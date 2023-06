HCLTech et Microsoft renforcent leur collaboration pour promouvoir l'innovation et l'adoption de l'IA générative avec le service Azure OpenAI de Microsoft

NEW YORK et NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, et Microsoft annoncent l’expansion de leur partenariat stratégique pour aider les entreprises à tirer parti de l’intelligence artificielle générative et à développer des solutions conjointes pour obtenir de meilleurs résultats et optimiser leur transformation.

En s'appuyant sur l’expertise approfondie des domaines de HCLTech dans divers secteurs et sur le service Azure OpenAI de Microsoft, les clients bénéficieront de solutions innovantes qui améliorent la productivité des employés, rationalisent les opérations informatiques, accélèrent le développement d’applications et optimisent les processus métier. Le service Azure OpenAI fournit un accès API REST (Representational State Transfer) aux modèles linguistiques d'OpenAI, y compris les séries de modèles GPT-3, Codex et Embeddings.

HCLTech mettra en place un centre d’excellence Microsoft Cloud Generative AI (GENAI CoE) axé sur le développement de solutions spécifiques en tirant parti de la puissance de l’IA générative pour offrir aux clients des expériences personnalisées et basées sur les données, améliorer les processus de prise de décision et stimuler la croissance commerciale.

« En tirant parti des dernières innovations de Microsoft en matière d’IA et d’apprentissage automatique, les entreprises peuvent acquérir des informations précieuses sur leurs opérations, améliorer les processus décisionnels et générer de meilleurs résultats. Qu’il s’agisse de renforcer l’expérience client, de rationaliser les opérations de la chaîne d’approvisionnement ou d’optimiser les processus d’affaires, cette puissante collaboration fournit les outils et l’expertise dont les entreprises ont besoin pour réussir dans ce paysage numérique en pleine évolution », déclare Kalyan Kumar, Chief Technology Officer et responsable des écosystèmes, HCLTech.

« HCLTech possède une expertise approfondie dans tous les secteurs, ce qui lui permet d’utiliser Azure OpenAI pour fournir des solutions qui aident les clients à se transformer et à stimuler la croissance », déclare Kelly Rogan, Corporate Vice President, Global System Integrators and Advisory Partners, Microsoft.

HCLTech s’engage à développer des compétences en IA dans l’ensemble de l’entreprise et travaille avec Microsoft pour offrir un programme complet de développement des compétences avec un plan de certification de 10 000 ingénieurs et architectes HCLTech dans les technologies IA de pointe. Ce programme offrira des possibilités de formation et de certification aux employés et offrira un accès à des ressources et des outils exclusifs.

HCLTech prévoit en outre d’accélérer sa transformation numérique en adoptant les capacités Microsoft 365 et Viva Copilot pour booster ses processus métier et stimuler l’engagement et la productivité des employés.

HCLTech propose un éventail unique de capacités d’IA de bout en bout, du développement de puces à l’optimisation des processus métier. En s’appuyant sur des partenariats stratégiques avec Microsoft et de nombreux autres acteurs sectoriels, HCLTech fraie le chemin à l’adoption de l’IA générative dans tous les secteurs.

Pour en savoir plus sur notre ensemble unique de capacités d’IA de bout en bout, visitez hcltech.com/ai

