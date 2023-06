The Intelligent Rail & Logistics Forum 2023 was held in Fényeslitke, Hungary (Photo: Business Wire)

FÉNYESLITKE, Ungheria--(BUSINESS WIRE)--Si è tenuta in data odierna a Fényeslitke (Ungheria) l'edizione 2023 dell'Intelligent Rail & Logistics Forum. Durante l'evento l'UNIDO (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale) ha annunciato la creazione a luglio, con Huawei e partner internazionali, dell'alleanza globale per l'intelligenza artificiale per l'industria e il settore manifatturiero, intesa a rendere disponibile una piattaforma per la collaborazione e lo scambio di conoscenze, al fine di promuovere l'innovazione e l'applicazione di tecnologie di IA in ambito industriale e manifatturiero, nonché l'economia digitale.

Ciyong Zou, vicedirettore generale e direttore generale di UNIDO, ha dichiarato: "Stiamo osservando cosa succede quando la connettività mobile si unisce all'innovazione industriale. La tecnologia 5G in abbinamento all'IA e al cloud computing generano molti benefici per i settori dei trasporti e della logistica. L'efficienza e la qualità dei posti di lavoro sono aumentate in misura importante. La sicurezza degli impianti è migliorata. La partecipazione delle donne in un ambiente lavorativo dominato in precedenza dagli uomini è incrementata".

