联合国工业发展组织宣布将与华为等企业成立AI联盟，助力工业制造数字化

匈牙利，费涅什利特凯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今日，欧洲智慧铁路枢纽数字化转型论坛在匈牙利费涅什利特凯举行。会议期间，联合国工业发展组织宣布将在7月份与华为等国际企业成立全球工业和制造业人工智能联盟，致力于构建共同协作、知识共享的平台，推动人工智能技术在工业与制造领域的创新和应用，促进数字经济发展。

联合国工发组织副总干事兼执行干事邹刺勇在致辞中指出，我们正在目睹移动联接和工业创新是如何结合在一起的。5G与人工智能和云计算相结合，为运输和物流产业创造了很多价值，比如工作效率和质量大幅提高、场地安全得到极大改善，同时，女性也可以参与以往由男性主导的工作。

未来，人工智能将发挥越来越重要的作用，给工业和制造业带来极大的变革。“这就是为什么联合国工发组织与华为和其他全球公司联手，建立工业和制造业人工智能全球联盟的原因，旨在为AI发展提供一个全球协作、知识共享和展示的最佳实践平台，”邹刺勇说道。

东西方多式联运物流公司(East-West Gate）首席执行官János Tálosi表示，多式联运物流枢纽从2022年建成开始运营，每年要在5条宽轨和5条标准轨之间快速装卸100万个标准箱，这对效率、安全方面有着极高的要求。通过5G技术实现内部通信和技术设备的互联互通，为枢纽中的全自动起重机提供远程控制和精细操作功能，提高了生产效率。同时，远程操控也带来了更加舒适的工作环境。

“这是5G技术在匈牙利发展，以及铁路货运数字化领域的一大重要里程碑，将推动EWG成为新世纪铁路物流枢纽的中心。”János Tálosi说道。

华为东北欧副总裁Radoslaw Kedzia表示，EWG是一个由合作伙伴和投资者共同创造的社会价值项目。得益于整个项目的高度数字化和高科技解决方案，极大提高了生产的安全，以及工作环境的舒适和健康，吸引了许多本地的年轻人加入。员工平均年龄在23到25岁之间。EWG铁路枢纽的成功实践证明，5G等下一代数字技术已经真正应用于欧洲智能铁路领域，解决了很多常见的问题与挑战，推动该领域的数字化转型。

本次论坛在匈牙利费涅什莉特凯镇（Fényeslitke）的EWG多式联运铁路枢纽举行。该枢纽占地500万平方米，包括枢纽、仓库和开发区域，是欧洲同类型中最大的内陆设施，也是欧洲首个应用5G技术的集装箱铁路口岸。