intégration du help desk, les établissements financiers seront en mesure d'offrir une assistance numérique rapide et fluide dans un environnement sécurisé. Les capacités de gestion de relation client permettront aux clients et aux chargés de relations de disposer de l'ensemble des outils nécessaires pour interagir, planifier des rencontres individuelles et collaborer à l'aide de divers dispositifs et canaux.

« Chez Unblu, nous comprenons le rôle que joue la communication dans le cadre de la gestion de patrimoine. Les conseillers doivent être disponibles sur le canal de prédilection du client afin de tisser des relations à long terme et le défi consiste justement à faire en sorte que cette communication soit conforme et sécurisée », a déclaré Luc Haldimann, PDG d'Unblu. « Nous sommes certains que ce partenariat permettra aux clients d'Objectway de disposer de tous les outils dont ils ont besoin pour prodiguer des conseils judicieux et répondre aux attentes en constante mutation. »

« Objectway et Unblu partagent la même mentalité, axée sur le progrès des technologies, ce qui nous permettra de proposer des innovations et une assistance en permanence dans le cadre de ce partenariat, afin que les établissements financiers restent à la pointe des tendances du secteur et des technologies émergentes », a indiqué Alberto Cuccu, directeur des solutions chez Objectway. « Ensemble, nous commercialiserons des solutions évolutives, personnalisables et facilement intégrables qui pourront être mises en œuvre rapidement tout en garantissant que nos clients puissent proposer un véritable service hybride grâce à une offre numérique optimisée. »

À l'avenir, Unblu et Objectway prévoient d'explorer de nouveaux cas d'utilisation et de nouvelles fonctionnalités, qui permettront aux établissements financiers de bénéficier d'une gamme sans cesse croissante d'outils numériques d'engagement et de collaboration.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.