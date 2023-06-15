 Ripple和Peersyst与哥伦比亚共和国银行合作，推进区块链技术的实施和利用

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Ripple是企业区块链和加密货币解决方案的领导者，该公司今天宣布与哥伦比亚的中央银行共和国银行（Banco de la República）合作，共同探索区块链技术的使用案例。

该中央银行将会与信息和通信技术部（Ministry of Information and Communications Technologies，MinTIC）合作，试点使用Ripple的CBDC平台增强哥伦比亚的高价值支付系统。该平台由节能开源区块链XRP Ledger（XRPL）提供支持。该试点项目将会作为由MinTIC领导的区块链第三阶段实验的一部分进行开发。

在数字政府管理局（Directorate of Digital Government）MinTIC的指导下，该项目将会持续到2023年底。MinTIC区块链实验第三阶段的目标是通过交互协作的真实世界应用实验，帮助国家和地区公共实体了解区块链技术无可比拟的速度、可扩展性和透明度是如何彻底改变支付系统和数据管理的。Ripple的CBDC平台具备这些关键功能，是面向各大中央银行的端到端解决方案，可在不影响公共资源的受控环境中进行试验和测试。

信息和通信技术部长Mauricio Lizcano强调了该项目的重要性：“我们可以通过在开发区块链技术解决方案期间所获得的结果来评估潜在的效率。区块链技术能够以安全高效的方式改进和补充各个实体中的流程。此外，它还可以提供一种技术型解决方案（原型），可以模拟高价值支付系统中的不同用例。”

中央银行参与和CBDC副总裁James Wallis表示：“哥伦比亚的共和国银行和MinTIC对区块链创新的前瞻性思考将会开启各个组织在数字时代的全新运作方式。通过利用基于XRPL的Ripple CBDC平台的实力，该项目将会为公共部门利用区块链技术的变革性进展铺平道路。这一合作伙伴关系展示了我们对推动创新和效率的承诺，并且最终可使公共实体能够充分释放安全透明交易所蕴含的潜力。”

Peersyst Technology首席执行官Ferran Prat还强调：“作为在拉丁美洲实施区块链技术的参考技术公司，我们与MinTIC的合作要求我们在选择技术时遵循最严格的标准。就中央银行的支付和技术方面而言，Ripple是该行业的标杆领导者，也是在共和国银行应用其大额支付系统技术潜力的最佳盟友之一。”

关于这个试点项目的更多信息将在今年晚些时候围绕具体的用例和实现进行披露。若要从MinTIC网站了解更多关于该项目的信息，请访问：https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/

关于Peersyst：

Peersyst Technology是一家专业的区块链技术公司，在公共和私营部门开发和实施基于分布式收支总账技术的解决方案方面有着悠久的历史。2021年，Peersyst Technology被MinTIC选为哥伦比亚公共部门实施区块链技术的参考盟友之一。该公司与不同实体以及大型私营公司合作，并将自己定位为拉丁美洲地区实施该技术的参考领导者。

关于Ripple

Ripple是企业区块链和加密货币解决方案的领导者。该公司改变了全球转移、管理和标记价值的方式。Ripple的业务解决方案更快、更透明、更具成本效益，解决了长期以来相关解决方案低效的问题。我们与合作伙伴和更广泛的开发者群体一同，识别加密技术可以促进新商业模式崭露头角并为更多人创造机会的用例。通过每一个解决方案，我们正在实现一种更可持续的全球经济和地球——在提升具有包容性且可扩展金融系统的可用性的同时，利用碳中和型区块链技术和绿色数字资产XRP，以此来实现我们的使命，即构建加密货币解决方案，消除全球经济边界。

关于XRP Ledger

XRP Ledger（XRPL）是由全球开发者群体领导管理的开源、公共且去中心化的第1层区块链。它具有快速、节能和可靠等优点。十多年来，它一直是最适合大规模实现代币化资产结算和流动性的区块链。凭借易于开发、低交易成本和知识渊博的支持群体，它为开发人员提供了强大的开源基础，可以在不影响XRPL精简高效的功能集的情况下执行要求最苛刻的项目。XRPL支持多种服务和用例，包括支付、链上金融和标记化。若要了解更多信息，请访问XRPL.org。

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