Elliptic Labs与全球领先的PC/笔记本电脑客户签订新合同

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球人工智能软件公司， AI Virtual Smart Sensors™的世界领导者 Elliptic Labs（OSE：ELABS）的产品目前已在5亿多台设备上搭载。目前，该公司宣布其与第四个PC/笔记本电脑客户达成合作协议，该客户为目前位列全球前六的PC/笔记本电脑公司。根据协议，该PC/笔记本电脑新客户将利用Elliptic Labs的 AI Virtual Smart Sensor Platform™用于未来的笔记本电脑和PC系统。这家PC/笔记本电脑制造商选择了Elliptic Labs的 AI Virtual Human Presence Sensor™为未来的PC和笔记本电脑产品提供百分百纯软件的人体存在检测功能。

"与第四家PC/笔记本电脑客户签约，尤其这是又一家前六的PC/笔记本电脑公司，证明我们通过100%纯软件的AI虚拟智能传感平台让设备变得更环保、更智能、更便捷的使命真正得到了PC行业的共鸣，" Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen表示，"排名前六的PC/笔记本电脑制造商中有四家已经成为Elliptic Labs的客户。我们的影响力在庞大的PC/笔记本电脑市场上不断扩大，使我们能够在提高设备的安全性、保护隐私、降低功耗和提升用户体验这些方面产生重要影响。"

AI Virtual Smart Sensors、 AI Virtual Human Presence Sensor和 Virtual Smart Sensor Platform是Elliptic Labs的商标。

所有其他商标或服务市场的责任由各自的组织承担。

Elliptic Labs的AI虚拟人体存在传感器

Elliptic Labs的AI虚拟人体存在传感器可以检测用户是否在PC/笔记本电脑系统前。这使设备在用户不在时可以进入休眠状态，节省电池寿命和电力，并保护设备免受未经许可的访问。人体存在检测正在成为PC/笔记本电脑行业的核心能力，但由于专用硬件存在传感器的成本、风险和设计限制，目前仅在高端设备中提供此功能。Elliptic Labs的纯软件AI虚拟人体存在传感器提供强大的人体存在检测功能，使原始设备制造商能够轻松、经济地在各种设备上集成人体存在检测功能。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。该公司成立于2006年，起初始于挪威奥斯陆大学的科研分支，该公司的专利软件利用人工智能、超声波和传感器融合技术，提供直观的3D手势、接近、存在、呼吸和心跳检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器平台创建了可持续、人性化的纯软件传感器，已经在全球数亿设备上得到应用。Elliptic Labs是唯一一家大规模部署使用人工智能软件、超声波和传感器融合技术实现检测功能的软件公司。该公司于2022年3月加入奥斯陆证券交易所主板上市。

Elliptic Labs总部位于挪威，在美国、中国、韩国、中国台湾和日本设有分支机构。该公司的技术和知识产权在挪威开发，并完全归该公司所有。