The Intelligent Rail & Logistics Forum 2023 was held in Fényeslitke, Hungary (Photo: Business Wire)

FÉNYESLITKE, Hongarije--(BUSINESS WIRE)--Vandaag vond het Intelligent Rail & Logistics Forum 2023 plaats in Fényeslitke, Hongarije. Tijdens het forum maakte de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) bekend dat de organisatie in juli de Global Alliance on Artificial Intelligence for Industry and Manufacturing zal oprichten met Huawei en internationale partners. Deze alliantie gaat zich inzetten voor het opzetten van een platform voor samenwerking en kennisdeling om de innovatie en toepassing van AI-technologieën in de industriële en productiesector te bevorderen en de digitale economie te stimuleren.

In zijn toespraak zei Ciyong Zou, adjunct-directeur-generaal en algemeen directeur van UNIDO: “We zijn getuige van het moment waarop mobiele connectiviteit en industriële innovatie samenkomen. De combinatie van 5G met AI en cloudcomputing biedt talloze voordelen voor de transport- en logistieke sector. De efficiëntie en kwaliteit van banen zijn sterk verbeterd. De veiligheid is eveneens verbeterd. De participatie van vrouwen in een voorheen door mannen gedomineerde werkomgeving is toegenomen.”

