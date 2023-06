 Ripple et Peersyst collaborent avec Banco de la República en Colombie pour faire progresser la mise en œuvre et l’utilisation de la technologie Blockchain

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Ripple, le leader des solutions blockchain et crypto pour les entreprises, a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec le Banco de la República, la banque centrale de Colombie, pour explorer les cas d’utilisation de la technologie blockchain.

La Banque centrale, en collaboration avec le ministère des Technologies de l’information et de la communication (MinTIC), pilotera des cas d’utilisation qui amélioreront le système de paiement de grande valeur de la Colombie en utilisant la plateforme CBDC de Ripple, alimentée par le Ledger XRP (XRPL), une blockchain écoénergétique et open-source. Ce projet pilote sera développé dans le cadre de la troisième phase d’expérimentation de la blockchain menée par le MinTIC.

Sous la supervision de la Direction de l’administration numérique, MinTIC, le projet se déroulera jusqu’à la fin de l’année 2023. L’objectif de la troisième phase d’expérimentation de la blockchain par le MinTIC sera d’éduquer les entités publiques nationales et territoriales par le biais d’expériences d’applications réelles interactives et collaboratives sur la façon dont la vitesse, l’évolutivité et la transparence inégalées de la technologie blockchain peuvent révolutionner les systèmes de paiement et la gestion des données. Développée avec ces capacités clés, la plateforme CBDC de Ripple, une solution de bout en bout pour les banques centrales, sera expérimentée et testée dans un environnement contrôlé sans compromettre les ressources publiques.

Le ministre Mauricio Lizcano, ministre des TIC, a souligné l’importance de ce projet : « Les gains d’efficacité potentiels peuvent être évalués grâce aux résultats obtenus dans le développement d’une solution avec la technologie Blockchain, qui parvient à améliorer et à compléter les processus dans les entités d’une manière sûre et efficace. En outre, il fournira une solution technologique (Prototype), qui permettra des simulations de différents cas d’utilisation dans le système de paiement de haute valeur. »

« La Banco de la República en Colombie et MinTIC font preuve d’avant-gardisme en matière d’innovation blockchain, ce qui permettra de débloquer de nouveaux modes de fonctionnement des organisations à l’ère numérique, » a déclaré James Wallis, VP of Central Bank Engagements and CBDCs. « En exploitant la puissance de la plateforme CBDC de Ripple, basée sur le XRPL, ce projet ouvrira la voie à des avancées transformatrices dans l’utilisation de la technologie blockchain au sein du secteur public. Ce partenariat illustre notre engagement à stimuler l’innovation et l’efficacité, en permettant finalement aux entités publiques de libérer le plein potentiel des transactions sécurisées et transparentes. »

Ferran Prat, PDG de Peersyst Technology, a également souligné : « Notre partenariat avec MinTIC en tant qu’entreprise technologique de référence pour la mise en œuvre de la technologie blockchain en Amérique latine nous impose les critères les plus exigeants lors de la sélection des technologies. Dans le cas des paiements et de la technologie pour les banques centrales, Ripple est un leader de référence dans l’industrie et l’un des meilleurs alliés pour appliquer le potentiel de la technologie de son système de paiement de grande valeur à la Banco de la República. »

De plus amples informations sur ce programme pilote seront communiquées plus tard dans l’année concernant les cas d’utilisation et les mises en œuvre spécifiques. Pour en savoir plus sur ce projet de MinTIC, visitez : https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/

À propos de Peersyst :

Peersyst Technology est une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain qui a une longue histoire dans le développement et la mise en œuvre de solutions basées sur les technologies de Ledger distribué dans les secteurs public et privé. Peersyst Technology a été sélectionnée en 2021 par le MinTIC comme l’un des alliés de référence pour la mise en œuvre de la technologie Blockchain dans le secteur public colombien, travaillant avec différentes entités ainsi que de grandes entreprises privées, se positionnant comme un leader de référence dans la mise en œuvre de cette technologie pour la région de l’Amérique latine.

À propos de Ripple

Ripple est le leader des solutions blockchain et crypto d’entreprise, transformant la façon dont le monde déplace, gère et tokenise la valeur. Les solutions commerciales de Ripple sont plus rapides, plus transparentes et plus rentables - résolvant les inefficacités qui ont longtemps défini le statu quo. En collaboration avec nos partenaires et la communauté des développeurs, nous identifions des cas d’utilisation où la technologie cryptographique inspirera de nouveaux modèles commerciaux et créera des opportunités pour un plus grand nombre de personnes. Avec chaque solution, nous réalisons une économie mondiale et une planète plus durables - en augmentant l’accès à des systèmes financiers inclusifs et évolutifs tout en tirant parti de la technologie blockchain neutre en carbone et d’un actif numérique vert, XRP. C’est ainsi que nous réalisons notre mission : construire des solutions cryptographiques pour un monde sans frontières économiques.

À propos du XRP Ledger

Le XRP Ledger (XRPL) constitue une blockchain de couche 1 open source, publique et décentralisée, dirigée par une communauté mondiale de développeurs. Elle est rapide, économe en énergie et fiable. Depuis plus de dix ans, c'est la blockchain la mieux adaptée pour permettre le règlement et la liquidité des actifs à jetons à grande échelle. Grâce à sa facilité de développement, à ses faibles coûts de transaction et à une communauté compétente, elle offre aux développeurs une base open-source solide pour exécuter les projets les plus exigeants - sans avoir d'impact sur l'ensemble des fonctionnalités allégées et efficaces de XRPL. XRPL permet une grande variété de services et de cas d'utilisation, y compris les paiements, le financement sur la chaîne et la tokenisation. Pour en savoir plus, consultez le site XRPL.org.

