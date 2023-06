ThetaRay et Millennium EBS en partenariat stratégique pour révolutionner les solutions de conformité pour les institutions financières

TEL AVIV & PRINCETON, N.J.--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, le principal fournisseur de technologies de suivi des transactions basées sur l'IA et Millennium EBS, le leader mondial des solutions de concentrateur de paiement, viennent d'annoncer aujourd'hui un partenariat stratégique conçu pour fournir une solution de conformité complète, facile à utiliser et avancée pour les paiements dans le secteur bancaire.

À travers ce partenariat, la solution de conformité de ThetaRay sera intégrée sans difficultés dans la plateforme de concentrateur de paiements de Millennium EBS, mettant à la disposition des banques et des institutions financières le suivi en temps réel, l'analyse correcte des risques et les aperçus exploitables afin de gérer les risques de manière efficace et de maîtriser les défis réglementaires dynamiques.

"Nous sommes enthousiasmés d'être les partenaires de ThetaRay pour révolutionner les solutions de conformité pour nos clients," a déclaré Shinto J. Matthew, Président de Millennium EBS. "En intégrant les technologies innovantes de conformité de ThetaRay dans notre plateforme de concentrateur de paiements, nous mettons à la disposition des institutions financières des instruments puissants pour renforcer leur gestion des risques, protéger leurs opérations et assurer la conformité réglementaire."

La plateforme de concentrateur de paiements de Millennium EBS fournit une série complète de services conçus pour optimiser les opérations de paiement et stimuler l'excellence opérationnelle des institutions financières. Ses services comprennent l'organisation des paiements à travers une grande variété de chaînes, la gestion de la conformité pour la LBC, le dépistage des sanctions et la détection des fraudes, aussi que des solutions de versement, des services KYC/KYB et de traduction ISO 20022.

La solution SONAR de ThetaRay dans le cloud vérifie de manière rapide et efficace les transactions financières pour identifier les anomalies, y compris les ‘inconnus’ tout en maintenant jusqu'à 99% moins faux positifs par rapport aux solutions de LBC traditionnelles, basées sur des règles. Sauf le suivi des transactions, Millennium mettra également en œuvre le dépistage en temps réel des sanctions.

“Le fondement des paiements de tout type plus rapides et plus intégrés est un système financier sûr et sécuritaire, ce qui ne peut être obtenu qu'avec une solution efficace et efficiente basée sur l'IA,” a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. “Nous sommes enthousiasmés de souhaiter la bienvenue à Millennium EBS à la révolution de LBC alimentée par l'IA.”

À propos de ThetaRay

La solution SONAR de contrôle des transactions de ThetaRay, alimentée par l'IA et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs possibilités commerciales et d'augmenter leur chiffre d'affaire grâce aux paiements transfrontaliers fiables et sûrs. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction client, réduit les coûts de conformité et améliore la couverture des risques. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes très hétérogènes et complexes bénéficient amplement du faible taux de faux positifs et des taux de détection élevés inégalés de ThetaRay.

