Fluence Technologies en Deloitte België kondigen strategisch partnerschap aan

TORONTO & ZAVENTEM, België--(BUSINESS WIRE)--Fluence Technologies, de enige leverancier van speciaal ontwikkelde software voor financiële consolidatie, afsluiting en rapportering voor snelgroeiende ondernemingen, en Deloitte België, de grootste organisatie op het gebied van audit, boekhouding, juridisch en fiscaal advies, consulting, financieel advies en risicoadvies, kondigen vandaag een strategisch partnerschap aan dat bedoeld is om moderne, schaalbare technologie- en dienstenoplossingen aan het Office of Finance te leveren.

Het platform voor financiële afsluiting, consolidatie en rapportagebeheer van Fluence Technologies biedt een bedrijfsbrede, kant-en-klare oplossing voor moderne, snelgroeiende bedrijven. Fluence is volledig cloud-gebaseerd en eigendom van de financiële afdeling. De no-code aanpak van Fluence betekent een snellere time-to-value en een onmiddellijke adoptie. Fluence Technologies legt de controle in handen van financiële en boekhoudkundige teams, zodat ze sneller kunnen afsluiten, met vertrouwen kunnen rapporteren en meer kunnen doen met minder.

“De samenwerking maakt gebruik van de complementaire sterke punten van beide partijen en zal innovatie stimuleren in de financiële afdeling van snelgroeiende organisaties", zegt Michael Morrison, CEO van Fluence. "De krachtige combinatie van Fluence's moderne finance-owned technologie en de diepgaande functionele en technische expertise van het Deloitte-team zal de financiële transformatie versnellen over de hele financiële 'close' - inclusief account reconciliatie, afsluitingsmanagement, financiële consolidatie, disclosure management, narrative reporting, en planning en forecasting.”

“We zijn verheugd om met Fluence samen te werken om moderne technologische oplossingen te leveren aan financiële teams in heel Europa", zegt Michiel van den Nieuwenhuijzen, Partner bij Deloitte België. "De Fluence close-to-disclose-oplossing biedt Deloitte-klanten een concurrentievoordeel dankzij de snelheid waarmee ze waarde kunnen toevoegen.”

Het partnerschap weerspiegelt de gedeelde visie en waarden van klantgerichtheid, innovatie, kwaliteit, integriteit en samenwerking.

Over Fluence

Fluence Technologies legt de controle in handen van financiële en boekhoudkundige teams zodat ze sneller kunnen afsluiten, met vertrouwen kunnen rapporteren en meer kunnen doen met minder. Alleen het Fluence platform voor financiële afsluiting, consolidatie en rapportagebeheer biedt een out-of-the-box oplossing op bedrijfsniveau voor moderne, snelgroeiende bedrijven. Fluence is volledig cloudgebaseerd en eigendom van de financiële sector. De no-code benadering van Fluence betekent een snellere time-to-value en een onmiddellijke adoptie. Welkom bij Fluence, waar we vroeg sluiten.

Over Deloitte Belgium

Met meer dan 6.000 medewerkers in 11 kantoren in België is Deloitte de grootste organisatie op het gebied van audit, accounting, juridisch en fiscaal advies, consulting, financieel advies en risicoadvies.

Onze diensten richten zich zowel op de grootste nationale en internationale bedrijven als op KMO's, de publieke sector en non-profitorganisaties. Deloitte Belgium is een onafhankelijke en autonome organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2022 werd een omzet gerealiseerd van €704 miljoen.

Deloitte Belgium BV is het Belgische filiaal van Deloitte NSE LLP, een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited dat zich richt op de hoogste kwaliteit in het leveren van professionele diensten en advies. Haar diensten zijn gebaseerd op een wereldwijde strategie die meer dan 150 landen dekt. Hiervoor is de expertise van meer dan 415.000 professionals beschikbaar in alle continenten. Voor het boekjaar 2022 bedroeg de omzet meer dan 59,3 miljard Amerikaanse dollar.

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, een of meer gelieerde ondernemingen, of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het Verenigd Koninkrijk ("DTTL"). DTTL en haar memberfirms zijn elk juridisch gescheiden en onafhankelijke entiteiten. DTTL (ook bekend als "Deloitte Global") verleent geen diensten aan cliënten. Ga naar http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van de juridische structuur van DTTL en haar memberfirms.

