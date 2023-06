Cancer du sein Canada, AstraZeneca Canada et Illumina unissent leurs forces pour lancer des subventions en soutien au dépistage et à la détection du cancer du sein

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Cancer du sein Canada, un organisme de bienfaisance national voué à sauver des vies grâce à la recherche sur le cancer du sein, annonce une nouvelle subvention de recherche en collaboration avec AstraZeneca Canada, une entreprise biopharmaceutique mondiale, et Illumina, un chef de file mondial du séquençage de l’ADN et des technologies à multiples échantillons. Cancer du sein Canada a également annoncé les récipiendaires de ses subventions de recherche en oncologie de précision annuelles.

Cancer du sein Canada et AstraZeneca Canada décerneront ensemble 200 000 dollars à des équipes de recherche canadiennes utilisant des diagnostics de précision et l’IA pour faire progresser le dépistage et la détection du cancer du sein. Illumina contribuera à alimenter la collaboration en fournissant des dons sous la forme de consommables de séquençage. Les équipes de recherche admissibles doivent se concentrer sur la découverte et le développement de techniques de test et d’analyse de qualité pour la population générale dans le dépistage du cancer du sein, accélérant ainsi la nouvelle ère de la médecine personnalisée. Cancer du sein Canada et AstraZeneca Canada seront à la recherche de chercheurs qui utilisent une nouvelle technologie de précision ou personnalisée, y compris des tests sanguins ou de l’imagerie qui identifient le cancer du sein pendant le dépistage, et l’apprentissage machine qui aide les cliniciens à détecter plus précisément le cancer du sein. La période de soumission débutera le 3 juillet 2023.

« En investissant dans la recherche canadienne sur le dépistage du cancer du sein, Cancer du sein Canada et AstraZeneca Canada font progresser l'innovation technologique pour diagnostiquer la maladie plus tôt, plus rapidement et avant les symptômes. Nous voulons trouver des équipes de recherche pour révolutionner la détection du cancer du sein », dit Kimberly Carson, chef de la direction, Cancer du sein Canada. « Les progrès que nous cherchons réaliser porteront sur des techniques de test de meilleure qualité, moins invasives et plus accessibles pour les Canadiennes. »

« Chez AstraZeneca, nous nous engageons à exprimer pleinement ce que la science peut faire pour redéfinir les soins contre le cancer et établir de nouvelles normes en matière de résultats pour les patientes. Cela inclut d’aider à identifier les cancers plus tôt afin que les patientes aient les meilleures chances de guérir », explique Brian Seguin, AstraZeneca Canada, directeur — Cancer du sein. « Nous sommes fiers d’unir nos forces à celles de Cancer du sein Canada pour appuyer la recherche qui contribuera non seulement à améliorer les résultats de santé des femmes atteintes du cancer du sein, mais aussi à renforcer les capacités de soins de santé dans les domaines du dépistage et du diagnostic précoce. »

« Illumina est heureux de se joindre à cet effort et de soutenir la recherche pour tirer parti des technologies de la génomique et de l’IA afin de promouvoir l'innovation dans les capacités de dépistage et de détection du cancer du sein », affirme Nicki Berry, responsable de la région Amériques, Illumina. « Nous nous réjouissons de voir le fruit de ces efforts pour l'amélioration de la médecine personnalisée pour les patientes. »

Le partenariat entre AstraZeneca Canada et Illumina fait suite à la deuxième subvention de recherche en oncologie de précision annuelle de Cancer du sein Canada. Des chercheurs de tout le Canada ont été invités à soumettre des projets en décembre dernier aux fins de financement en 2023. Les projets sélectionnés portent sur l’une des quatre divisions de recherche en oncologie de précision identifiées par le comité consultatif scientifique : sciences fondamentales, dépistage et détection, traitement personnalisé et résultats signalés par les patientes. Tous les projets doivent également inclure une composante d’intelligence artificielle (IA) et un défenseur des patientes participant activement à la recherche.

Voici les chercheurs qui ont été sélectionnés par Cancer du sein Canada pour le financement :

75 000 $ Dre Saima Hassan Centre de Recherche de Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) Démêlage du paysage immunitaire pour prédire la réponse à l’immunothérapie et l’inhibition du PARP dans le cancer du sein 75 000 $ Dre Katarzyna Jerzak Sunnybrook Odette Cancer Centre Identification de biomarqueurs prédictifs de microARN pour les métastases cérébrales 75 000 $ Dre Joanne Kotsopoulos Women’s College Hospital Université de Toronto Amélioration des résultats à long terme après le diagnostic et le traitement du cancer du sein associé au BRCA1 75 000 $ Dr Hermann Nabi Centre de recherche de l'hôpital universitaire de la ville de Québec Soins personnalisés de suivi du cancer du sein stratifiés en fonction des risques 50 000 $ Dr Luc Sabourin Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa Ciblage de l’activité Sox10 dans les cancers du sein HER2+ 50 000 $ Dr Mohammad Reza Akbari Women’s College Hospital Université de Toronto Profilage de l’expression génique chez les jeunes patientes atteintes d’un cancer du sein ER+/HER2- (pronostic et chimiothérapie)

Animé par sa vision de mettre fin au cancer du sein, Cancer du sein Canada s’est engagé à financer des projets de recherche qui auront un impact direct sur les patientes canadiennes, en mettant l’accent sur le transfert rapide des résultats de la recherche, du laboratoire jusqu'au lieu de soins. Dre Katarzyna Jerzak, récipiendaire d'une subvention et chercheuse au Sunnybrook Odette Cancer Centre, utilisera son financement pour les biomarqueurs de microARN. Dre Jerzak et son équipe se concentreront sur l’identification de biomarqueurs prédictifs pour les métastases cérébrales chez les patientes atteintes d’un cancer du sein.

Le Comité consultatif scientifique de Cancer du sein Canada a dirigé le processus de sélection et s’est engagé à écouter les patientes atteintes de cancer du sein. Toutes les équipes de projet financées doivent inclure un défenseur des droits des patientes atteintes du cancer du sein ou un groupe local de défense du cancer du sein dans le cadre de leur recherche.

Pour de plus amples renseignements sur Cancer du sein Canada et sur les projets de recherche qu’il finance, veuillez visiter breastcancerprogress.ca.

