Fluence Technologies et Deloitte Belgium annoncent un partenariat stratégique

TORONTO & ZAVENTEM, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Fluence Technologies, l'unique fournisseur de logiciel de consolidation, de clôture et de reporting financier pour les entreprises à forte croissance, et Deloitte Belgium, la plus grande organisation dans le domaine de l'audit, de la comptabilité, du conseil juridique et fiscal, du consulting, du financial advisory et du risk advisory ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique qui a pour objectif de fournir des technologies modernes et évolutives ainsi que des solutions au Bureau des Finances.

La plateforme de clôture, de consolidation et de gestion de reporting financier de Fluence technologies fournie des solutions professionnelles innovantes aux sociétés modernes à forte croissance. Basée sur le cloud et propriété de la finance, l'approche Fluence de n'avoir aucun code a pour but la mise en valeur accélérée et l'adoption immédiate. Fluence Technologies donne le contrôle aux équipes de la finance et de la comptabilité afin qu'ils clôturent plus rapidement, reportent avec assurance et fassent plus avec moins.

« Ce partenariat optimise les forces complémentaires des deux parties et sera un facteur d'innovation au Bureau des finances à travers les organisations à forte croissance », a déclaré le PDG de Fluence, Michael Morrison. « La puissante combinaison de la technologie moderne et propriété de la finance de Fluence à l'expertise fonctionnelle et technique poussée de l'équipe de Deloitte accélérera la transformation de la finance à travers la clôture financière — y compris la réconciliation des comptes, la gestion de la clôture, la consolidation financière, la gestion de la publication, la génération des rapports narratifs, et la planification et les prévisions. »

« Nous avons conclu le partenariat avec Fluence afin de fournir des solutions technologiques modernes à des équipes financières à travers le monde. » a déclaré Michiel van den Nieuwenhuijzen, Partenaire de Deloitte Belgium. « La rapide mise en valeur de la solution de clôture et de publication de Deloitte permettra à ses clients d'avoir un avantage sur la concurrence. »

Le partenariat reflète la vision et les valeurs partagées qui sont la primauté au client, l'innovation, la qualité, l'intégrité et la collaboration.

À propos de Fluence

Fluence Technologies donne le contrôle aux équipes de la finance et de la comptabilité afin qu'ils clôturent plus rapidement, établissent les rapports avec assurance et fassent plus avec moins. La plateforme de clôture financière, de consolidation, et de gestion des rapports de Fluence technologies est la seule qui fourni des solutions professionnelles et innovantes aux entreprises modernes et à forte croissance. Basée sur le cloud et propriété de la finance, l'approche Fluence de n'avoir aucun code a pour but la mise en valeur accélérée et l'adoption immédiate. Bienvenue chez Fluence, où la clôture est rapide.

À propos de Deloitte Belgium

Avec plus de 6 000 employés dans 11 bureaux en Belgique, Deloitte est la plus grande organisation dans le domaine de l'audit, de la comptabilité, du conseil juridique et fiscal, du consulting, du financial advisory et du risk advisory.

Nos services sont destinés aux plus grandes entreprises nationales et internationales ainsi qu'aux PME, organisations publiques et à but non lucratif. Deloitte Belgium est une organisation indépendante et autonome et est un cabinet membre de la firme Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Pour l'année fiscale 2022, un chiffre d'affaires de 704 millions d'euros a été réalisé.

Deloitte Belgium BV est la filiale de Deloitte NSE LLP en Belgique, un cabinet membre de la firme Deloitte Touche Tohmatsu Limited dont l'activité est centrée sur la fourniture de services et de conseils professionnels de la plus haute qualité. Ses services reposent sur une stratégie globale appliquée dans plus de 150 pays. Pour réaliser cela, l'expertise de plus de 415 000 professionnels est requise dans tous les continents. Pour le compte de l'année fiscale 2022, le chiffre d'affaires réalisé était de plus de 59,3 milliards de dollars américains.

Deloitte renvoie à un cabinet membre de la firme Deloitte, qui est constituée d'une ou de plusieurs sociétés, ou à Deloitte Touche Tohmatsu Limited, qui est une société privée à responsabilité limitée au Royaume-Unie ('DTTLL"). DTLL et ses cabinets sont séparés sur le plan juridique et sont des entités indépendantes. DTTL (aussi connu sous le nom de "Deloitte Global") ne fournit pas de services à des clients. Veuillez consulter le site http://www.deloitte.com/about pour avoir une description détaillée de la structure légale de DTTL et des cabinets membres de cette firme.

