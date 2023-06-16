聯合國工業發展組織宣佈將與Huawei及全球夥伴成立AI聯盟，協助產業界邁向數位化

匈牙利費涅什利特凱--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今日，2023年歐洲智慧鐵路樞紐數位化轉型論壇(Intelligent Rail & Logistics Forum 2023)在匈牙利費涅什利特凱舉行。會議期間，聯合國工業發展組織(UNIDO)宣佈將在7月份與Huawei等國際企業夥伴成立全球工業和製造業人工智慧聯盟。該聯盟將致力於建構協同作業、知識共享的平臺，推動人工智慧技術在工業與製造領域的創新和應用，並促進數位經濟發展。

聯合國工業發展組織副總幹事兼執行幹事鄒刺勇在致辭中指出，「我們正在見證行動互聯與工業創新的融合。5G與人工智慧和雲端運算結合，讓運輸和物流業受益匪淺。工作效率和品質大幅提高，現場安全得到改善。同時，在以往由男性主導的工作環境中，女性參與度有所提高。」

隨著人工智慧解決方案在各行各業中的效益愈發顯著，幫助企業邁向數位化變得非常重要。鄒刺勇補充道：「聯盟的目標是提供一個全球協作、知識共享和展示最佳實務的平臺。」

East-West Intermodal Logistics Plc.執行長János Tálosi解釋道：「East-West Gate (EWG)複合運輸物流轉運中心於2022年10月開始運作，每年可以在寬軌和標準軌鐵路之間快速裝卸100萬個標準貨櫃（20呎當量單位），這表示對效率和安全性有極高的要求。由於5G技術支援內部通訊和技術設備的互聯互通，因此可以遠端控制物流轉運中心的高度自動化起重機，並且可以小範圍移動操作。這大幅改善了生產力，同時為操作人員提供了更加舒適的工作環境。」

Tálosi補充道：「該專案是匈牙利5G技術發展和鐵路貨運數位化的重要里程碑，將推動EWG成為數位時代的複合運輸鐵路物流中心。」

Huawei中東歐(CEE)和北歐副總裁Radoslaw Kedzia表示：「EWG複合運輸物流轉運中心是由合作夥伴和專業投資者出色合作創造的社會價值專案。整個設施採用數位化的高科技解決方案，因此吸引了許多當地的年輕人加入。員工平均年齡在23到25歲之間。該處的工作環境具有極高的安全性，而且健康、清潔，不再有惡劣狀況。該解決方案證明，利用下一代數位科技，5G已經已經真正應用於歐洲的智慧鐵路領域，解決了很多常見的問題，促進了該領域的數位轉型。」

本次歐洲智慧鐵路樞紐數位化轉型論壇在匈牙利費涅什利特凱的EWG複合運輸物流轉運中心舉行，該中心占地500萬平方公尺，包括集散站、倉庫和開發區。這是歐洲同類型中規模和現代化程度首屈一指的內陸設施，也是歐洲首個專用5G支援的貨櫃鐵路口岸。

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